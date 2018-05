Dax aktuell Dax-Anleger bleiben gelassen

Die vertagte Entscheidung im US-Handelskonflikt macht deutsche Anleger nicht nervös. Der Dax zeigt sich nach dem Maifeiertag leicht im Plus.

FrankfurtDie Hängepartie im Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union geht weiter. Donald Trump hat die Ausnahmeregelung, mit der die EU von Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium wird, in der Nacht zu Dienstag um einen weiteren Monat bis zum 1. Juni verlängert.

Für Dax-Anleger bleibt damit ein Unsicherheitsfaktor bestehen – doch daran haben sie sich offenbar gewöhnt. Der Dax startete am Mittwoch kaum verändert bei 12.611 Punkten und konnte danach leicht zulegen. Am Montag war er um 0,3 Prozent auf 12.612 Punkte gestiegen und hatte damit so hoch wie zuletzt Anfang Februar geschlossen.

Stabilisierend wirkt sich wohl auch der schwache Euro-Kurs aus – die Gemeinschaftswährung war am Dienstag unter die Marke von 1,20 Dollar gesackt und konnte sich am Mittwochmorgen nur leicht erholen. Wenig Rückenwind ist aus Asien zu erwarten: In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 22.459 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3075 Punkte.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger auf die US-Notenbank. Die Fed wird am Abend um 19 Uhr deutscher Zeit die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen bekanntgeben. Eine sofortige Anhebung des Schlüsselsatzes gilt an der Börse als ausgeschlossen.

Allerdings könnten die Notenbanker für die kommenden Monate drei statt bislang zwei weitere Schritte signalisieren, betonte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen.

Rückschlüsse auf die US-Geldpolitik erhofften sich Investoren außerdem von den Daten der privaten Arbeitsagentur ADP, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Zahlen am Freitag liefern. Von Reuters befragte Analysten rechnen für April mit 200.000 neu geschaffenen Stellen in den USA.

Darüber hinaus setzt sich Bilanzsaison fort – eine Vielzahl von Unternehmen legt an diesem Mittwoch ihre Quartalszahlen vor. Darunter die im MDax, dem Index für mittelgroße Unternehmen notierten Firmen Hugo Boss und Alstria Office und – beide nachbörslich – die im Technologiewerteindex TecDax notierten Morphosys und Qiagen.

Im Fokus stehen dürfte zudem die Automobilbranche. Die deutschen Autobauer haben im April in den USA gegen den Trend mehr Autos verkauft. Während der Absatz bei Rivalen wie Ford und Toyota rückläufig war, konnte etwa Volkswagen 4,5 Prozent mehr Autos an die Kunden bringen als vor einem Jahr. Audi schlug gut zwei Prozent mehr Fahrzeuge los. Bei Porsche belief sich das Plus auf 0,7 Prozent. Mercedes-Benz setzte ein Prozent mehr ab. BMW konnte ein Plus von 4,2 Prozent verbuchen.

Wie der Dax die 13.000-Punkte-Marke erreicht hat 9. März 2009 56 Prozent hat der Dax seit dem Hoch vom 13. Juli 2007 eingebüßt. Mit 3588 Punkten erreicht er zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch kurz darauf wirft die US-Notenbank Fed die Notenpresse an. Jetzt geht es bergauf. 5. Juni 2014 Die Entscheidung der EZB, die Zinsen weiter zu senken, treibt den Dax erstmals über die 10.000er Marke. 22. Januar 2015 Nach dem Vorbild der Fed wirft die EZB die Notenpresse an und schickt den Dax damit auf Rekordkurs. Am 16. März steigt der Index erstmals über 12.000 Punkte.



11. Februar 2016 Der Preisverfall an den Ölmärkten schürt Ängste vor platzenden Krediten im Finanzsektor. Der Dax fällt auf 8699 Punkte und liegt damit auf dem Niveau vom Oktober 2014. 31. März 2016 Das Minus im ersten Quartal 2016 beläuft sich auf gut sieben Prozent. Schon im März dreht aber die Stimmung, denn die US-Notenbank Fed verschiebt auch aus Rücksicht auf die nahende Brexit-Abstimmung ihre Zinserhöhungen. 24. Juni 2016 Die Briten haben sich für den Austritt aus der EU entschieden und lösen an den Märkten einen allerdings kurzen Ausverkauf aus. Der Dax fällt um fast sieben Prozent, holt in den Folgewochen aber rasch wieder auf. 9. November 2016 Die US-Amerikaner haben Donald Trump zum Präsidenten gewählt. An der Wall Street schieben die Anleger vorher geäußerte Bedenken beiseite und setzen auf sinkende Steuern für Unternehmen und massive Infrastruktur-Investitionen. Der Dow-Jones geht auf Rekordkurs. In seinem Windschatten etabliert sich der Dax wieder in der Fünfstelligkeit.



Frühjahr 2017 Der Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treibt auch den Dax immer höher. 12. Oktober 2017 Der Dax überspringt erstmals die Marke von 13.000 Punkten.

Im Blick behalten dürften Aktionäre zudem den Aktienkurs von Deutsche Telekom. Nach der Ankündigung der Fusion der US-Mobiltochter mit dem US-Mobilfunkunternehmen Sprint hatte die Aktie am Montag leicht verloren. Der Trend setzte sich am Mittwoch fort. Mit einem Minus von knapp einem Prozent kurz nach Börseneröffnung führte das Bonner Unternehmen zeitweise die Liste der Dax-Verlierer an. Am Dienstag hatte T-Mobile US Quartalszahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg, die Gewinne sanken im Vergleich zum Vorjahr. Weil die Erwartungen der US-Analysen positiv übertroffen wurden, legte die Aktie im nachbörslichen US-Handel dennoch um zwei Prozent zu.

Der Nikkei-Index verlor am Mittwoch 0,2 Prozent auf 22.472,78 Punkte. An der Börse Schanghai wuchs vor den Gesprächen zwischen China und den USA zur Beilegung des Handelsstreits die Nervosität. Der Leitindex büßte 0,5 Prozent ein.

An der Wall Street gaben die US-Indizes im Vergleich zum Börsenschluss in Deutschland am Montag deutlich nach. Der Dow Jones beendete die Sitzung am Dienstag 0,3 Prozent tiefer, während der Nasdaq 0,9 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,3 Prozent.



