Dax aktuell Dax dreht nach positivem Start ins Minus

Zum Wochenschluss zeigen sich Börsianer skeptisch. Mit dem Dax geht es nach anfänglichen Gewinnen abwärts. Besonders Continental verliert.

„Wir müssen keine Angst vor Zinserhöhungen haben“

FrankfurtSpekulationen auf deutlich steigende Zinsen in den USA haben Europas Börsen am Freitag ausgebremst. Der Dax gab 0,1 Prozent nach auf 12.449 Zähler, der EuroStoxx50 notierte mit 3047 Punkten ebenfalls knapp im Minus.

Die Börsen hätten Mühe, an Schwung zu gewinnen, sagt Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Handelshaus AxiTrader. Die Furcht vor einer aggressiven US-Zinspolitik sorgte zuletzt für deutliche Kursrückgänge am Aktienmarkt. Seit der Finanzkrise hängen die Börsen am Tropf der Notenbanken, und diese haben bislang nur vereinzelt und behutsam die Geldflut verringert. Der Dax verlor seit Monatsbeginn 5,5 Prozent, der Dow-Jones-Index 4,5 Prozent.

Auf der Unternehmensseite kehrte nach der Bilanzflut der vergangenen Tage etwas Ruhe ein. Im Blick behielten die Anleger allerdings Volkswagen, die im Tagesverlauf ihre Bücher öffnen wollten. Die Aktien notierten knapp im Plus. Darüber hinaus richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum und die europäischen Inflationsdaten.

Für Bewegung sorgten unter den Einzelwerten vor allem Analystenkommentare. So gehörten die E.ON-Aktien nach einer Kaufempfehlung der französischen Bank SocGen mit einem Plus von 1,5 Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. Spitzenreiter im Leitindex waren die Titel der Deutschen Telekom, die ihre Verluste vom Donnerstag mehr als wettmachten und drei Prozent zulegten. Im MDax kletterten die Papiere von Hugo Boss 1,4 Prozent nach oben. Die Schweizer Bank UBS hat Hugo Boss auf „Neutral“ von „Sell“ heraufgesetzt.

An der Londoner Börse machten IAG von sich reden. Trotz eines deutlichen Gewinnplus 2017 rutschten die Aktien um mehr als fünf Prozent ab. Für Enttäuschung sorgte laut Börsianern das vierte Quartal, das schlechter als erwartet ausfiel. Der Betriebsgewinn fiel um sechs Prozent. Die Aktien anderer europäischen Airlines notierten zum Wochenschluss ebenfalls im Minus. Lufthansa geben 1,3 Prozent nach und waren damit einer der schwächsten Dax-Werte. Ryanair fielen um 1,5 Prozent.

Daimler muss einem Bericht des Handelsblatt zufolge in einem Streit mit einem Dieselkunden die Untersuchung eines unabhängigen Sachverständigen hinnehmen. Dies geht aus einem Beweisbeschluss des Landgerichts Stuttgart vor. Die Papiere verlieren 0,34 Prozent.

Druck auf die Waffenhersteller in den USA kommt von unerwarteter Seite. Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock mahnt nach dem Schulmassaker von Florida die Waffenproduzenten, ihre Firmenpolitik zu überdenken. Man werde Waffenhersteller und -Händler kontaktieren, „um zu erfahren, wie sie auf die Erwartungen der Gesellschaft an sich reagieren“, erklärte ein Blackrock-Sprecher. Aktienverkäufe bestimmter Firmen in einem Index würden aber nicht erwogen. Was man von den Firmen erwarte, spezifizierte der Sprecher nicht. Blackrock ist der größte Anteilseigner an den Waffenschmieden Sturm Ruger & Company und American Outdoor Brands.

An der Wall Street hatten die Aktien am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Während der Dow-Jones-Index rund 0,7 Prozent hinzugewann, ging es für die Nasdaq um 0,1 Prozent nach unten. Zwischenzeitlich lag die Wall Street recht deutlich im Plus, bevor die Angst vor schnellen Zinserhöhungen durch die Federal Reserve wieder einsetzte. Treasuries stiegen, der Dollar gab nach.

An den europäischen Aktienmärkten war es zuvor am Donnerstag überwiegend nach unten gegangen. In der letzten Handelsstunde in Frankfurt sah es am Donnerstag so aus, als könne das deutsche Aktienbarometer doch noch ins Plus drehen. Doch daraus wurde nichts. Der Dax schloss 0,1 Prozent im Minus bei 12.462 Punkten. Immerhin konnte der deutsche Leitindex damit die Marke von 12.400 Punkten erneut erobern.

