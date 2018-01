Dax aktuell Börsianer auf dem Rückzug

Anleger sind derzeit vorsichtig, weil sie die anstehenden Quartalszahlen vieler Firmen zunächst abwarten wollen. Steigende Anleihezinsen und schwache Vorgaben aus den USA setzen den Dax am Dienstag zudem unter Druck.

Dax besser als erwartet – SAP enttäuscht

FrankfurtDie weiter steigenden Anleihezinsen haben die Aktienkurse am Dienstag belastet. Der Dax startete schwach, verringerte aber im Handelsverlauf seine Verluste und notierte am späten Vormittag 0,2 Prozent im Minus bei 13.293 Punkten. Damit folgte der deutsche Leitindex der Wall Street, wo die Anleger nach der jüngsten Rekordrally bereits zum Wochenstart Kasse gemacht hatten. Der Dax entfernte sich auch weiter von seinem erst eine Woche alten Rekordhoch von 13.596 Punkten.

Der Zinsanstieg an den Anleihemärkten scheine auch die allgemeinen Inflationserwartungen nach oben zu treiben, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Ein höheres Zinsniveau kann ab einem bestimmten Niveau tendenziell zur Belastung für die Aktienmärkte werden, da alternative Anlagen - etwa klassische Sparprodukte - an Attraktivität gewinnen können. Vorerst dürfte das aber Experten zufolge noch kein Thema sein. Vielmehr sei ein vorübergehender Rückschlag an den Börsen nach dem starken Lauf fast schon überfällig. Zudem hielten sich die Anleger vor allem mit Blick auf die diese Woche Fahrt aufnehmende deutsche Bilanzsaison bedeckt.

Mit Argusaugen dürften die Anleger daher etwa die Bilanz von SAP prüfen. Der Softwarekonzern ist zum Jahresende langsamer gewachsen. Im vierten Quartal 2017 kletterte der Umsatz nur noch um ein Prozent auf 6,81 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Walldorf bekanntgab. Analysten hatten mehr erwartet. Im Vorquartal hatte das Plus vier Prozent betragen und in ersten sechs Monaten war der Konzernumsatz noch um elf Prozent geklettert.

Während die Erlöse mit der Mietsoftware aus der Datenwolke von Oktober bis Dezember noch um 21 Prozent anzogen, ging es im traditionellen Lizenzgeschäft um fünf Prozent nach unten. Um sich künftig Wachstum zu sichern, kaufte SAP in den USA für 2,4 Milliarden Dollar den Spezial-Cloudanbieter Callidus Software. Dies sei allerdings nicht der Beginn einer Übernahmewelle, sagte Firmenchef Bill McDermott nach der ersten Akquisition seit dreieinhalb Jahren. „Im Gegensatz zu unseren kalifornischen Mitbewerbern wollen wir organisch wachsen.“

Anleger taten sich mit der Interpretation der SAP-Zahlen schwer: Die Aktien schwankten hin und her, hielten sich zuletzt mit minus 0,04 Prozent aber etwas besser als der Dax. Die Resultate des Softwareherstellers zeigten mehr Licht als Schatten, schrieb Commerzbank-Analyst Thomas Becker.

Die Aktien der Deutschen Bank büßten nach einem Medienbericht als einer der größten Dax-Verlierer mehr als ein Prozent ein. Die HNA Group informierte ihre Gläubiger über eine Finanzierungslücke im ersten Quartal, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf damit vertraute Personen schrieb. Dies wecke abermals Sorgen, HNA könnte sich von Beteiligungen trennen, um sich Geld zu beschaffen, erklärte ein Händler. Nach letztem Stand hält HNA knapp unter zehn Prozent der Anteile an der Deutschen Bank und ist damit größter Anteilseigner.

Beim Energieversorger RWE mussten die Anleger sogar zeitweise einen Kursrutsch von mehr als zwei Prozent verkraften. Hier belastete eine negative Studie: Das Analysehaus Jefferies strich seine Kaufempfehlung. Die durch höhere Strompreise getriebene Rally dürfte ihr Ende gefunden haben, während gleichzeitig die politischen Risiken zunehmen, hieß es zur Begründung.

Für die Titel des Halbleiterkonzerns Infineon ging es hingegen um 0,80 Prozent hoch. Hier verwies ein Händler auf einen Bericht, wonach der japanische Konkurrent Renesas Gespräche bezüglich einer Übernahme mit dem US-Rivalen Maxim geführt habe. Dies halte die Übernahmefantasie in der Branche am Köcheln, wenngleich die Japaner den Bericht dementiert hätten.

In Tokio verlor der Nikkei-Index am Dienstag 1,4 Prozent auf 23.292 Zähler. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,9 Prozent auf 3490 Punkte.

Der Kurs des Euros hat sich am Dienstag nach den Verlusten vom Vortag nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung pendelte im Handelsverlauf um die Marke von 1,24 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2379 (Freitag: 1,2436) US-Dollar festgesetzt.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.