Dax aktuell Dax entwickelt sich am Dienstag positiv

FrankfurtNach dem schwachen Wochenstart haben die Anleger am Dienstag am deutschen Aktienmarkt wieder zugegriffen. Der Dax kletterte bis zum Mittag um 0,91 Prozent auf 12.503 Punkte. Positiv kamen Wachstumsdaten aus China an (+6,8 Prozent Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2018).

„China bleibt eine der Lokomotiven der globalen Konjunktur“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Auch der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann 0,56 Prozent auf 25.682,12 Punkte - der Technologiewerte-Index TecDax kletterte gar um 0,84 Prozent auf 2629,44 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam ebenfalls gut ein halbes Prozent voran.

Marktexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel mahnte dennoch zur Vorsicht. „Die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Gewinnmitnahmen ist durch die jüngsten Entwicklungen in Syrien nach wie vor eklatant vorhanden“, erklärte er. In der Nacht hatte es falschen Alarm über einen israelischen Luftangriff auf das Bürgerkriegsland gegeben.

Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader schrieb: „Die Aktienmärkte bleiben weiter auf der Suche nach einer klaren Richtung. Ob den Börsen in dieser Woche ein nachhaltiger Befreiungsschlag nach oben gelingt, dürfte vor allem von der Bilanzsaison abhängen.“

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte Bayer mit einem Kursplus von 2,5 Prozent. Singapurs Staatsfonds Temasek kauft für drei Milliarden Euro neue Anteilsscheine des Leverkusener Pharmakonzerns. Das sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Finanzierung der 66 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Saatgutanbieters Monsanto, urteilte ein Händler.

Die Titel von Drägerwerk brachen dagegen um 6,5 Prozent ein. Die Medizintechnikfirma machte im ersten Quartal wegen negativer Währungseffekte einen operativen Verlust von 40 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte sie noch einen Gewinn von 2,3 Millionen Euro verbucht.

In Erwartung von Fortschritten bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Prostatakrebs stiegen Anleger bei Medigene ein. Die Aktien der Biotechfirma rückten am Dienstag um bis zu 6,6 Prozent auf 14,66 Euro vor, lagen damit aber immer noch fast 25 Prozent unter ihrem Achteinhalb-Jahres-Hoch von Ende Februar.

Medigene hatte mitgeteilt, dass in einer klinischen Studie der Phase I/II in Norwegen mit Krebsimpfstoffen ermutigende Ergebnisse bei Prostatakrebspatienten erzielt worden seien. In dieser Erhebung der Universitätsklinik Oslo sei teilweise auch eine Technologie von Medigene verwendet worden. Die Daten der Studie zeigten, dass sogenannte DC-Impfstoffe bei Patienten mit hohem Risiko für Prostatakrebs nach einer umfassenden Operation das Risiko für eine Wiedererkrankung senken könnten.

Die schwedische Inkassofirma Intrum Justitia steuert nach der Übernahme von milliardenschweren faulen Krediten der italienischen Großbank Intesa Sanpolo auf den größten Tagesgewinn ihrer Firmengeschichte zu. Ihre Aktien stiegen am Dienstagvormittag in Stockholm zeitweise um knapp 15 Prozent.

Ein kräftiger Mittelzufluss ermuntert Anleger zum Einstieg beim Vermögensverwalters Ashmore. Die Aktien des Spezialisten für Geldanlagen in Schwellenländern stiegen am Dienstag um bis zu 8,7 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit fünf Jahren zu.

Spannend sind für Anleger am Dienstag frische Zahlen des ZEW-Index. Dieser spiegelt die Stimmung der deutschen Börsianer wider. Den Zahlen zufolge bewerten Börsianer die Aussichten für die deutsche Konjunktur wegen des Handelskonflikts so schlecht wie seit fünfeinhalb Jahren nicht mehr.

Das Barometer für ihre Erwartungen im kommenden halben Jahr sank im April um 13,3 auf minus 8,2 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 210 Analysten und Anlegern mitteilte. Das ist bereits der dritte Rückgang in Folge. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit minus 1,0 Zähler gerechnet.

Außerdem warten Anleger auf Geschäftszahlen von US-Konzernen wie der Großbank Goldman Sachs oder des „Penatencreme“-Anbieters Johnson & Johnson.

Von Reuters befragte Analysten rechnen mit einem Rückgang des Barometers auf minus eins von plus 5,1 Punkten. In den USA werden zudem Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht. Hier prognostizieren Experten eine Verlangsamung des Zuwachses auf 0,4 von 0,9 Prozent.

Die Vorgaben aus den USA sind positiv: Die New Yorker Börsen an der Wall Street legten am Montag zu. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,9 Prozent und der Nasdaq 0,7 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,8 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index dagegen am Dienstag um 0,1 Prozent auf 21.814 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,6 Prozent auf 3093 Punkte.

