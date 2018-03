Dax aktuell Dax deutlich im Plus – Deutsche Bank mit Zugewinnen

Nach Medienberichten um einen möglichen Nachfolger von Deutsche Bank-CEO Cryan legt die Aktie des Geldhauses zu. Der gesamte Dax notiert deutlich im Plus.

FrankfurtDie krisengeplagte Deutsche Bank sucht laut der britischen „Times“ einen Ersatz für CEO John Cryan. Wegen der anhaltend schlechten Geschäfte bei Deutschlands größtem Geldhaus gebe es eine Auseinandersetzung zwischen dem 57-jährigen Briten und Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Die Aktie der Deutschen Bank stieg zu Handelseröffnung um drei Prozent – und notierte zuletzt 1,3 Prozent fester.

Am Montag hatten die Aktien der Deutschen Bank erneut ein Prozent an Wert eingebüßt. Seit Finanzchef James von Moltke vor einem schwachen ersten Quartal bei Deutschlands größtem Kreditinstitut gewarnt hat, stehen sie unter Druck. Die Papiere der seit Freitag gelisteten Tochter DWS gaben am Montag über zwei Prozent auf 32,35 Euro nach, womit sie unter den Ausgabekurs von 32,50 Euro abtauchten.

Gesamter Dax deutlich im Plus

Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage haben sich die Dax-Anleger am Dienstag wieder in die Offensive gewagt. Der Dax sprang am Morgen vorübergehend wieder über die runde Marke von 12 000 Punkten. Zuletzt lag er mit 1,5 Prozent im Plus. Für die zweite Frankfurter Reihe, den MDax, ging es 1,2 Prozent bergauf. Der paneuropäische EuroStoxx notierte ebenfalls 1,2 Prozent im Plus.

„Die Verhandlungen zwischen Washington und Peking zum Thema Außenhandel werden als Fortschritt angesehen“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. „Sie geben den Märkten die Hoffnung zurück, dass ein Handelskrieg am Ende doch noch vermieden werden kann.“ Die Ankündigung der USA, Zölle auf chinesische Produkte zu erheben, und entsprechende Gegenmaßnahmen aus China hatten die Börsen in den vergangenen Tagen weltweit auf Talfahrt geschickt.

Größter Dax-Gewinner waren am Vormittag – mit einem Plus von rund drei Prozent – die Scheine des Halbleiterherstellers Infineon. Dahinter notierten mit einem 2,2-Prozent-Plus die Aktien der Commerzbank, die ebenfalls von den Medienberichten um den Führungswechsel bei der Deutschen Bank profitieren. Im Nebenwerte-Index SDax brachen Südzucker zeitweise um 8 Prozent ein. Eine geringere Gewinnerwartung für das laufenden Geschäftsjahr ernüchterte die Anleger.

Zahlreiche Firmen lassen sich dieser Tage in die Bücher schauen. Der Windturbinenbauer Nordex rechnet nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang 2017 erneut mit einem „herausfordernden“ Geschäftsjahr. Der Umsatz werde 2018 voraussichtlich auf 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro sinken; die Ebitda-Marge bei vier bis fünf Prozent liegen. Die Anteilsscheine des Unternehmens gewannen im Vormittagshandel fünf Prozent.

Auch der schwedische Modehändler H&M legte am Dienstag seine Zahlen vor – und vermeldete die herbsten Gewinneinbußen seit 16 Jahren. H&M-Aktien gaben an der Stockholmer Börse zeitweise um sechs Prozent nach. Zu Wochenmitte öffnen die Online-Kleinanzeigenbörse Scout24, der Hafenbetreiber HHLA und der Finanzkonzern Wüstenrot und Württembergische ihre Bücher.

„Knoten geplatzt“ – Hilft der Triumph der Wall Street dem Dax?

Konjunkturdaten sind in der Karwoche rar gesät. Das Verbrauchervertrauen in den USA für März könnte aber Hinweise auf die Zinspolitik in der weltgrößten Volkswirtschaft liefern.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa am Montag deutlich zugelegt. Der Dow Jones beendete den Handelstag 2,8 Prozent höher, während der Nasdaq 3,3 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 2,7 Prozent. In Washington kündigte die für die Datenaffäre zuständige Bundesbehörde FTC am Montag eine Untersuchung des Skandals um die britische Firma Cambridge Analytica an. Die Aktien des weltgrößten Internet-Netzwerks brachen daraufhin um 6,5 Prozent auf 149,02 Dollar ein. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang Juli 2017. Die Marktkapitalisierung von Facebook ist damit in den vergangenen zehn Handelstagen um über 100 Milliarden Dollar geschrumpft.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 2,3 Prozent auf 21.243 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,1 Prozent auf 3169 Punkte.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.