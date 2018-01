Dax aktuell Dax fängt sich nach morgendlichem Absturz wieder

Der Euro drückt weiter auf den Dax. In den ersten Handelsminuten rutschte der deutsche Leitindex ins Minus, stabilisierte sich kurz danach aber wieder. Neue Impulse könnten durch Trumps heutigen Auftritt in Davos kommen.

Starker Euro unterbricht Höhenflug des Dax

FrankfurtAm deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Freitag im frühen Handel wieder gefangen. Der Dax notierte am Mittag um die Vortagesmarke, nachdem er zuvor kurz unter die 13.300er-Marke abgetaucht war. An den beiden Tagen davor war der Leitindex mit einem Minus aus dem Handel gegangen, zuvor hatte er am Dienstag ein Rekordhoch von 13.596 Punkten erreicht.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte ging es am Freitagfrüh um 0,26 Prozent auf 26 933,88 Punkte hoch. Der TecDax gewann 0,34 Prozent auf 2643,84 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand mit 0,36 Prozent im Plus. Halbleiterwerte legten im Zuge starker Geschäftszahlen des US-Chipherstellers Intel zu. Im Dax gewannen Infineon 0,84 Prozent, im TecDax legten Dialog Semiconductor 0,49 und Aixtron 1,1 Prozent zu. Intel hatte dank starken Wachstums im Geschäft mit Datenzentren sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr 2017 Rekorderlöse verbucht.

Der Euro hält die Anleger weiter in Atem. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2462 US-Dollar. Mit vielen exportabhängigen Unternehmen gilt der Dax als besonders sensibel für starke Bewegungen des Euro zum Dollar. Wertet der Euro auf, können sich die Wettbewerbschancen der Exporteure verschlechtern. „Sollte der Euro weiterhin steigen, wäre der Traum von 14.000 Punkten zunächst einmal ausgeträumt“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Die Gemeinschaftswährung war am Donnerstag während eines Treffens der Euro-Währungshüter zum ersten Mal seit über drei Jahren auf über 1,25 Dollar gestiegen und notierte am Freitag bei 1,2481 Dollar. Experten halten einen Anstieg in Richtung 1,28 Dollar für möglich. Ein starker Euro belastet jedoch die Aktienmärkte, da sich die Waren von exportorientierten Firmen im Welthandel verteuern und ihre Wettbewerbschancen dadurch sinken.

Einen neuen Impuls für die US-Währung könnten vor dem Wochenende Konjunkturdaten aus den USA geben. Veröffentlicht werden das Wirtschaftswachstum für das vierte Quartal 2017 sowie der Auftragseingang für langlebige Güter im Dezember.

Mit Spannung warten Börsianer auch auf den Auftritt Donald Trumps um 14:00 Uhr beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie fragen sich, ob der US-Präsident nach den Strafzöllen auf einige Importgüter weitere protektionistische Maßnahmen ankündigt. Er hat entgegen vorherigen Äußerungen von Finanzminister Steve Mnuchin einen stärkeren Dollar-Wechselkurs als Ziel ausgegeben. „Der Dollar wird stärker und stärker und am Ende möchte ich einen starken Dollar sehen“, sagte Trump am Donnerstag in einem Interview des Senders CNBC.

Gegensätzliche Äußerungen von Mnuchin vom Vortag seien aus dem Zusammenhang gerissen wiedergegeben worden, sagte Trump. Der Dow-Jones-Index gab nach Trumps Äußerungen Gewinne ab. Der Dollar legte zu.

Mnuchin hatte erklärt, ein schwächerer Dollar sei gut für die USA, weil er Vorteile im internationalen Handel bringe. Trump sagte dazu, der Wechselkurs solle „sein, was er ist. Er sollte auch auf Grundlage der wirtschaftlichen Stärke des Landes gründen - wir stehen so gut da“, sagte der Präsident. Entgegen den Äußerungen seines Finanzministers Steve Mnuchin betonte Trump zudem, einen stärkeren Dollar sehen zu wollen.

An der Wall Street gaben die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa einen Teil ihrer Gewinne ab. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,5 Prozent höher bei 26.392 Punkten, während der Nasdaq 0,1 Prozent verlor. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent auf 23.632 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3565 Punkte.

