Dax aktuell Commerzbank-Aktien steigen um fast vier Prozent

Der deutsche Leitindex rückt weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkte ab. Commerzbank-Titel sind gefragt, Merck-Papiere werden verkauft.

Dax fällt weiter ab – Thyssenkrupp-Aktie auf Talfahrt

FrankfurtDer Dax hat am Dienstag moderate Verluste erlitten. Damit knüpfte der deutsche Leitindex an seine jüngste Entwicklung an. Der Dienstag steht ganz im Zeichen der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison. Am späten Vormittag verlor der Dax 0,2 Prozent auf 12 948 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Dienstag um 0,2 Prozent auf 26 604 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,02 Prozent auf 2772 Punkte verlor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,1 Prozent auf 3564 Punkte nach.

Zwar fielen die Quartalszahlen von zahlreichen Firmen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus, politische Brandherde wie der Nahe Osten, Nordkorea und Italien drückten aber auf die Stimmung der Anleger, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Größter Verlierer im Dax war Thyssen-Krupp: Die zuletzt deutlich erholten Aktien des Industriekonzerns büßten nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 5,20 Prozent ein. Die Essener konnten sich zwar dank der guten Entwicklung im Stahlbereich gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Die Industriegütergeschäfte litten aber unter gestiegenen Materialkosten.

Beim Pharma- und Spezialchemieunternehmen Merck sorgte ein schwacher Jahresstart für Kursverluste von 4,7 Prozent. Schuld daran waren anhaltende Probleme im Flüssigkristallgeschäft und ein zunehmend belastender Euro. RWE-Titel fielen nach dem berichteten Gewinnrückgang um 1,50 Prozent. Dies lag vor allem an geringeren Ergebnissen aus der konventionellen Stromerzeugung, wie der Energiekonzern mitteilte.

Die Anteilsscheine der Allianz traten nach der Vorlage der Quartalsresultate auf der Stelle. Ein Händler bezeichnete das Zahlenwerk als durchwachsen. Alle Sparten hätten beim operativen Gewinn die Erwartungen knapp verfehlt.

Auf der Gewinnerseite standen die Commerzbank-Titel mit einem Kursplus von 3,9 Prozent. Das Geldhaus bestätigte nach einem besser als erhofft ausgefallenen Jahresstart die Jahresziele.

Im Nebenwerteindex MDax rutschten die Aktien von Metro um 3,7 Prozent auf ein Rekordtief von 11,25 Euro ab. Dem Handelskonzern machten im vergangenen Quartal Probleme in Russland zu schaffen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 52 Millionen Euro zu Buche, im Vorjahreszeitraum hatte Metro noch einen Gewinn von 41 Millionen Euro ausgewiesen.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Von den Börsen in Übersee kam kein Rückenwind für den Dax: In den USA büßte der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag im späten Handel an Schwung ein. In Asien waren die Vorzeichen am Dienstag überwiegend negativ. Neue Wirtschaftsdaten aus China zeigten ein gemischtes Bild. Zudem haben die Anleger die politische Unsicherheit in Italien sowie die Spannungen im Nahen Osten im Hinterkopf.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.