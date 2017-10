FrankfurtDas Warten auf den Dammbruch dauert an: Der Dax ließ die 13.000-Punkte-Marke im Mittagshandel unangetastet. In Anbetracht der für den Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten hüteten sich die Anleger vor überstürzten Zukäufen. Der deutsche Leitindex notierte zuletzt 0,2 Prozent höher bei 12.991 Punkten. Die zweite Frankfurter Reihe, der MDax, gab um 0,02 Prozent nach. Für den paneuropäischen Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,15 Prozent abwärts.

Christian Schmidt, Stratege von der Helaba, gab sich dennoch optimistisch: „Der Dax hat die 13.000er Marke fest im Visier“. Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader meinte: „Gelingt der Sprung über die runde Zahl im Handelsverlauf, könnte dies weitere Käufer anlocken. Die Grundlagen für die Fortsetzung einer Rally sind gegeben – die Konjunktur läuft weiterhin gut, während der Euro unter Druck steht.“

Die Gemeinschaftswährung verbilligte sich, zur Freude exportorientierter Anleger, wegen eines anziehenden Dollars um 0,2 Prozent auf ein Sieben-Wochen-Tief von 1,1684 Dollar. Der Dollar erhielt Auftrieb von Spekulationen, dass es im Tagesverlauf Hinweise auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed geben könnte. Denn die USA veröffentlichen am Freitagnachmittag aktuelle Arbeitsmarkt-Daten. „Eine Zinserhöhung im Dezember gilt allenthalben als sehr wahrscheinlich. Die Arbeitsmarktzahlen müssten schon äußerst schlecht ausfallen, um die Fed jetzt noch von ihrem Kurs abzubringen“, sagte James Athey, Investmentmanager vom Fondsverwalter Aberdeen Standard.

Allerdings gehen die Schätzungen der Analysten wegen der Belastungen durch die jüngsten Hurrikans weit auseinander. Von Reuters befragte Experten rechnen im Schnitt mit einem Zuwachs von 90.000 Jobs im September. „Alles über 100.000 neue Stellen dürfte für die Börse eine Überraschung sein“, sagte Analyst Heng Koon How von der United Overseas Bank in Singapur.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten die Aktien der Commerzbank – gebeutelt von den Übernahmespekulationen durch die französische BNP Paribas. Sie fielen um gut ein Prozent. Der Stahlkonzern ThyssenKrupp verlor 1,56 Prozent und trug damit die rote Laterne des Leitindex. Bergauf ging es für Bayer: Die Scheine des Pharmakonzerns legten um 0,69 Prozent zu und trotzten einem Rückschlag in der Entwicklung eines Medikaments für Schlaganfallpatienten.

Im TecDax, dem Index der Technologiewerte, büßten die Papiere von Xing um fast 4 Prozent ein. Grund war eine Abstufung durch die Commerzbank von „Buy“ auf „Hold“. Unternehmensstärke sei mit Blick auf die jüngste Rally der Aktie von etwa 40 Prozent in den vergangenen sechs Monaten ausreichend eingepreist, kommentierte die Analystin Heike Pauls.

An der Madrider Börse rutschte der Leitindex erneut ab. Ungeachtet des Verbots des spanischen Verfassungsgerichts will das katalanische Regionalparlament am Montag über eine Loslösung von Spanien debattieren. Der Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat angekündigt, trotz der Widerstände die Unabhängigkeit der wirtschaftsstarken Region auszurufen. „Dies wäre faktisch der politische und ökonomische Worst Case, den es zu verhindern gilt“ sagte DZ-Bank-Ökonom Christoph Swonke.

Unter Druck standen erneut spanischen Banken. Die Titel der Geldhäuser Caixabank und Banco Sabadell, die beide ihren Hauptsitz in der Krisenregion haben, verloren zeitweise mehr als vier Prozent. Sabadell will den juristischen Sitz in die spanische Hafenstadt Alicante verlagern. Die spanische Zentralregierung will Insidern zufolge ein Dekret auf den Weg bringen, das Firmen den Abzug aus Katalonien erleichtern soll. Für die Finanzbranche in der wirtschaftsstarken Region wäre das ein harter Schlag.

„Der Umzug des Hauptsitzes würde zwar größere Sicherheit bezüglich Finanzaufsicht und Regulierung bedeuten“, erklärten Experten der Berenberg Bank in einem Kurzkommentar. „Weil beide Banken aber einen Großteil ihrer Geschäfte in Katalonien abwickeln, bleibt ein nicht unerhebliches Restrisiko.“

