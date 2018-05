Dax aktuell Dax eröffnet etwas schwächer - Commerzbank weiter im Minus

Der Dax geht am Donnerstag kaum verändert in den Handel. Die Aktien der Commerzbank und der italienischen Bank Monte dei Paschi stehen weiter unter Druck.

Dax geht in neue Runde um die 13 000-Punkte-Marke

FrankfurtDer Dax startet am Donnerstag kaum verändert in den Handel. Er lag zum Handelsbeginn bei 12.985,14 Punkten und somit 0,06 Prozent im Minus. Die anderen deutschen Indizes zeigten kaum mehr Dynamik: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,18 Prozent auf 26.664,34 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,13 Prozent auf 2778,35 Zähler nachgab. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,09 Prozent auf 3566,09 Punkte hoch.

Schon am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex nur schwer eine klare Richtung gefunden und mit 12.996 Punkten 0,2 Prozent fester geschlossen.

Die erneute Abwertung des Euro hatte die europäischen Börsen am Mittwoch gestützt. Er fiel zeitweise auf ein Fünf-Monats-Tief von 1,1765 Dollar und verbesserte dadurch die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Firmen auf dem Weltmarkt. Am Donnerstag erholte sich der Kurs wieder etwas und startete bei 1,1824 US-Dollar.

Zwei Themen dürften die Anleger am heutigen Donnerstag weiter im Blick behalten: Auf der einen Seite Spekulationen über die finanzpolitischen Pläne der künftigen italienischen Regierung. Ein Medienbericht löste Kopfschütteln bei Börsianern aus, demzufolge die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega, die über die Bildung einer neuen italienischen Regierung verhandeln, die Europäische Zentralbank (EZB) um den Erlass von Schulden in Höhe von 250 Milliarden Euro bitten wollen. Das ist mehr als die Hälfte der von der EZB im Rahmen ihres Ankaufsprogramms erworbenen italienischen Titel.

Einige Anleger gingen dennoch auf Nummer sicher und trennten sich von italienischen Staatsanleihen. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel zeitweise auf ein Zwei-Monats-Hoch von 2,015 Prozent. Die Verkaufswelle am Bondmarkt riss auch die italienischen Banken mit, die zahlreiche Staatspapiere halten. Am heutigen Donnerstag sank die Aktie der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi in den ersten Handelsminuten um mehr als drei Prozent.

Der dortige Branchenindex gab ein Prozent nach, ebenso sein Pendant für die Euro-Zone. Die Aktien der Deutsche Bank und der Commerzbank rutschten um 2,9 sowie 5,9 Prozent ab. Am heutigen Donnerstag starteten beide nur noch mit leichtem Minus in den Handel.

Auf der anderen Seite beobachten Anleger die Entwicklungen um die drohende Absage des Gipfels zwischen den USA und Nordkorea. Wegen eines gemeinsamen Manövers der USA mit Südkorea sagte Nordkorea ein geplantes Treffen mit Vertretern der Regierung in Seoul ab.

Bei den Unternehmen hat Kepler Cheuvreux das Kursziel für die Titel auf 10 (11) Euro gesenkt. Zu den größten Dax-Gewinnern zählten die Aktien von Merck, die sich nach positiven Studiendaten zu Krebsmedikamenten um 3,3 Prozent verteuerten.

Auf der Unternehmensseite geht die Hauptversammlungssaison weiter: Unter anderem SAP, Deutsche Telekom und BMW haben ihre Aktionäre geladen.

Konjunkturseitig dürfte neben den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe der Index der Notenbank von Philadelphia im Fokus stehen. Anleger hoffen auf weitere Hinweise zur künftigen Zinsentwicklung in den USA.

Die Wall Street beendete den Handel im Plus, zu Handelsschluss in Europa hatte der Dow-Jones-Index kaum verändert notiert.

