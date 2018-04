Dax aktuell Dax droht ein schwacher Handelsstart

Nach dem deutlichen Plus am gestrigen Handelstag dürfte der deutsche Leitindex heute schwächer eröffnen.

Alle Augen auf das Frankfurter Börsenbarometer. (Foto: dpa) Dax-Kurve

FrankfurtDer Schwung des gestrigen Handelstages scheint wieder vorbei zu sein. Vorbörsliche Indikatoren zeigen gegen 7.45 Uhr für die Frankfurter Benchmark mit 12.190 Zählern ein Minus von 115 Punkten gegenüber der gestrigen Schlussnotierung.

Gestern baute der Dax seine Gewinne stetig aus und schloss 2,90 Prozent höher bei 12 305,19 Punkten. Der Leitindex erreichte das höchste Niveau seit rund zwei Wochen und verzeichnete den größten prozentualen Tagesgewinn seit etwa einem Jahr.

Der Grund für die bevorstehende schwache Handelseröffnung am heutigen Freitag. Donald Trump lässt im Handelsstreit mit China nicht locker. Nach versöhnlichen Worten am Mittwoch aus beiden Ländern hat der US-Präsident nun seinen Handelsbeauftragten angewiesen, weitere Zölle im Volumen von 100 Milliarden Dollar zu erwägen.

Trump begründet dies mit „Chinas unfairer Vergeltung“ gegen die vorangegangen US-Zollentscheidungen. China habe sich dazu entschlossen, US-amerikanischen Landwirten und Herstellern Schaden zuzufügen.

In den USA gab es noch am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge mit Gewinnen der Indizes. Der Dow Jones schloss ein Prozent höher mit 24.505 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 kletterte um 0,7 Prozent auf 2662 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,5 Prozent auf 7076 Stellen.

Auch an den asiatischen Aktienmärkten hatte sich am Freitag anfangs noch Optimismus breit gemacht. Doch im weiteren Handelsverlauf ging es an der japanischen Börse leicht bergab. Die Börsen in China blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Im Fokus der Investoren steht der US-Arbeitsmarktbericht für März, der am heutigen Freitag (14.30 Uhr MESZ) veröffentlicht wird. Von Reuters befragte Analysten rechnen mit 193.000 neu geschaffenen Stellen. Im Februar entstanden mit 313.000 neuen Jobs deutlich mehr als von Analysten erwartet.

Noch wichtiger ist für Börsianer allerdings die Entwicklung der Stundenlöhne, da diese Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen liefern. Experten prognostizieren ein Lohnplus von 0,2 Prozent nach 0,1 Prozent im Vormonat. Weitere Hinweise auf die Geldpolitik versprechen sich Investoren vom Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Chicagoer Wirtschaftsklub wenige Stunden später.

