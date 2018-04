Dax aktuell Dax-Anleger vor EZB-Sitzung vorsichtig – Deutsche Bank enttäuscht

Im Fokus der Finanzmärkte stehen der Zinsentscheid der EZB und etliche Unternehmenszahlen. Die Deutsche Bank fällt bei den Aktionären durch.

Abschied von der Kauflust? – US-Zinsanstieg sorgt für Vorsicht bei Anlegern

FrankfurtAm deutschen Aktienmarkt werden am Donnerstag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und eine Flut von Firmenbilanzen den Takt vorgeben. Die Börsianer zeigen sich am Morgen leicht optimistisch, der Deutsche Aktienindex notierte im Frühhandel zuletzt mit 12.440 Punkten 0,1 Prozent fester. Der Euro-Stoxx-50 kam mit 3486 Punkten nicht vom Fleck.

Kritisch sehen die Börsianer die Zahlen und die angekündigte Strategieänderung der Deutschen Bank von den Börsianern gesehen. Das Papier verlor beinahe vier Prozent, konnte sich im Laufe des Handels aber fangen – mit 11,94 Euro erreichten die Aktien fast wieder ihr Vortagsniveau.

Der Gewinn des größtes Geldhauses der Bundesrepublik war in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres viel deutlicher zurückgegangen als von Experten erwartet. Statt der im Schnitt prognostizierten 300 Millionen an Überschuss erwirtschafteten die Frankfurter im ersten Quartal nur 120 Millionen Euro.

Der neue Vorstandsvorsitzende Christian Sewing kündigte nach Veröffentlichung der Zahlen einen Neuausrichtung der Deutsche Bank an, vor allem das Investmentbanking kommt auf den Prüfstand. Die Analysten von Morgan Stanley bezeichneten die neue Strategie als ermutigend. „Doch die Umsetzung ist immer noch entscheidend und scheint sich weiterhin über einen längeren Zeitraum zu ziehen.“

Die Erträge seien vor allem wegen Währungseffekten schwächer als erwartet ausgefallen, sagten die Analysten vom Bankhaus Lampe. Dafür seien die Kosten unter anderem wegen mehr Regulierung und des Brexit stärker nach oben gegangen als gedacht. „Die Zahlen sind ernüchternd, vor allem mit Blick auf die guten Ergebnisse der großen US-Banken“, meinte ein Händler. „Es ist einfach kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.“

Am Mittwoch hatte der Deutsche Aktienindex ein Prozent niedriger bei 12.422 Punkten geschlossen. Angesichts der anziehenden US-Renditen hatten viele Anleger Kasse gemacht. Vor dem Börsenstart liegt der deutsche Leitindex mit 12.417 Punkten ungefähr auf dem Schlussniveau des Vortages.

Die Leitzinsen, die seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, dürften von EZB-Chef Mario Draghi nicht angetastet werden. Experten rechnen erst im Jahresverlauf 2019 mit der Wende.

Investoren dürften Draghis Aussagen auf der Pressekonferenz vor allem nach Signalen für das Ende der Anleihekäufe abklopfen. Zudem stehen der von US-Präsident Donald Trump entfachte Handelsstreit und mögliche negative Folgen für die Weltwirtschaft im Fokus.

Am Mittwoch hatte die Wall Street uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,2 Prozent auf 24.083 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte ebenfalls um 0,2 Prozent auf 2639 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 7003 Punkte.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Neben der Deutschen Bank konnten auch die anderen Dax-Größen, die ihre Bücher am Donnerstag öffneten, überzeugen. So verloren die Papiere der Lufthansa – vergangenes Jahr mit Abstand der größter Kursgewinner aus der ersten Frankfurter Reihe – nach Vorlage ihrer Zahlen viereinhalb Prozent auf 24,43 Euro. Die Fluggesellschaft verbuchte im traditionell schwachen Winterquartal deutlich weniger Gewinn als von Experten erwartet

Dax-Neuling Covestro hingegen konnte die Analysten-Prognosen übertreffen und steigerte in den ersten drei Monaten sein Ergebnis um mehr als ein Drittel auf 644 Millionen Euro. „Wir sind im ersten Quartal erfolgreich gestartet und auf einem guten Kurs für das Gesamtjahr“, sagte der zukünftige Vorstandschef Markus Steilemann. An den Zielen für das Geschäftsjahr hält die ehemalige Kunststoffsparte von Bayer. Auf dem Parkett fielen die Zahlen dennoch durch, die Papiere verloren 3,5 Prozent.

Lediglich Volkwagen konnte nach Veröffentlichung seiner Quartalszahlen zulegen, die Vorzugsaktien verteuerten sich um 3,2 Prozent – und dies trotz Gewinnrückgangs. Der Rekordabsatz führte zu einem Anstieg des Konzernumsatzes um 3,6 Prozent auf etwa 58 Milliarden Euro.

Dass das Betriebsergebnis der Wolfsburger um knapp vier Prozent auf 4,2 Milliarden Euro zurückfiel, lag an einer veränderten Rechnungslegung, die der Autobauer anwendete. Für das Gesamtjahr, so Neu-Konzernchef Herbert Diess, peile man eine operative Rendite zwischen 6,5 und 7,5 Prozent an.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.