Dax aktuell Dax fällt wieder unter die 13.000er-Marke

Monatelang hat es gedauert, bis der deutsche Leitindex wieder die Marke von 13.000 Zählern überwunden hat. Am Freitag macht er seinen Aufstieg rückgängig.

Dünne Umsätze, wenig Impulse – Dax rutscht unter 13.000 Punkte

FrankfurtDer Dax hat an Christ Himmelfahrt nach Monaten wieder die Marke von 13.000 Punkten übersprungen. Im ruhigen Feiertagshandel schaffte er zum Handelsschluss ein klares Plus von 0,6 Prozent und ging mit 13.022 Punkten unweit seines Tageshochs aus dem Handel. Die freundliche Stimmung setzt sich am Freitag erstmal nicht fort. Der Dax verliert bis zu 0,3 Prozent und notiert nur noch 12.980 Stellen. Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader merkte an, dass aufgrund des Feiertages die Umsätze am Vortag sehr gering gewesen seien. Er vermutete bereits zuvor, dass es abzuwarten sei, ob sich der Dax nun über der 13.000er-Marke halten könne. „Sollte dies gelingen, dürfte kurzfristig eine Rally bis auf 13.250 Punkte folgen“, prognostizierte er.

Sowohl der Technologie-Indiex TecDax, als auch der MDax können tendenziell positive Entwicklungen vorlegen: Der MDax liegt mit 26.772 Punkten 0,2 Prozent fester. Starke 0,5 Prozent höher notiert der TecDax mit 2786 Stellen.

Obschon die Spannungen zwischen Israel und dem Iran, die politischen Unsicherheiten in Italien und der weiterhin drohende Handelskrieg zwischen den USA und China die Nachrichtenlage bestimmen, haben sie keine Auswirkungen auf die Börse: „Die Aktienmärkte trotzen den geopolitischen Risiken, die sich in den vergangenen Wochen deutlich verschärft haben“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Es stehen zur Zeit weiterhin die soliden Konjunktur- und Bilanzzahlen im Vordergrund.“



Am letzten Handelstag der Woche stehen diverse Zahlen an. Der weltgrößte Stahlkonzern Arcelor-Mittal konnte seinen Gewinn vor Steuern (Ebitda) im ersten Quartal überraschend kräftig um 13 Prozent auf 2,51 Milliarden Dollar steigern. Dies liegt einerseits an den gestiegenen Preisen für Stahl, aber auch der anziehenden Nachfrage nach Eisenerz.

Enttäuscht reagierten Investoren allerdings auf die Zahlen von Talanx. Trotz höherer Prämien-Einnahmen ging der Quartalsgewinn des Versicherers auf 218 Millionen Euro zurück. Von Reuters befragte Analysten hatten mit 227 Millionen Euro gerechnet. Ein Händler sagte, gerade mit Blick auf das zuletzt starke Abschneiden der Tochter Hannover Rück habe Talanx enttäuscht. Analysten der Baader Bank und von JPMorgan bemängelten das Industriegeschäft, das schwächer gelaufen sei als gedacht. Die Talanx-Papiere verloren als einer der schwächsten MDax-Werte über 2 Prozent.

Der Cloud-Telefonieanbieter Nfon feiert am Freitag sein Debüt auf dem Frankfurter Börsenparkett. Das Unternehmen hatte nach der Senkung der Preisspanne den Sprung an die Börse mit Ach und Krach geschafft. Der Ausgabepreis lag am unteren Ende der Preisspanne, die Nfon Anfang der Woche wegen der schwachen Nachfrage auf 11,93 bis 14,00 Euro von zuvor 15,60 bis 19,60 Euro gesenkt hatte. Aktuell wird der Titel bei 13,40 Euro gehandelt. Nfon bietet virtuelle Telefonanlagen an, bei denen die Gespräche über die Internetverbindung abgewickelt werden.

Bester Dax-Wert waren die Aktien der Lufthansa mit plus 0,9 Prozent. Am frühen Nachmittag könnten die Verkehrszahlen der Fluggesellschaft Beachtung finden. Zusammen mit Aussagen zur Preisentwicklung hatten sie zuletzt den Aktienkurs teils kräftig bewegt. Am Index-Ende verloren die Anteile des Medizinkonzerns Fresenius SE 1,3 Prozent.

Bei den Aktien von Uniper gab es Abschläge von 1,1 Prozent. Die Societe Generale (SocGen) hatte die Anteile des Kraftwerksbetreibers von „Hold“ auf „Sell“ abgestuft. Die Bewertung und die Dividendenrendite seien nicht besonders attraktiv, so die Begründung.

Vorne im TecDax bauten SLM Solutions nach einer Hochstufung durch die Commerzbank ihren starken Vortagesgewinn um 5,1 Prozent aus.

Die Börsen von Übersee konnten am Donnerstag noch überzeugen. Nachlassende Zinsspekulationen haben am Donnerstag den US-Börsen Rückenwind gegeben. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 24.739 Punkte, während Nasdaq und S&P 500 um je 0,9 Prozent auf 7404 beziehungsweise 2723 Zähler zulegten.

Im Sog der Wall Street und beflügelt von positiven Geschäftszahlen großer Unternehmen hat die Tokioter Börse am Freitag sogar auf ein Dreimonatshoch zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei gewann im Vormittagshandel 0,75 Prozent auf 22.663 Punkte. Der breiter angelegte Topix-Index legte um 0,56 Prozent auf 1.787 Zähler zu.

Auf der Konjunkturseite könnte der Index der Uni Michigan zum Verbrauchervertrauen in den USA neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik geben. Zuletzt hatten die Verbraucher- und Erzeugerpreise Inflationsängste gedämpft und Spekulationen auf aggressivere US-Zinserhöhungen gedämpft.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.