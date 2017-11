FrankfurtZum Abschluss der mit Bilanzzahlen vollgepackten Woche überwiegt bei Anlegern in Europa am Freitag die Vorsicht. Dax und EuroStoxx50 konnten ihre anfänglichen Gewinne nicht halten und notierten knapp ein halbes Prozent tiefer bei 13.140 und 3596 Punkten.

„Die Berichtssaison hat die Laune der Anleger deutlich getrübt“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Viele Unternehmen hätten mit ihren Quartalszahlen enttäuscht oder gerade so die Erwartungen erfüllt, weshalb Anleger nun lieber Gewinne einsteckten, fügte ein Händler hinzu. Bereits am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 1,5 Prozent eingebüßt.

Der MDax der mittelgroßen Werte trat am Freitag mit plus 0,07 Prozent bei 26.609 Punkten nahezu auf der Stelle. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,84 Prozent auf 2479,48 Punkte nach oben.

Wie sich die Dax-Börsenmonate seit 1959 entwickelt haben Januar-Performance Viele Anleger glauben, der Januar sei der Börsenmonat mit der höchsten durchschnittlichen Performance. Weit gefehlt. Mit plus 0,78 Prozent ist das ein durchschnittlicher Monat, der im Vergleich zu den anderen elf nur auf Rang fünf liegt. Für die Berechnungen seit dem Jahr 1959 hat die Baader Bank den Dax seit Juni und die Vorläuferindizes der Börsenzeitung (1981 bis 1988) und den Hardy-Index (1959 bis 1981) genommen.

Februar-Performance Bereits im zweiten Monat des Jahres halbiert sich im Vergleich zum Januar die durchschnittliche Performance und beträgt nur noch 0,33 Prozent. Das bedeutet Rang acht.

März-Performance Wer hätte das gedacht? Der März ist der beste Börsenmonat. Durchschnittlich sind die Kurse um 1,54 Prozent gestiegen - deutlich höher als in den Monaten November und Dezember, in denen die meist lukrative Jahresendrally stattfindet.

April-Performance Doch nur einen Monat später halbiert sich das Plus auf 0,76 Prozent - Platz sechs in der Statistik für den Monat April.

Mai-Performance „Sell in May and go away“ lautet das bekannte Börsensprichwort und bei der durchschnittlichen. Vom Jahresanfang betrachtet ist der Mai der erste Monat mit einem negativen Entwicklung- Die beträgt minus 0,12 Prozent und damit Rang neun.

Juni Und in den folgenden Monaten geht es weiter runter: Im Juni sinkt die durchschnittliche Performance auf minus 0,27 Prozent und damit auf den neunten Platz der Börsenmonate.

Juli-Performance Ein kurzes Comeback zeigt der Juli, die durchschnittliche Performance seit 1959 ist mit plus 0,79 Prozent wieder positiv und hieven den Zeitraum auf den vierten Platz.

August-Performance Doch bereits im August geht es wieder abwärts mit minus 0,33 Prozent und damit der vorletzte Rang in der Börsenstatistik.

September-Performance „Für Börsenspekulanten ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Januar, März, April, Mai, Juni und Juli, bis Dezember“, sagte einst der Schriftsteller Mark Twain. Doch, zumindest im Durchschnitt gesehen, ist nur der Monat September gefährlich. Mit 1,86 Prozent übertrifft das Minus alle anderen Monate mit deutlichem Abstand, der September ist Schlusslicht.

Oktober-Performance „Ein Crash-Monat Oktober mag zwar dramaturgisch reizvoll sein. Und sicher hat es üble Exemplare dieses Monats an den Aktienmärkten gegeben, z.B. 1987 oder 2008. Außerdem hat sich seit Jahresbeginn u.a. im DAX ein ordentlicher Kurspuffer angehäuft, der zu Gewinnmitnahmen einlädt“, meint Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Doch gegenüber dem September muss der Oktober nicht gefürchtet werden. Historisch betrachtet verzeichnete der Dax in diesem Monat sogar ein Plus von 0,75 Prozent.

November-Performance Und nun zur Jahresendrally: Der beste Monat ist dafür der November mit einer durchschnittlichen Performance plus 1,35 Prozent. Damit ist dieser Monat der zweitbeste hinter dem März.

Dezember-Performance Gegenüber dem Monat November fällt der Dezember etwas zurück. Das durchschnittliche Plus beträgt 1,13 Prozent und damit Rang drei der Börsenstatistik.

Der Dax war seit Ende Oktober von einem Rekord zum anderen geeilt und hatte am Dienstag mit 13.525 Punkten seinen vorläufigen Höchststand erreicht. Auch die Börsen in Japan und den USA waren wegen der Hoffnung von Anlegern auf einen globalen Wirtschaftsboom heißgelaufen. „Gewinnt die Abwärtsbewegung an Fahrt, könnte sogar die psychologische Marke bei 13.000 Zähler in den Fokus der Bären gelangen“, warnte Marktanalyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. An der Börse ist der Bär das Symbol für fallende Kurse, der Bulle steht für steigende Kurse.

Stimmungsbremser war auch die anhaltende Sorge von Anlegern über Verzögerungen bei den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Steuererleichterungen. Seine Republikaner im US-Kongress liegen bei den Plänen für die umfangreichste Steuerreform seit den 1980er Jahren noch weit auseinander. Vor allem über die Senkung der Unternehmenssteuern gibt es Streit. „Wenn sich die Pläne tatsächlich um ein Jahr verschieben, wird das Investoren enttäuschen“, sagte Investmentstratege Hirokazu Kabeya vom Broker Daiwa Securities.