Dax aktuell Dax baut Vortagsgewinne weiter aus

Der Syrien-Konflikt rückt in den Hintergrund, auch die Sorgen um den Handelsstreit nehmen wieder ab. Die Anleger kehren aufs Parkett zurück.

FrankfurtEuropas Börsen haben vor dem Wochenende noch einmal zugelegt. Am Freitagmorgen eröffneten die Aktienmärkte freundlich. Der Deutsche Aktienindex kam in Frankfurt einige Minuten nach der Eröffnung auf ein 12.461 Punkte und notierte damit 0,4 Prozent fester. Der Euro-Stoxx-50 rückte minimale 0,1 Prozent vor auf 3445 Punkte. Die Anleger zeigen sich erleichtert, dass sowohl im Syrien-Konflikt als auch im Handelsstreit zwischen den USA und China, eine Eskalation vorerst abgewendet scheint.

Bereits gestern hatten Dax und Co wieder in die Gewinnspur zurückgefunden und seine Vortagesverluste mehr als wettgemacht. Der Auftrieb kam wieder einmal aus den USA, wo die Börsen klar zulegten. Der deutsche Leitindex gewann ein Prozent auf 12 415 Punkte.

Die Börsen weltweit profitieren von der Hoffnung auf Entspannung, weil US-Präsident Donald Trump per Twitter in Sachen Syrien-Krieg zurückruderte. „Die Märkte atmen wieder auf“, sagte Investmentanalyst Frank Schallenberger von der LBBW. Die Aussage von US-Präsident Donald Trump, er habe noch nicht abschließend über einen möglichen Raketenangriff in Syrien entschieden, habe die Sorgen vor einer Eskalation in der Krisenregion gedämpft.

„Aktuell ist die Lage wieder entspannter, diese kann sich aber mit jedem Tweet des US-Präsidenten wieder zuspitzen“, warnte Fondsmanager Thomas Altmann vom QC Partners. Im Tagesverlauf könnten die Zahlen der US-Banken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo für Impulse sorgen.

Stark war gestern auch die Gegenbewegung an der Börse in Moskau. Der in Dollar notierte russische Leitindex RTS schnellte um 3,8 Prozent hoch. In den vergangenen Tag waren russische Aktien und der Rubel auf Talfahrt gegangen, die Vereinigten Staaten hatten ihre Sanktionen gegen Moskau noch einmal verschärft.

Die Ruhe könnte indes trügerisch sein, warnen Experten. „Das Szenario einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland birgt erhebliches Belastungspotenzial für die Börsen“, sagte Gregor Kuhn, Analyst bei der Bernstein Bank, der Nachrichtenagentur Reuters.

Auf Seite der Einzelwerte steht Volkswagen im Fokus des Interesses. Der Wolfsburger Autokonzern leitet den größten Umbau seiner Geschichte ein, um sich fit zu machen für die Elektromobilität. Herbert Diess soll mit sofortiger Wirkung den im Dieselskandal gebeutelten Matthias Müller an der Firmenspitze ablösen. Auf dem Parkett gehörten die VW-Papiere zu den besten im Dax, die Vorzugsaktien legten ein Prozent zu.

In den USA stieg der Dow-Jones-Index der Standardwerte mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 24.483 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,8 Prozent auf 2663 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging mit plus ein Prozent bei 7140 Stellen aus dem Handel.

Abnehmende Sorgen über eine Eskalation im Syrien-Konflikt haben auch die Anleger in Tokio wieder zuversichtlich gestimmt, sagte ein Händler. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg im Vormittagshandel um 0,5 Prozent auf 21.771 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,4 Prozent auf 1725 Zähler.

Auf Unternehmensseite stehen heute die US-Banken im Fokus: Mit JP Morgan Chase, der Citigroup und Wells Fargo ziehen am Freitag gleich drei Branchengrößen Bilanz für das erste Quartal 2018. Analysten erwarten, dass die US-Banken einmal mehr stärkere Zahlen vorlegen als die europäische Konkurrenz.

Und Rocket Internet präsentiert Jahreszahlen. Die Börsengänge der Online-Bestellplattform Delivery Hero und des Kochboxen-Versands Hello Fresh hatten die Kasse der Berliner Start-up-Schmiede zuletzt auf 1,6 Milliarden Euro anschwellen lassen.

