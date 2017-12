Dax-Kurstafel an der Frankfurter Börse Händler im Handelssaal der Börse in Frankfurt. (Foto: Reuters)

FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist am Freitag kaum verändert in den verkürzten letzten Handelstag des Jahres gestartet. Der Dax notierte im Anfangsgeschäft bei 12.970 Punkten und notierte damit geringfügig unter dem Schlusskurs vom Vortag. Gestern war der deutsche Leitindex im Schlussgeschäft plötzlich unter die Marke von 13.000 Punkten eingeknickt.

Die Aktien von E.ON lagen stabil bei 9,09 Euro. Im Rechtsstreit der Tochter PreussenElektra mit der belgischen Electrabel hat ein Schiedsgericht überwiegend zugunsten von PreussenElektra entschieden. Das wirke sich positiv auf den Konzernüberschuss aus, aber nicht auf den operativen Gewinn, teilte E.ON mit.

Im MDax stiegen Airbus um 0,4 Prozent. Ein chinesisches Leasingunternehmen kauft 50 Flugzeuge des Typs A320neo. Das sei zwar nicht ganz neu, stütze aber den Kurs, der am Donnerstag rund zwei Prozent verloren hatte, sagte ein Händler.

Außerhalb der großen Indizes zogen die Aktien der Fritz Nols AG auf dem Frankfurter Börsenparkett um 80 Prozent auf 1,12 Euro an. Der Börsenmakler kündigte am Donnerstagabend den Start eines strategischen Geschäftsfeldes „Kryptowährungen“ an. Seit Jahresbeginn haben die Aktien per Donnerstagabend über 40 Prozent eingebüßt. Mit einem Schlag machten sie diesen Verlust nun wett.

Heute ist der letzte Handelstag des Jahres. Er ist verkürzt, Handelsschluss ist schon um 14:00 Uhr.

