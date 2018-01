Trotz Rückenwind von der Wall Street haben sich die europäischen Börsen am Donnerstag kaum vom Fleck bewegt. Unter den Einzelwerten im Dax waren vor allem die Aktien des Halbleiter-Herstellers Infineon gefragt.

„Dax hat seine Richtung noch nicht gefunden“

Frankfurt Der Dax kletterte um 0,2 Prozent auf 13.212 Zähler, der Euro Stoxx50 notierte kaum verändert bei 3617 Punkten. „Während der Dow Jones einen Rekord nach dem anderen einfährt, dümpelt der Dax aktuell wie ein Kahn auf dem Wasser herum“, sagt Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. In New York hatte der Dow-Jones-Index am Mittwoch erstmals über der Marke von 26.000 Punkten geschlossen. Der seit Wochen vorherrschende Konjunkturoptimismus und die Fahrt aufnehmende Berichtssaison sorgten für Kauflaune.

Hierzulande hatte zuletzt vor allem die Euro-Rally die Stimmung an den Börsen getrübt, da die starke Gemeinschaftswährung die Wettbewerbschancen der europäischen Exportunternehmen auf dem Weltmarkt verschlechtert. Der Euro notierte am Donnerstag weiter über der Marke von 1,22 Dollar - seit Jahresbeginn ist er zeitweise um knapp vier US-Cent in die Höhe geschossen. Verbesserte Konjunkturaussichten für Europa und Spekulationen auf einen nahenden Ausstieg der EZB aus der ultra-lockeren Geldpolitik sorgten für Auftrieb.

Neue Impulse für den Dax erhoffen sich Börsianer nun von der Berichtssaison in den kommenden Wochen. Zudem könnte die Europäische Zentralbank bei der nächsten Sitzung die Gelegenheit nutzen, die Euro-Rally zu bremsen, erklärt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Eine Kombination aus beidem könnte dem Dax den nötigen Schwung für eine Rally zum Allzeithoch verleihen.“ EZB-Vizepräsident Vitor Constancio hatte am Mittwoch bereits in einem Zeitungsinterview erklärt, dass die Geldpolitik im Euro-Raum noch lange sehr locker bleiben könnte. Die nächste Sitzung der EZB ist am 25. Januar.

Beobachten Sie die Profis - und seien Sie vor Leerverkäufen gewarnt

Unter den Einzelwerten im Dax waren vor allem Infineon gefragt. Die Papiere des Halbleiter-Herstellers kletterten nach positiven Analystenmeinungen um bis zu 4,5 Prozent auf 24,86 Euro und führten damit die Gewinnerliste im Leitindex an. Auf den Verkaufszetteln standen dagegen Eon, die sich nach einer Herunterstufung um 1,2 Prozent auf 8,83 Euro verbilligten.

Beim weltgrößten Chip-Auftragsfertiger TSMC florieren die Geschäfte dank der steigenden Nachfrage nach Bitcoin. Anleger deckten sich mit Aktien des taiwanischen Konzerns ein und trieben den Kurs um bis zu 3,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 250,00 Taiwan-Dollar. TSMC baut unter anderem Mikrochips, die für das Herstellen der Kryptowährung notwendig sind.

Der Bitcoin-Kurs notierte an der weltgrößten Börse Bitstamp am Donnerstag wieder deutlich über 10.000 Dollar. Am Mittwoch war die Cyber-Devise unter die psychologisch wichtige Marke gefallen. Die Sorge vor immer mehr Verboten im Handel mit Kryptowährungen hatte zuletzt auf dem Bitcoin gelastet.

In New York legt Morgan Stanley als letzte der großen US-Banken Zahlen für das vierte Quartal 2017 vor. Experten erwarten Verluste aufgrund von Einmaleffekten der US-Steuerreform. Nach Börsenschluss in Frankfurt legt der schließlich der weltgrößte IT-Dienstleister IBM Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor. Analysten rechnen mit Zuwächsen im Geschäft mit Cloud-Computing und Datenanalyse.

