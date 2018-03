Dax aktuell Dax gibt deutlich nach – Deutsche Bank verliert am stärksten

Anleger agieren am Freitag verunsichert. Der Dax fällt zwischenzeitlich um zwei Prozent. Die Deutsche Bank bringt die DWS an die Börse – dann folgt der erneute Kurseinbruch.

1,8 Prozent Minus – „Möglicher Handelskrieg zieht Kurse nach unten“

FrankfurtAn eine Erholung am deutschen Aktienmarkt ist an diesem Freitag nicht zu denken. Der Dax setzt seine schwache Performance der vergangenen Tage fort und fällt unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Etwa zwei Stunden nach Handelsbeginn notiert die Frankfurter Benchmark über zwei Prozent tiefer bei 11.850 Punkten. Um die Mittagszeit stand er 1,7 Prozent tiefer bei 11.888 Punkten. Im Wochenverlauf steht ein Minus von rund vier Prozent zu Buche.

Als zentrale Belastungsfaktoren entpuppten sich am Freitag US-Präsident Donald Trump und die Deutsche Bank. Das größte heimische Geldhaus hat zum Börsenstart seine Fondstochter DWS aufs Parkett gebracht. Deren Aktien wurden zu einem ersten Kurs von 32,55 Euro gehandelt. Statt der ursprünglich erhofften 2 Milliarden Euro liegt der Emissionserlös nur bei 1,4 Milliarden. Der Ausgabepreis – das stand seit Donnerstagabend fest – betrug 32,50 Euro pro Anteilsschein.

Der Börsengang wurde allerdings von einem neuerlichen Kursrutsch der Deutschen Bank überschattet. Die Papiere des Sorgenkinds zählten am Freitagmorgen mit einem Minus von rund fünf Prozent zu den größten Verlierern im Dax, gegen Mittag standen sie bei minus drei Prozent.

Bereits am Donnerstag war die Aktie auf 11,65 Euro gesackt – so tief wie seit der Vertrauenskrise im Herbst 2016 nicht mehr. Grund war die Angst der Investoren vor schwachen Zahlen im so wichtigen ersten Quartal und Zweifel am Geschäftsmodell.

Die wachsende Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg belastet die Aktienmärkte schon seit längerer Zeit. Zwar wurden die Länder der Europäischen Union von erhöhten Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen, dennoch fürchten Investoren, dass der Handelsstreit der Vereinigten Staaten mit anderen Ländern den globalen Wachstumsmotor stottern lässt.

Trump hatte außerdem milliardenschwere Strafzölle gegen China angekündigt. So soll erst in den kommenden Wochen geklärt werden, welche Güter genau mit Strafzöllen belegt werden. „Das sorgt für Unsicherheit. Ebenfalls ist offen, wie die Chinesen reagieren werden“, gab Michael Feroli, Chefökonom von JP Morgan Chase, zu bedenken.

Fast alle Dax-Werte lagen am frühen Mittag in der roten Zone. Neben der Deutschen Bank mussten allen voran Lufthansa (minus 2,5 Prozent) und Linde (minus 2,4 Prozent) hohe Abschläge hinnehmen.

Im TecDax standen die Papiere des Bausoftware-Spezialisten RIB Software nach einer Kapitalerhöhung besonders im Fokus. Sie büßten als Schlusslicht 9,5 Prozent ein. Sämtliche der knapp 4,7 Millionen zusätzlichen Anteilscheine waren über Nacht platziert worden. Der Bruttoemissionserlös liegt bei 131 Millionen Euro.

Jahreszahlen legten die beiden Wohnimmobilien-Unternehmen Deutsche Wohnen und TLG vor und hielten sich daraufhin besser als der Gesamtmarkt. Deutsche Wohnen gaben im MDax um 0,11 Prozent nach und TLG sanken im SDax um 0,9 Prozent. Beide hatten am Morgen über ihr Geschäftsjahr 2017 berichtet und auch einen Ausblick gegeben.