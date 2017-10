BASF auf den Verkaufszetteln

Die Vorgaben aus Übersee: Die Wall Street hat am Montag nach anfänglichen Rekordständen ihrem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt. Am besten hielt sich noch der Dow Jones Industrial: Nach einem freundlichen Start behauptete sich der US-Leitindex noch geraume Zeit in positivem Terrain. Zum Schluss stand aber ein Minus von 0,2 Prozent auf 23 273 Punkte zu Buche.

Der marktbreite S&P-500-Index verabschiedete sich am Montag 0,4 Prozent tiefer bei 2564 Punkten aus dem Handel. An der Technologiebörse Nasdaq rutschte der Composite-Index um 0,6 Prozent auf 6586 Zähler ab. In Tokio hingegen setzt sich die Rally fort, der Nikkei notiert nach einem Plus von 0,2 Prozent auf dem höchsten Level seit 1996. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3383 Punkte.

Der heutige Handelstag steht im Zeichen von Konzernbilanzen. Für den Frankfurter Handel war es wichtig, was für Zahlen Dax-Schwergewicht BASF präsentierte. Die Ludwigsburger profitieren weiter von höheren Verkaufspreisen in seinem Chemiegeschäft. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) stieg im dritten Quartal um 16 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro und lag damit auf dem Niveau der Analystenerwartungen. Der Umsatz erhöhte sich um neun Prozent auf 15,3 Milliarden Euro, wie der weltgrößte Chemiekonzern am Dienstag mitteilte.

Hier hatten die Experten im Schnitt mit 14,97 Milliarden Euro gerechnet. „Die Nachfrage hat sich auch im dritten Quartal anhaltend positiv entwickelt“, erklärte Konzernchef Kurt Bock. BASF bekräftigte seinen Jahresausblick, den das Unternehmen im Juli nach einem Gewinnsprung im zweiten Quartal nach oben geschraubt hatte. Die Papiere standen dennoch auf den Orderbüchern Verkauf und verloren ein Prozent. Dax-Konkurrent Merck gab im Sog 0,7 Prozent nach.

Zudem veröffentlicht der US-Autobauer General Motors (GM) neue Zahlen. Dabei dürfte GM auch die Schwächephase auf dem amerikanischen Automarkt deutlicher als bisher zu spüren bekommen. Analysten rechnen im Vergleich zum Vorjahr mit Rückgängen bei Umsatz und Gewinn. Für Bewegung an der Wall Street dürften auch die aktuellen Zwischenberichte diverser weiterer US-Konzern sorgen, etwa von Caterpillar, McDonald’s, United Technologies, 3M und Eli Lilly.

Wie der Dax die 13.000-Punkte-Marke erreicht hat 9. März 2009 56 Prozent hat der Dax seit dem Hoch vom 13. Juli 2007 eingebüßt. Mit 3588 Punkten erreicht er zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch kurz darauf wirft die US-Notenbank Fed die Notenpresse an. Jetzt geht es bergauf.

5. Juni 2014 Die Entscheidung der EZB, die Zinsen weiter zu senken, treibt den Dax erstmals über die 10.000er Marke.

22. Januar 2015 Nach dem Vorbild der Fed wirft die EZB die Notenpresse an und schickt den Dax damit auf Rekordkurs. Am 16. März steigt der Index erstmals über 12.000 Punkte.





11. Februar 2016 Der Preisverfall an den Ölmärkten schürt Ängste vor platzenden Krediten im Finanzsektor. Der Dax fällt auf 8699 Punkte und liegt damit auf dem Niveau vom Oktober 2014.

31. März 2016 Das Minus im ersten Quartal 2016 beläuft sich auf gut sieben Prozent. Schon im März dreht aber die Stimmung, denn die US-Notenbank Fed verschiebt auch aus Rücksicht auf nahende Brexit-Abstimmung ihre Zinserhöhungen.

24. Juni 2016 Die Briten haben sich für den Austritt aus der EU entschieden und lösen an den Märkten einen allerdings kurzen Ausverkauf aus. Der Dax fällt um fast sieben Prozent, holt in den Folgewochen aber rasch wieder auf.

9. November 2016 Die US-Amerikaner haben Donald Trump zum Präsidenten gewählt. An der Wall Street schieben die Anleger vorher geäußerte Bedenken beiseite und setzen auf sinkende Steuern für Unternehmen und massive Infrastruktur-Investitionen. Der Dow-Jones geht auf Rekordkurs. In seinem Windschatten etabliert sich der Dax wieder in der Fünfstelligkeit.





Frühjahr 2017 Der Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treibt auch den Dax immer höher.

12. Oktober 2017 Der Dax überspringt erstmals die Marke von 13.000 Punkten.

In Berlin treffen sich CDU, CSU, FDP und Grüne erstmals zu einer inhaltlichen Sondierung über eine Jamaika-Koalition. Nach der konstituierenden Sitzung des Bundestages kommt das Quartett am Abend (18.00 Uhr) in einer kleinen Runde zusammen, um über die Themen Finanzen und Steuern sowie Europa zu reden. Auf der Konjunkturseite stehen unter anderem die Einkaufsmanagerindizes des Markit-Insituts für Oktober in den Terminkalendern.

