FrankfurtBefeuert von einem schwachen Eurokurs und starken Quartalszahlen einiger US-Technologiekonzerne hat sich der Höhenflug des deutschen Aktienmarktes am Freitag fortgesetzt. Im frühen Handel stieg der Dax auf einen historischen Höchststand von 13 235 Punkten und notierte zuletzt 0,8 Prozent höher bei 13 232,50. Bereits am Vortag hatte der Leitindex nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) rasant zugelegt und war auf ein Rekordhoch gestiegen. Für die abgelaufene Woche deutet sich so ein Gewinn von anderthalb bis zwei Prozent an.

„Eine starke Bilanzsaison, solide Konjunkturdaten und eine vorsichtige EZB - alles deutet auf eine Fortsetzung der Rally im Dax hin“, schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Zudem dürfte sich der Druck auf den Euro in den kommenden Tagen noch verstärken, glaubt er. Nach dem Durchbruch der als charttechnischen Widerstand angesehenen Marke von 13 200 Punkten sieht Cutkovic die nächste größere Hürde erst bei 13 500 Zählern. Den Aktienmärkten gibt ein schwächerer Euro Rückenwind, da dies die Chancen der Exportunternehmen aus der Euro-Zone auf dem Weltmarkt erhöht.

Wie sich die Dax-Börsenmonate seit 1959 entwickelt haben Januar-Performance Viele Anleger glauben, der Januar sei der Börsenmonat mit der höchsten durchschnittlichen Performance. Weit gefehlt. Mit plus 0,78 Prozent ist das ein durchschnittlicher Monat, der im Vergleich zu den anderen elf nur auf Rang fünf liegt. Für die Berechnungen seit dem Jahr 1959 hat die Baader Bank den Dax seit Juni und die Vorläuferindizes der Börsenzeitung (1981 bis 1988) und den Hardy-Index (1959 bis 1981) genommen.

Februar-Performance Bereits im zweiten Monat des Jahres halbiert sich im Vergleich zum Januar die durchschnittliche Performance und beträgt nur noch 0,33 Prozent. Das bedeutet Rang acht.

März-Performance Wer hätte das gedacht? Der März ist der beste Börsenmonat. Durchschnittlich sind die Kurse um 1,54 Prozent gestiegen - deutlich höher als in den Monaten November und Dezember, in denen die meist lukrative Jahresendrally stattfindet.

April-Performance Doch nur einen Monat später halbiert sich das Plus auf 0,76 Prozent - Platz sechs in der Statistik für den Monat April.

Mai-Performance „Sell in May and go away“ lautet das bekannte Börsensprichwort und bei der durchschnittlichen. Vom Jahresanfang betrachtet ist der Mai der erste Monat mit einem negativen Entwicklung- Die beträgt minus 0,12 Prozent und damit Rang neun.

Juni Und in den folgenden Monaten geht es weiter runter: Im Juni sinkt die durchschnittliche Performance auf minus 0,27 Prozent und damit auf den neunten Platz der Börsenmonate.

Juli-Performance Ein kurzes Comeback zeigt der Juli, die durchschnittliche Performance seit 1959 ist mit plus 0,79 Prozent wieder positiv und hieven den Zeitraum auf den vierten Platz.

August-Performance Doch bereits im August geht es wieder abwärts mit minus 0,33 Prozent und damit der vorletzte Rang in der Börsenstatistik.

September-Performance „Für Börsenspekulanten ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Januar, März, April, Mai, Juni und Juli, bis Dezember“, sagte einst der Schriftsteller Mark Twain. Doch, zumindest im Durchschnitt gesehen, ist nur der Monat September gefährlich. Mit 1,86 Prozent übertrifft das Minus alle anderen Monate mit deutlichem Abstand, der September ist Schlusslicht.

Oktober-Performance „Ein Crash-Monat Oktober mag zwar dramaturgisch reizvoll sein. Und sicher hat es üble Exemplare dieses Monats an den Aktienmärkten gegeben, z.B. 1987 oder 2008. Außerdem hat sich seit Jahresbeginn u.a. im DAX ein ordentlicher Kurspuffer angehäuft, der zu Gewinnmitnahmen einlädt“, meint Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Doch gegenüber dem September muss der Oktober nicht gefürchtet werden. Historisch betrachtet verzeichnete der Dax in diesem Monat sogar ein Plus von 0,75 Prozent.

November-Performance Und nun zur Jahresendrally: Der beste Monat ist dafür der November mit einer durchschnittlichen Performance plus 1,35 Prozent. Damit ist dieser Monat der zweitbeste hinter dem März.

Dezember-Performance Gegenüber dem Monat November fällt der Dezember etwas zurück. Das durchschnittliche Plus beträgt 1,13 Prozent und damit Rang drei der Börsenstatistik.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, gewann am Freitag 0,4 Prozent auf 26 626 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,8 Prozent auf 2511 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 kletterte um 0,7 Prozent nach oben.

Mit der Ankündigung halbierter monatlicher Anleihekäufe hatte die EZB am Donnerstag - wie von den meisten Ökonomen erwartet - den ersten Schritt zur Beendigung ihrer ultralockeren Geldpolitik gemacht. Während einige Experten den grundsätzlichen „Einstieg in den Ausstieg“ begrüßten, hielten ihn andere für zu zaghaft. Den Leitzins beließen die Notenbanker erwartungsgemäß auf dem Rekordtief von null Prozent.

Für Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, steht nach der Entscheidung der Notenbanker fest: „.Die EZB mit Blick auf die prekäre Schuldensituation von Euro-Ländern und die latente Inflationsschwäche wird auch zukünftig keine Bundesbank-ähnliche Stabilitätspolitik verfolgen.“ Und über Zinserhöhungen werde sowieso erst 2019 nachgedacht. Damit drohe Aktien kein Zinsschock. „Weitere Unterstützung für Aktien kommt von der Weltkonjunktur, insbesondere den Schwellenländern“.

In seiner morgendlichen Analyse nennt Christian Schmidt, technischer Analyst bei der Hessischen Landesbank, die nächsten Zielmarken für den Dax, die bei 13 219 bis 13265 Punkten liegen würden. Die erste Unterstützung für den deutschen Leitindex liege nach dem gestrigen Haussetag bei 13.075 Zählern.

Aus Unternehmenssicht standen vor allem die Quartalszahlen der Dax-Konzerne Volkswagen und Linde im Anlegerfokus. Eine optimistischere Einschätzung der Profitabilität des Autokonzerns im Gesamtjahr trieb die VW-Vorzugsaktien am Morgen auf den höchsten Stand seit Januar. Zuletzt notierten die Papiere der Wolfsburger mit 1,9 Prozent im Plus und waren damit zweitbester Dax-Wert. Das um Sonderkosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte im dritten Quartal unerwartet kräftig.

Der vor der Fusion mit Praxair stehende Linde-Konzern profitierte auch im dritten Quartal von besser laufenden Geschäften in Europa und Asien. Allerdings bekam Linde erneut den Preisdruck im US-Gesundheitswesen zu spüren. Beim Umsatz traf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Der um Einmaleffekte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) fiel besser als erwartet aus. Die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien stiegen an der Dax-Spitze um 2,9 Prozent.

Bei den Fielmann-Aktien währte der Ausbruch auf ein Rekordhoch vom Vortag nur kurz: Nach einer Abstufung der Commerzbank rutschten die Papiere am MDax-Ende um 3,39 Prozent ab. Commerzbank-Analyst Oliver Metzger sah für die Titel der Optikerkette keinen weiteres Aufwärtspotenzial mehr und strich folglich seine Kaufempfehlung. Zudem reduzierte er seine aktuelle Wachstumsprognose vor dem Quartalsbericht Anfang November. Im bisherigen Jahresverlauf waren die Fielmann-Titel in der Spitze um rund ein Viertel gestiegen - alleine seit September um etwa 10 Prozent.

