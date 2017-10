FrankfurtDax-Anleger nehmen nach dem Feiertag die noch nie zuvor erreichte Marke von 13.000 Punkten ins Visier. Kurz nach Handelsstart fehlten dafür noch knapp 25 Punkte. Am Mittwochmorgen löste ein Höchststand den nächsten ab. Zuletzt liegt der Dax mit 12.974 Punkte. Sein Allzeithoch hatte der Dax am 20. Juni 2017 mit 12.952 Punkten erreicht. Am Montag hatte er ungeachtet der Abstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien 0,6 Prozent auf 12.903 Punkte zugelegt und so hoch wie nie geschlossen. Im Verlauf des Morgens nahmen Anleger Gewinne mit und schickten den Dax zurück auf 12.913 Punkte.

Seit Jahresbeginn verbucht der Dax ein Plus von rund 13 Prozent. Händler rechnen nun mit einem raschen Test der runden Marke von 13.000 Zählern. „Sollte diese Hürde überwunden werden, bekäme der Markt ein sogenanntes Momentum, und neue Käufer dürften den Index schnell weiter nach oben treiben“, schrieb der Analyst Milan Cutkovic von Axitrader.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Firmen vertreten sind, legte um 0,2 Prozent auf 26.124 Punkte zu. Er stieg ebenfalls auf einen neuen Höchststand. Der TecDax gewann 0,6 Prozent auf 2.490 Zähler – für den Technologiewerte-Index ist dies das höchste Niveau seit fast 17 Jahren. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gab indes um 0,20 Prozent auf 3.598 Punkte nach.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht. Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33-fach überzeichnet. Danach beginnt beim Dax eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab. 2009 beschleunigt der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate die Talfahrt des Dax.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf. Am 25. Oktober schafft der Dax zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte.

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an, am 13. Februar springt der Dax das erste Mal über in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

14. Juni 2017 In Erwartung einer positiven Zinsentscheidung der US-Notenbank knackt der Dax das erste Mal im Laufe seiner Geschichte die 12.900 Punkte und erreicht schließlich sein Allzeithoch von 12.921 Punkten. Schon in den Monaten zuvor hatte der Dax im Anschluss an den Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich seinen Höchststand mehrfach verbessert.

Rückenwind erhielten die Kurse vor allem von den auf immer neue Rekordmarken gestiegenen US-Börsen. Auch der jüngst schwächere Euro hatte geholfen, weil dies den Export begünstigt.

Auch die freundlichen Vorgaben aus Asien bestätigen die Richtung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio kletterte zeitweise auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 20.689 Punkten, aus dem Handel ging er mit einem Kursgewinn von 0,1 Prozent auf 20.626 Zähler. Der Index der Börse in Hongkong erklomm im Handelsverlauf ebenfalls den höchsten Stand seit Mai 2015.

Auf der Konjunkturseite geben in den USA die Daten des privaten Arbeitsvermittlers ADP einen Vorgeschmack auf die amtlichen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einem Stellenzuwachs von 172.000 im September nach 237.000 im August. An der Wall Street legte der Dow-Jones-Index am Dienstag um 0,4 Prozent auf 22.641 Punkte zu, der S&P 500 stieg um 0,2 Prozent auf 2534 Zähler. Die Technologiebörse Nasdaq machte ebenfalls Boden gut und kletterte um 0,2 Prozent auf 6.531 Stellen. Der EuroStoxx50 rückte um 0,1 Prozent vor.

Im Fokus der Dax-Anleger stehen am Mittwoch die deutschen Autohersteller, die am Feiertag ihre Verkaufszahlen in den USA für den Monat September vorgelegt hatten. Während Mercedes (-2,2 Prozent) und BMW (-0,4 Prozent) leichte Rückgänge meldeten, legten die Verkäufe von Audi, Porsche und Volkswagen deutlich zu. Volkswagen konnte im September dieses Jahres seine Verkäufe um ein Drittel gegenüber dem Vorjahresmonat steigern. Bei Porsche stiegen die Verkäufe um 13 Prozent, bei Audi um knapp zehn Prozent.

Gleich drei Autowerte führen am Mittwochmorgen die Dax-Gewinnerliste an: Platz drei belegt Daimler mit einem Plus von 1,6 Prozent, auf Platz zwei steht BMW mit plus 1,9 und auf Platz eins schafft es trotz des Dieselskandals die Volkswagen-Aktie mit plus 2,3 Prozent.

Merck-Anleger reagieren offenbar gelassen auf die Durchsuchung der Frankreich-Zentrale des deutschen Pharmaherstellers durch die französische Staatsanwaltschaft. Hintergrund sind Berichte von Patienten über Nebenwirkungen der in Frankreich eingeführten neuen Rezeptur des Schilddrüsenmedikaments Levothyrox. Die Aktie liegt am Mittwochmorgen knapp ein Prozent im Plus.

