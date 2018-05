Dax aktuell Commerzbank-Aktie ist im Dax der Topwert

Der deutsche Leitindex rückt weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkte ab. Commerzbank-Titel sind gefragt, Merck-Papiere werden verkauft.

Kampf um 13.000 verloren – Dax im Minus erwartet

FrankfurtInmitten einer Flut an Bilanzen müht sich der Dax an der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten ab. Er startete am Dienstag 0,3 Prozent schwächer bei 12.946 Punkten. Zwar fielen die Quartalszahlen von zahlreichen Firmen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus, politische Brandherde wie der Nahe Osten, Nordkorea und Italien drückten aber auf die Stimmung der Anleger, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Dienstagmorgen um 0,4 Prozent auf 26 527 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax ein minimales Plus von 0,02 Prozent auf 2773 Punkte schaffte Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gab um 0,3 Prozent auf 3556 Punkte nach.



Unter den größten Verlierern im deutschen Leitindex waren die Aktien von Merck mit einem Kursminus von drei Prozent. Gewinn und Umsatz des Pharma- und Spezialchemiekonzerns gingen im ersten Quartal wegen des schwachen Dollar und eines starken Wettbewerbs in Asien zurück.

Auf der Gewinnerseite standen die Commerzbank-Titel mit einem Kursplus von 3,5 Prozent. Der Vorsteuergewinn der Bank ging im ersten Quartal weniger stark zurück als von Analysten erwartet.

Im Nebenwerteindex MDax rutschten die Aktien von Metro um 3,7 Prozent auf ein Rekordtief von 11,25 Euro ab. Dem Handelskonzern machten im vergangenen Quartal Probleme in Russland zu schaffen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 52 Millionen Euro zu Buche, im Vorjahreszeitraum hatte Metro noch einen Gewinn von 41 Millionen Euro ausgewiesen.

Genau im Blick behalten dürften Anleger auch den Euro, der sich zuletzt wieder der Marke von 1,20 Dollar angenähert hat. Der Anstieg schmälert die Exportchancen der deutschen Firmen auf dem Weltmarkt.

Jenseits des Atlantiks steht das Konjunkturbarometer der New Yorker Fed an. Zudem werden die US-Einzelhandelsumsätze für April erwartet.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa einen Teil ihrer Gewinne abgegeben. Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 24.899 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,1 Prozent auf 2730 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging ebenfalls mit plus 0,1 Prozent bei 7411 Stellen aus dem Handel.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,1 Prozent auf 22.841 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3169 Punkte.

