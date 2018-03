Dax aktuell Dax eröffnet mit leichten Gewinnen

Beim Fed-Entscheid am Mittwoch gilt eine Zinserhöhung als so gut wie sicher – deutsche Anleger üben sich dennoch in Zurückhaltung. Der Dax legt minimal zu.

Einige Börsianer fürchten, Fed-Chef Powell könnte mehr Zinserhöhungen als bislang eingeplant in Aussicht stellen. (Foto: AFP) Handelssaal der Frankfurter Börse

FrankfurtVor der Entscheidung zum künftigen Zinskurs der US-Notenbank Fed halten sich die Dax-Anleger am Mittwoch bedeckt. Im frühen Handel notierte der deutsche Leitindex mit 0,1 Prozent leicht im Plus. Die zweite Frankfurter Reihe, der MDax, verlor 0,2 Prozent. Für den paneuropäischen EuroStoxx ging es 0,1 Prozent bergab.

Beim Fed-Entscheid gilt eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte als so gut wie sicher. „Anleger erhoffen sich vielmehr neue Hinweise auf das weitere Zins-Tempo der Fed, denn Analysten sind sich uneins“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Ihre Prognosen schwanken zwischen zwei und vier Zinsschritten.“ Abzuwarten bleibe außerdem, ob der neue Fed-Chef Jerome Powell zumindest indirekt auf mögliche wirtschaftliche Folgen eines drohenden Handelskriegs eingeht.

Die Zinsentscheidung wird am Abend nach Handelsschluss in Europa gegen 19 Uhr MEZ bekanntgegeben. Die Pressekonferenz Powells beginnt im Anschluss.

Am Dienstag war der deutsche Leitindex mit einem soliden Aufschlag von 0,7 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Dow-Jones-Index schloss 0,5 Prozent fester.

Auf Seiten der Einzelwerte könnte am Mittwoch einmal mehr der Dieselskandal zu Buche schlagen: Der bayrische Autohersteller BMW lädt zur Bilanzpressekonferenz. Dabei dürfte vor allem die am Dienstag bekanntgewordene Razzia der Staatsanwaltschaft in der Münchner Konzernzentrale Thema sein; die Bilanz wurde schon vorab veröffentlicht. BMW-Papiere notierten im frühen Handel 0,2 Prozent leichter.

Größter Gewinner im Dax waren mit einem zeitweisen Plus von 2,2 Prozent die Scheine des Energieversorgers Eon.

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gestiegen. Die Gemeinschaftswährung konnte sich damit nach deutlichen Verlusten vom Vortag nur leicht erholen. Am Morgen wurde der Euro bei 1,2263 US-Dollar gehandelt und damit etwa höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2276 Dollar festgesetzt.

