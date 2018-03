Dax aktuell Dax-Anleger halten vor US-Inflationszahlen still

Anleger halten sich vor den US-Inflationszahlen zurück. Zinsspekulationen verhindern ein Vorrücken zur wichtigen Marke von 12.500 Dax-Punkten.

Dax im Stillstand – Eon und RWE gewinnen deutlich

FrankfurtNach seiner jüngsten Erholung ist der Dax am Dienstag nicht vom Fleck gekommen. Nach einem morgendlichen Aufbäumen fiel der Deutsche Aktienindex schnell auf sein Ausgangsniveau zurück. Zuletzt notierte er in Frankfurt am frühen Nachmittag mit 12.406 Punkten 0,1 Prozent leichter. Der paneuropäische Euro-Stoxx-50 rückte 0,2 Prozent vor auf 3435 Zähler vor. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,2 Prozent auf 26.164 Punkte vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,6 Prozent auf 2729 Zähler nach oben.

Der Dax hatte sich nach seinem Rutsch auf das Tief seit Februar 2017 bei 11.830 Punkten zuletzt binnen einer Handelswoche wieder um über fünf Prozent nach oben gearbeitet. Von den Weltbörsen fehlten am Dienstag aber die Argumente für weiteren Auftrieb. Im Fokus steht die am Nachmittag veröffentlichte US-Inflation. Die Zinsspekulationen halten den Handel mal wieder im Zaum.

Sollte die Teuerung in den Vereinigten Staaten im Februar stärker als erwartet zugelegt haben, dürfte das auf dem Parkett wieder verunsichernde Diskussionen über schneller steigende Zinsen nach sich ziehen erneut und die Aktienmärkte belasten. Die Analysten der Commerzbank rechnen mit einem Zuwachs der Teuerungsrate auf 2,3 Prozent von 2,1 Prozent im Januar.

„Ein Überschießen der Inflation, wie einige befürchten, steht nicht zur Debatte, wohl aber allmählich zunehmender Preisdruck, der für weitere Zinserhöhungen spricht“, sagte Devisenexpertin Antje Praefcke. Auf dem Devisenmarkt ließ sich keine klare Richtung der Anleger erkennen. Nach einiger Pendelei wertere der Euro zuletzt auf, wenn auch nur leicht. Die Gemeinschaftswährung stand am Nachmittag 0,1 Prozent höher bei 1,2342 Dollar.

„Trotz der Rally in den letzten Tagen behalten die Bären auf dem Parkett die Oberhand“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Als Bären werden in der Börsensprache die Pessimisten, als Bullen die Optimisten bezeichnet. „Der Dax muss erst den wichtigen Widerstand bei 12.500 Punkten klar hinter sich lassen, bevor man von einer Erholung sprechen kann“, so Cutkovic.

Größere Aufmerksamkeit erregte allerdings der russische Rubel, der wegen diplomatischer Spannungen in Folge des Gift-Anschlags auf einen russischen Ex-Spion unter Druck geriet. Der Dollar verteuerte sich um bis zu 0,3 Prozent auf 57,04 Rubel. Auch an der Moskauer Börse war Unruhe zu spüren. Die dortigen Leitindizes büßten je 0,4 Prozent ein.

Die Versorgerbranche stand auch am Dienstag mit Geschäftszahlen weiter im Blick, nachdem sie bereits zum Wochenauftakt wegen der anstehenden Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy und ihrer Aufteilung unter Eon und RWE die Schlagzeilen geliefert hatte. Bis zu 5000 Arbeitsplätze könnten deshalb wegfallen. RWE und E.ON verdienten 2017 mehrere Milliarden Euro. (Lesen Sie hier: RWE-Zahlen in der Blitzanalyse) Die Chefs von Eon und RWE, Johannes Teyssen und Rolf Martin Schmitz, wollen nun ihre Pläne für die Neuordnung ihrer Geschäfte erläutern.

RWE kehrte im vergangenen Geschäftsjahr nach einem Milliardenverlust 2016 wieder in die Gewinnzone zurück. Die Papiere legten als zweitbester Dax-Wert um mehr als 1,0 Prozent zu. Am Vortag hatten sie mehr als 9,0 Prozent dazugewonnen. Auch Eon überzeugte mit seinen jüngsten Zahlen und dem Ausblick, die Aktien gewannen an der Dax-Spitze fast 6,0 Prozent.