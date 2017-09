FrankfurtEs geht vorsichtig in den Mittwoch – so zumindest die Erwartung: Banken und Broker sagten für die Eröffnung nur wenig veränderte Kurse voraus. Am Dienstag hatte der Dax kaum verändert bei 12.605 Punkten geschlossen. Viele Anleger erhofften sich laut Händlern Klarheit über die geplanten Steuersenkungen in den USA, die US-Präsident Donald Trump am Abend (MESZ) nach achtmonatiger Vorbereitung der Öffentlichkeit vorstellen will.

Auf der Konjunkturseite stehen die US-Statistiken zu den Baugenehmigungen und Auftragseingängen langlebiger Güter an. Notenbank-Chefin Janet Yellen hatte am Dienstag erklärte, die unerwünscht niedrige Inflation stehe weiteren Zinserhöhungen nicht im Wege. Es sei unklug zu warten, bis das Zwei-Prozent-Ziel bei der Teuerung erreicht sei. Dies stützte den Dollar, so dass der Euro unter der Marke von 1,18 Dollar und in Sichtweite seines am Dienstag erreichten Vier-Wochen-Tiefs von 1,1759 Dollar verharrte.

Auf der Unternehmensseite könnte Adidas nach der Vorlage von Zahlen des Rivalen Nike im Vordergrund stehen. Die Amerikaner haben nach schlechten Geschäften auf ihrem Heimatmarkt einen Gewinneinbruch erlitten. Die Aktien rutschten im nachbörslichen US-Handel um 3,7 Prozent ab. Zudem ist in einem Bestechungsskandal im amerikanischen Basketball ein Adidas-Manager festgenommen worden, was die Aktien am Dienstag um 2,4 Prozent ins Minus gedrückt hatte.

Welche politische Risiken Anlegern 2017 noch drohen Mueller-Ermittlungen Die andauernden Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller stellen eine latente Bedrohung für die Aktienmärkte dar. Seit dem 17. Mai geht der frühere FBI-Direktor möglichen Verbindungen von US-Präsident Donald Trump zu russischen Regierungskreisen nach. Über den momentanen Stand der Ermittlungen lässt sich nur mutmaßen – Mueller gibt keine öffentlichen Stellungnahmen ab. Quelle: Die japanische Bank Nomura hat die politischen Risiken für die Märkte in den kommenden Monaten erfasst.

Bundestagswahl Auch wenn ein Kanzlerwechsel hierzulande derzeit unwahrscheinlich erscheint: Die Bundestagswahl am 24. September wird an den Börsen genau beobachtet werden. Denn eine Veränderung der bestehenden Regierungskoalition sowie das Erstarken populistischer Kräfte könnte auf Anlegerseite ebenso zu Unsicherheiten führen.

EZB-Sitzungen Tagt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), spitzen alle Börsianer ihre Ohren. Was EZB-Chef Mario Draghi bei der obligatorischen Pressekonferenz verkündet, hat mitunter gravierende Auswirkungen auf den Kursverlauf. Derzeit steigt der Druck auf die Notenbanker ihre ultralockere Geldpolitik – ob der guten Wirtschaftslage – zu beenden. Konkrete Ankündigungen werden im Herbst erwartet, nachdem Draghi Anleger auf der Sitzung Anfang September erneut vertröstet hatte.

BoE Inflation Report Im Zuge der Brexit-Verhandlungen kommt den Berichten der Bank of England (BoE) besondere Bedeutung zu. Der nächste vierteljährliche Inflationsreport der britischen Zentralbank erscheint am 2. November. Laut dem Finanzinstitut würden die Auswirkungen des Brexit für britische Bürger schon jetzt durch steigende Lebensmittelpreise spürbar. Zuletzt hatte die Bank die Aussicht auf Wirtschafts- und Einkommenswachstum zurückgeschraubt und die Inflationsprognose auf 2,7 Prozent erhöht.



OPEC-Sitzung Am 30. November findet die nächste Tagung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) statt – ein Schicksalstag für alle Anleger. Zuletzt hatte die OPEC eine gemeinsame Produktionskürzung beschlossen, um den Ölpreis zu stabilisieren und eine Übersättigung zu verhindern. Die Vereinbarung – mit einer Laufzeit bis Ende März 2018 – wurde jedoch nicht von allen Ländern eingehalten.

Fed-Spitze Die erste Amtszeit der derzeitigen Fed-Chefin Janet Yellen endet im Februar 2018. Ob US-Präsident Donald Trump ihr eine zweite zugesteht, ist ungewiss. Lange Zeit galt Trump als harscher Kritiker von Yellens Niedrigzinspolitik. Neben Yellen wird der Ex-Vizechef von Goldman Sachs, Gary Cohn, als aussichtsreicher Kandidat für den Fed-Chefposten gehandelt.

An der Wall Street bewegten sich die Kurse am Dienstag nach Handelsschluss in Europa kaum mehr: Der Dow-Jones- und der S&P500-Index gingen nahezu unverändert aus dem Handel, der Nasdaq schloss minimal im Plus.

In Fernost tendierten die Börsen am Mittwoch uneinheitlich. In Tokio gaben die Kurse überwiegend nach, der Nikkei-Index lag 0,4 Prozent im Minus. An den chinesischen Märkten legten die Kurse leicht zu.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.