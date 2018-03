Dax aktuell Deutsche Bank-Aktie rauscht ab – Dax notiert im Minus

Seite 2 von 2: BMW-Bilanz überzeugt Anleger

Der Deal ist geglückt: Chemiekonzern Bayer darf den US-amerikanischen Saatguthersteller Monsanto übernehmen – allerdings unter strengen Auflagen. Die Aktien des Leverkusener Chemieriesen verzeichneten in Folge ein zeitweises Plus von einem Prozent, gaben diese Gewinne im Handelsverlauf jedoch wieder ab.

Auch BMW stand am Mittwoch auf Seiten der Einzelwerte im Fokus der Anleger: Der Konzern lud zur Bilanzpressekonferenz. Vor allem die am Dienstag bekanntgewordene Razzia der Staatsanwaltschaft in der Münchner Konzernzentrale dürfte dabei Thema gewesen sein; die Bilanz wurde schon vorab veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr konnte der bayrische Autohersteller seine Auslieferungen um 4 Prozent auf 2,5 Millionen Autos steigern. Der Umsatz wuchs um 5 Prozent auf fast 99 Milliarden Euro an, unterm Strich blieben 8,7 Milliarden Gewinn. Für das laufende Jahr kündigte Vorstandschef Harald Krüger einen leichten Zuwachs bei Absatz und Umsatz an. Die Aktionäre schossen sich auf diese positiven Ergebnisse ein – und blendeten die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft aus: BMW-Papiere verzeichneten im Nachmittagshandel Zugewinne in Höhe von 0,3 Prozent.

Neben Bayer und BMW zählten auch Eon-Aktien mit einem zeitweisen Plus von fast drei Prozent zu den Dax-Gewinnern. Sie profitierten von positiven Analystenurteilen. Auf der Verliererseite standen dagegen die Titel der Lufthansa, die sich Börsianern zufolge wegen der etwas höheren Ölpreise zeitweise um 2,3 Prozent verbilligten. Am Vortag hatten die Aktien 2,7 Prozent gewonnen.

Im MDax trug der Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub die rote Laterne. Mit minus 2,6 Prozent reagierten die Papiere im Nachmittagshandel deutlich auf dessen endgültige Jahreszahlen und die selbst gesteckten Ziele.

Außerhalb der Dax-Familie legten die Anteilsscheine des Kochbox-Auslieferers und SDax-Anwärters HelloFresh nach Zahlen zeitweise um fast 7 Prozent zu. Steinhoff-Aktien hingegen, aktuell vom MDax in den SDax abgestiegen, rauschten weiter abwärts. Bis zur Mittagszeit büßten sie knapp 6 Prozent ein und wurden nur wenig über ihrem am Morgen bei 0,222 Euro erreichten Rekordtief gehandelt. Ein Bilanzskandal macht dem Möbelhändler zu schaffen. Derzeit versucht sich der Konzern am Schuldenabbau.

