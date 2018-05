Dax aktuell Dax-Anleger vertagen Angriff auf die 13.000 – Post-Aktie tiefrot

Die Anleger wagen noch keinen Angriff auf die Tausendermarke, der Dax gibt nach. Die Hoffnungen ruhen auf den vielen Quartalszahlen.

Am Montag eroberte der Dax die 12.900 Punkte zurück. (Foto: dpa) Deutsche Börse

FrankfurtDax-Anleger haben den Angriff auf die 13.000-Punkte-Marke erst einmal nach hinten geschoben. Nach einem starken Wochenauftakt ist der bisherige Dienstagshandel von Gewinnmitnahmen geprägt, der Dax notierte am frühen Vormittag mit 12.894 Punkten ein halbes Prozent leichter als am Vortag. Die bisher erschienenen Bilanzzahlen konnten die Börsianer nicht vom Sprung über die psychologisch wichtige Tausendermarke überzeugen. Händler sprachen von einer Atempause.

Der Frankfurter Leitindex hatte am gestrigen Montag so hoch geschlossen wie seit Februar nicht mehr. Mit zwischenzeitlichen 12.961 Punkten erreichte er den höchsten Stand seit fast 15 Wochen. Der Sprung über die Hürde bei 13.000 Punkten werde den Weg zum Rekordhoch von 13.596 Punkten freimachen, sagte ein Aktienhändler. Das Allzeithoch hatte der Dax Mitte Januar erreicht, ehe im Februar Turbulenzen die Aktienmärkte weltweit durchgeschüttelt hatten.

Der Schwung, der Europas Börsen seit einigen Tagen erfasst hat, geht vor allem vom Devisenmarkt aus. Dort wertet der starke Euro deutlich ab, gestern etwa rutschte er wegen schwacher deutscher Konjunkturdaten zum ersten Mal seit Dezember 2017 unter die Marke von 1,19 Dollar.

Für europäische Aktien, vor allem aber für die deutschen Papiere, ist eine solche Abwertung ein Kurstreiber, denn die schwache Heimatwährung erhöht die Exportchancen der Unternehmen. Sie macht deutsche und europäische Produkte im Ausland billiger, was die Exporte ankurbelt. In der bisherigen Bilanzsaison hatte die teure Gemeinschaftswährung die Ergebnisse der Konzerne spürbar gedrückt.

Am Dienstag kam der Euro zunächst nicht vom Fleck, zuletzt notierte er mit 1,1923 Dollar nahezu unverändert. Die Anleger setzten vermehrt auf steigende US-Zinsen und eine brummende US-Konjunktur, so Händler. Damit dürften Dollar-Anlagen auf absehbare Zeit mehr Rendite abwerfen als Euro-Investitionen.

In der zweiten Frankfurter Reihe hielten sich die Anleger ebenfalls zurück. Der MDax der mittelgroßen deutschen Konzerne gab mit einem Stand von 26.669 Punkten 0,1 Prozent nach. Die Technologie-Titel des TecDax gaben 0,3 Prozent nach. Der Leitindex der Euro-Zone, der Euro-Stoxx-50, verlor 0,1 Prozent und stand damit bei 3559 Zählern.

Trumps Iran-Entscheidung verunsichert Anleger

Gegenwind kam für den Handel auch aus der Politik. US-Präsident Donald Trump will am Abend mitteleuropäischer verkünden, ob er das Iran-Abkommen aufkündigt. „Zieht man in Betracht, dass der Präsident extrem misstrauisch gegenüber dem Iran ist und auch nicht vom Feedback seiner europäischen Amtskollegen beeindruckt war, scheint ein Ausstieg ziemlich wahrscheinlich“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Viel wichtiger ist Börsianern zufolge daher, ob Trump neue Sanktionen gegen Iran verhängt. Dann könnte das Land kaum noch Erdöl auf dem Weltmarkt verkaufen. Der dadurch ausgelöste Energiepreis-Anstieg könnte Inflationsängsten neue Nahrung geben und die Aktienmärkte in Turbulenzen stürzen. Am Dienstag blieb die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee mit einem Preis von 75,65 Dollar je Barrel in Reichweite ihres Dreieinhalb-Jahres-Hochs vom Montag.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne gestern eingegrenzt. Der Dow Jones schloss am Montag 0,4 Prozent höher auf 24.357 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 2672 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 7265 Punkte. In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,1 Prozent auf 22.487 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent auf 3160 Punkte.

Deutsche Post fällt bei Aktionären durch

Unter den Einzeltiteln im Dax präsentierten gleich fünf Werte ihre Quartalszahlen. Die Deutsche Post fiel bei ihren Aktionären durch. Beinahe sieben Prozent verlor der Logistiker nach Vorlage. „Alle Kennziffern lagen unter den Erwartungen“, sagte ein Börsianer.

Ganz oben in den Kauforderbüchern der Händler stand Beiersdorf. Die Aktien des „Nivea“-Herstellers stiegen am Dienstag um zweieinhalb Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 96,78 Euro. Die Erlöse seien mit 1,8 Milliarden Euro zwar etwas niedriger ausgefallen als erwartet, sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Dafür sei das organische Wachstum ohne Zukäufe mit 6,5 Prozent aber deutlich stärker gewesen als erhofft.

Die Papiere des Spezialchemiekonzerns Evonik stiegen dagegen um 4,6 Prozent. „Dass die Erträge trotz der Belastungen durch die Wechselkurse und die gestiegenen Rohstoffpreise über den Erwartungen lagen, spricht dafür, dass Evonik Preiserhöhungen durchsetzen konnte“, sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research.

