Dax aktuell Dax dürfte nach Fed-Entscheid wenig verändert starten

Der deutsche Leitindex Dax dürfte nach der Fed-Entscheidung vom Vorabend nur leicht tiefer starten. Zahlreiche Bilanzen rücken in den Fokus.

Börsenausblick – auf diese Zahlen schauen Anleger am Donnerstag

FrankfurtNach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed rückt am Donnerstag die Bilanzsaison wieder in den Fokus der Anleger. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge nur etwas tiefer starten. Am Mittwoch hatte er unterstützt vom schwachen Euro 1,5 Prozent höher bei 12.802 Punkten geschlossen.

Die US-Börsen hatten am Mittwoch nachgegeben. Während sich die Fed vor der nächsten Zinserhöhung eine Verschnaufpause gönnte, nährte sie zugleich Erwartungen, dass die Zügel bereits nächsten Monat gestrafft werden. Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 23.923 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 büßte ebenfalls 0,7 Prozent ein und stand zum Schluss bei 2635 Zählern.

Am deutschen Aktienmarkt dürften Zahlen des seit Ende März an der Börse gelisteten Siemens-Medizintechnikkonzerns Healthineers im Rampenlicht stehen, ebenso die Bilanzen von Infineon, Bayer und Adidas. Linde und Volkswagen haben zur Hauptversammlung geladen.

Wie der Dax die 13.000-Punkte-Marke erreicht hat 9. März 2009 56 Prozent hat der Dax seit dem Hoch vom 13. Juli 2007 eingebüßt. Mit 3588 Punkten erreicht er zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch kurz darauf wirft die US-Notenbank Fed die Notenpresse an. Jetzt geht es bergauf. 5. Juni 2014 Die Entscheidung der EZB, die Zinsen weiter zu senken, treibt den Dax erstmals über die 10.000er Marke. 22. Januar 2015 Nach dem Vorbild der Fed wirft die EZB die Notenpresse an und schickt den Dax damit auf Rekordkurs. Am 16. März steigt der Index erstmals über 12.000 Punkte.



11. Februar 2016 Der Preisverfall an den Ölmärkten schürt Ängste vor platzenden Krediten im Finanzsektor. Der Dax fällt auf 8699 Punkte und liegt damit auf dem Niveau vom Oktober 2014. 31. März 2016 Das Minus im ersten Quartal 2016 beläuft sich auf gut sieben Prozent. Schon im März dreht aber die Stimmung, denn die US-Notenbank Fed verschiebt auch aus Rücksicht auf die nahende Brexit-Abstimmung ihre Zinserhöhungen. 24. Juni 2016 Die Briten haben sich für den Austritt aus der EU entschieden und lösen an den Märkten einen allerdings kurzen Ausverkauf aus. Der Dax fällt um fast sieben Prozent, holt in den Folgewochen aber rasch wieder auf. 9. November 2016 Die US-Amerikaner haben Donald Trump zum Präsidenten gewählt. An der Wall Street schieben die Anleger vorher geäußerte Bedenken beiseite und setzen auf sinkende Steuern für Unternehmen und massive Infrastruktur-Investitionen. Der Dow-Jones geht auf Rekordkurs. In seinem Windschatten etabliert sich der Dax wieder in der Fünfstelligkeit.



Frühjahr 2017 Der Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treibt auch den Dax immer höher. 12. Oktober 2017 Der Dax überspringt erstmals die Marke von 13.000 Punkten.

Auf der Konjunkturseite wird der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht für viele von Interesse sein. Beäugt wird auch der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China. Eine hochrangige US-Handelsdelegation ist zu Gesprächen in China eingetroffen.

