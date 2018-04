Dax aktuell Dax geht auf Erholungskurs

Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen USA und China sorgen für eine Kauflaune am Aktienmarkt. Drei Dax-Titel legen mehr als drei Prozent zu.

Alle Augen auf das Frankfurter Börsenbarometer. (Foto: dpa) Dax-Kurve

FrankfurtDie Hoffnung auf einen versöhnlichen Ausgang im Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Dax am Donnerstag beflügelt. Der deutsche Leitindex kletterte um 1,8 Prozent auf 12.170 Zähler. Gegenüber dem Vortagesschluss stieg der deutsche Leitindex um mehr als 200 Punkte. „Erstmals senden die USA und China gleichzeitig Entspannungssignale im Handelsstreit", sagte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Die Anleger reagieren erleichtert.“

Der jüngste Zick-Zack-Kurs um die Marke von 12 000 Punkten geht damit in die nächste Etappe. Vorerst erobert der deutsche Leitindex die vielbeachtete Schwelle wieder zurück. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 1,5 Prozent auf 25506,64 Punkte. Der Technologieindex TecDax rückte sogar um 2,4 Prozent auf 2482 Punkte vor. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es ebenfalls deutlich aufwärts.

Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte angedeutet, dass die geplanten Extrazölle auf chinesische Produkte Teil einer Verhandlungsstrategie sein könnten. Die US-Regierung hatte Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf 1300 chinesische Produkte etwa aus den Bereichen Industrie, Technologie oder Verkehr angekündigt. China erklärte daraufhin, man plane im Gegenzug Abgaben etwa auf Sojabohnen, Rindfleisch oder Autos aus den USA. Die Regierung in Peking betonte aber zugleich, dass Verhandlungen mit den USA weiterhin der bevorzugte Weg seien.

Unter den Einzelwerten gingen zahlreiche Werte auf Erholungskurs. Commerzbank, Linde und Infineon legten im Dax zwischen knapp fünf und drei Prozent zu. Im MDax ging es für die Metro-Aktien drei Prozent bergauf. Die HSBC hat eine Kaufempfehlung für die Titel ausgesprochen.

Die Aktien der Immobilienfirma Godewind haben bei ihrem Börsendebüt Federn gelassen. Der erste Kurs wurde mit 3,60 Euro festgestellt - zehn Prozent unter dem Ausgabekurs von vier Euro. Das Unternehmen hatte es nur mit Abstrichen an die Frankfurter Börse geschafft: Der Börsengang brachte 375 Millionen Euro ein. Ursprünglich hatte Godewind auf einen Erlös von bis zu 550 Millionen Euro gehofft.

Die bislang vom Investor Karl Ehlerding und seiner Familie kontrollierte Firma war erst vor kurzem ins Immobiliengeschäft eingestiegen und will das Geld aus dem Börsengang vor allem in Büroimmobilien investieren. Mittelfristig soll ein Immobilienportfolio im Wert von drei Milliarden Euro entstehen.

Die Vorgaben aus Übersee haben dem deutschen Aktien starken Rückenwind gegeben: Der Dow Jones legte ein Prozent auf 24.264 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 2644 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 1,45 Prozent auf 7042 Stellen.

Auch an den Aktienmärkten Asiens wurden die neuen Handelsattacken von US-Präsident Donald Trump gegen China gelassen aufgenommen. Die Indizes in Japan und Südkorea stiegen weiter. Nur in China konnten die Anleger nicht reagieren, da die Börse wegen Feiertagen geschlossen ist.

Am deutlichsten erholten sich Japans Aktien, die Ende März auf knapp über 20.000 Yen abgesackt waren. Der Nikkei-225-Aktienpreisdurchschnitt lag um 11:30 Uhr Ortszeit mit 21.667 Yen 1,6 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch. Auch der Kospi-Index in Korea stieg bis 11:06 Ortszeit um 1,3 Prozent auf 2440,34 Punkte.

Die Termine des Tages: Auf Konjunkturseite wird der Einkaufsmanagerindex und der Einzelhandelsumsatz für Europa veröffentlicht. In den USA stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda.

Bei den Unternehmen laden Volo und Daimler zur Hauptversammlung ein. Beim Automobilkonzern dürfte es unter anderem um den Einstieg des chinesischen Großaktionäres Geely oder die Folgen des Dieselskandals gehen. Der Biotechnologiekonzern Monsanto veröffentlicht neue Geschäftszahlen.

