FrankfurtDonald Trumps Steuerpläne sorgen für gute Stimmung auf dem Frankfurter Parkett. Mit der größten Abgabenreform seit mehr als drei Jahrzehnten will der US-Präsident die amerikanische Mittelschicht finanziell entlasten. Der Dax stieg im Vormittagshandel um 0,4 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,11 Prozent fester.

Teil der Reform sind deutlich niedrigere Unternehmenssteuern und eine Senkung des Spitzensteuersatzes für Privatleute an. „Die Anleger sind zufrieden allein über die Tatsache, dass sich Trump wieder mit der US-Konjunktur beschäftigt anstatt einen Wortkrieg mit Nordkorea zu führen“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic beim Broker AxiTrader. Auch der weiterhin niedrige Eurokurs verlieh dem Markt Rückenwind.

An der New Yorker Börse hingegen zeigten sich die Anleger am Mittwoch deutlich skeptischer. Die steuerpolitische Euphorie wurde von Zweifeln an der Durchführbarkeit von Trumps Reformen ausgebremst. Schließlich muss der Kongress den Plänen des Präsidenten erst noch zustimmen. Victor Jones, Chef-Händler des Brokerhauses TD Ameritrade, ließ verlauten: „Einen Plan vorzulegen ist eine Sache, ihn durchzubekommen eine andere“.

Am Morgen überschritt der deutsche Leitindex zudem die Marke von 12.670 Punkten. Für den CMC-Markets-Experten Jochen Stanzl ein charttechnisch entscheidender Schritt: „Der Markt steht damit in den Startlöchern für eine mögliche Herbstrally in den doch eigentlich schwachen Börsenmonaten September und Oktober.“ Nun könne es sehr schnell in Richtung 13.000 Punkte gehen.

Welche politische Risiken Anlegern 2017 noch drohen Mueller-Ermittlungen Die andauernden Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller stellen eine latente Bedrohung für die Aktienmärkte dar. Seit dem 17. Mai geht der frühere FBI-Direktor möglichen Verbindungen von US-Präsident Donald Trump zu russischen Regierungskreisen nach. Über den momentanen Stand der Ermittlungen lässt sich nur mutmaßen – Mueller gibt keine öffentlichen Stellungnahmen ab. Quelle: Die japanische Bank Nomura hat die politischen Risiken für die Märkte in den kommenden Monaten erfasst.

Bundestagswahl Auch wenn ein Kanzlerwechsel hierzulande derzeit unwahrscheinlich erscheint: Die Bundestagswahl am 24. September wird an den Börsen genau beobachtet werden. Denn eine Veränderung der bestehenden Regierungskoalition sowie das Erstarken populistischer Kräfte könnte auf Anlegerseite ebenso zu Unsicherheiten führen.

EZB-Sitzungen Tagt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), spitzen alle Börsianer ihre Ohren. Was EZB-Chef Mario Draghi bei der obligatorischen Pressekonferenz verkündet, hat mitunter gravierende Auswirkungen auf den Kursverlauf. Derzeit steigt der Druck auf die Notenbanker ihre ultralockere Geldpolitik – ob der guten Wirtschaftslage – zu beenden. Konkrete Ankündigungen werden im Herbst erwartet, nachdem Draghi Anleger auf der Sitzung Anfang September erneut vertröstet hatte.

BoE Inflation Report Im Zuge der Brexit-Verhandlungen kommt den Berichten der Bank of England (BoE) besondere Bedeutung zu. Der nächste vierteljährliche Inflationsreport der britischen Zentralbank erscheint am 2. November. Laut dem Finanzinstitut würden die Auswirkungen des Brexit für britische Bürger schon jetzt durch steigende Lebensmittelpreise spürbar. Zuletzt hatte die Bank die Aussicht auf Wirtschafts- und Einkommenswachstum zurückgeschraubt und die Inflationsprognose auf 2,7 Prozent erhöht.



OPEC-Sitzung Am 30. November findet die nächste Tagung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) statt – ein Schicksalstag für alle Anleger. Zuletzt hatte die OPEC eine gemeinsame Produktionskürzung beschlossen, um den Ölpreis zu stabilisieren und eine Übersättigung zu verhindern. Die Vereinbarung – mit einer Laufzeit bis Ende März 2018 – wurde jedoch nicht von allen Ländern eingehalten.

Fed-Spitze Die erste Amtszeit der derzeitigen Fed-Chefin Janet Yellen endet im Februar 2018. Ob US-Präsident Donald Trump ihr eine zweite zugesteht, ist ungewiss. Lange Zeit galt Trump als harscher Kritiker von Yellens Niedrigzinspolitik. Neben Yellen wird der Ex-Vizechef von Goldman Sachs, Gary Cohn, als aussichtsreicher Kandidat für den Fed-Chefposten gehandelt.

Bei den Einzelwerten gewann der Finanzsektor am deutlichsten. Dank anziehender Zinsen haben Bank-Aktien ihr Plus vom Vortag ausgebaut. Die Deutsche Bank führte den Dax an mit einem Plus von vier Prozent an. Scheine der Commerzbank legten um 1,9 Prozent zu. Als kursstützend werten Börsianer derzeit den Anstieg der Renditen an den Kapitalmärkten, gerade in den USA. Damit verbessern sich die Ertragsaussichten der Banken im Geschäft mit Anleihen und Krediten.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte zuletzt mit 2,34 Prozent den höchsten Stand seit Mitte Juli. Auch an dieser Stelle zeigt sich das Wirkvermögen von Trumps Steuerversprechen: „Ein starker Anstieg der US-Verschuldung mit entsprechendem Angebot an US-Treasuries wäre die Folge“, schrieb Rentenanalyst Dirk Gojny von der National-Bank.

Ein Ruck ging am Donnerstagmorgen durch die Startup-Branche: Das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet verkaufte einen Anteil von 13 Prozent an Delivery Hero für 600 Millionen Euro an die Medien- und Internetgruppe Naspers. Der Anteil von Rocket Internet an der Online-Bestellplattform für Essen halbiert sich damit auf 13 Prozent. Im SDax – dem Index der Nebenwerte – zogen die Papiere von Rocket Internet um fast 6 Prozent an; die von Delivery Hero gewannen 0,9 Prozent.





Seitens der Konjunkturnachrichten herrscht heute einige Bewegung: Am Morgen wurde der Gfk-Konsumklimaindex für Oktober mit einem Rückgang von 0,1 Punkten vorgestellt. Nach GfK-Experte Rolf Bürkle hatte die Stimmung deutscher Verbraucher zuletzt unter leicht angezogener Inflation und leicht gestiegenen Benzinpreisen zu leiden. Ihr Vertrauen in die Konjunktur insgesamt hätten die deutschen Verbraucher jedoch zurückgewonnen.

Gegen 14 Uhr werden die vorläufigen Zahlen zu Verbraucherpreisen für den September veröffentlicht. Für 14:30 Uhr werden die Daten zum Bruttoinlandsprodukt der USA im zweiten Quartal erwartet.

Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.