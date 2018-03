Dax aktuell Dax bleibt angezählt – Adidas heben nach Aktienrückkauf ab

Die Entlassung von Außenminister Tillerson durch US-Präsident Trump hat die Anleger verschreckt. Der Dax startet leicht schwächer.

Nach Tillerson-Aus – Dow Jones und Dax geben nach

FrankfurtDie Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt nach dem Stühlerücken im Weißen Haus getrübt. Starke Zahlen und ein Aktienrückkauf des Sportartikelherstellers Adidas verhinderten am Mittwoch aber größere Kursabschläge. Der Dax startete nur leicht schwächer bei 12.210 Punkten.

Kopfschmerzen bereitet Investoren die Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson kurz vor dem geplanten Gipfel Donald Trumps mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Hinzu kommt die Angst vor einem Handelskrieg, der nach Androhung von China-Zöllen vor allem die asiatischen Börsen ins Wanken brachte.

„Für den deutschen Leitindex ist es von großer Bedeutung, dass die Unterstützung bei 12.000 Zählern intakt bleibt“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. „Ein klarer Durchbruch unter dieses Niveau würde den Beginn einer größeren Korrektur signalisieren.“

Unterstützung lieferte eine Kursexplosion bei Adidas: Die Aktien schossen mehr als acht Prozent auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 183 Euro.

Auch bei Rheinmetall ging es kräftig aufwärts. Der Konzern hat in Australien Aussicht auf einen Panzer-Auftrag im Volumen von mehr als zwei Milliarden Euro. Die Papiere legten mehr als drei Prozent zu.

Ihr Augenmerk richten Anleger zur Wochenmitte unter anderem auf die anstehenden Konjunkturdaten. Auf dem Programm stehen die europäische Industrieproduktion und die US-Einzelhandelsumsätze. Von Letzteren erhoffen sich Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Die US-Aktienmärkte hatten am Dienstag nachgegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,7 Prozent auf 25.007 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab rund 0,6 Prozent auf 2765 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um ein Prozent auf 7.511 Stellen. Die Angst vor einem möglichen Handelskrieg zwischen den USA und China belastete am Mittwoch die Börse in Tokio. Der Leitindex Nikkei verlor 0,9 Prozent.

