Dax aktuell Dax gibt leicht nach – Italiens Pläne belasten

Frankfurts Anleger legen nach starken Vortagen am Freitag eine Pause ein. Die Koalitionsverhandlungen in Rom beunruhigen die Investoren.

Am Donnerstag legte der Dax um 0,9 Prozent zu. (Foto: dpa) Börse Frankfurt

FrankfurtEuropas Börsianer haben vor dem Wochenende eine Verschnaufpause eingelegt. Nachdem der Dax gestern die 13.000-Punkte-Marke mit einem Kurssprung zurückerobert hatte, herrschte auf dem Frankfurter Parkett Zurückhaltung. Das wichtigste Börsenbarometer der Bundesrepublik blieb von größeren Gewinnmitnahmen verschont. Mit 13.092 Punkten notierte der Deutsche Aktienindex im Vormittagshandel zuletzt 0,2 Prozent leichter.

Dem SDax, der die deutschen Kleinwerte zusammenfasst, reichte ein leichtes Plus, um mit 12.655 Punkten ein neues Rekordhoch zu erreichen. Der Leitindex der Währungsunion, der Euro-Stoxx-50, hingegen verlor mit 0,5 Prozent deutlicher als sein Frankfurter Pendant und kam auf 3570 Zähler.

Den Handel belasteten die Pläne der sich abzeichnenden Regierung Italiens. In Rom sind die Verhandlungen zwischen dem Wahlsieger der Fünf-Sterne-Bewegung und der als rechtspopulistischen geltenden Lega über eine Koalition ans Ziel gelangt, einen gemeinsamen Regierungsvertrag veröffentlichte man am Vormittag.

Die Konstellation dürfte sich für die europäischen Partner als fordernd erweisen, sammeln sich in ihr dich Europa- und Euro-skeptische Kräfte. Die diskutierten Vorhaben, ein möglicher Schuldenerlass und die Abwicklung von Reformen, ließen jedenfalls aufhorchen. Der Mailänder Leitindex FTSE MIB verlor 1,3 Prozent.

Vor einer Woche hatte der Dax erstmal seit Anfang Februar die psychologisch wichtige Tausendermarke überschreiten könne. Mehr als ein Vortasten waren die ersten Versuche aber nicht. Mit dem Kurssprung am Donnerstag ist der Durchbruch gelungen. Infrage steht aber noch die Nachhaltigkeit angesichts der Unwägbarkeiten wie dem Ölpreis-Anstieg, dem von der Trump-Regierung initiierten Handelsstreit und eben den neuen Regierung in Rom.

Der bisherige Mai-Handel lief ziemlich erfreulich aus der Sicht der Anleger. „Die Börsenampel bleibt auf grün“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader. „Die Anleger setzen nun auf eine Fortsetzung der Rally in Richtung Rekordhoch.“ Seit Monatsanfang hat der Dax knapp vier Prozent zulegen könne. Zum Rekordhoch von 13.596 Punkte – erreicht Ende Januar, ehe Turbulenzen die weltweiten Märkte im Februar ins Minus drückten – fehlen noch 3,8 Prozent.

Der Schwung für europäische Papiere kommt aktuell vor allem vom Devisenmarkt. Dort wertet der Euro seit Mitte April deutlich ab gegenüber dem lange schwächelnden Dollar – inzwischen beträgt die aktuelle Entwicklung mehr als viereinhalb Prozent. Auf Zwölf-Monats-Sicht beträgt das Plus der Euro gegenüber dem Greenback nur noch knapp sechs Prozent. Am Freitagmorgen wertete der Euro leicht auf und notierte damit wieder über der 1,18-Dollar-Marke.

Die billige Gemeinschaftswährung ist tendenziell ein Kaufsignal für europäische Anleger, da ein niedriger Euro die Produkte einer Volkswirtschaft im Ausland billiger macht. Das gilt gerade für die Bundesrepublik mit ihrem traditionellen Schwerpunkt auf Exporten.

Der wichtigste Grund für Druck auf den Euro ist das Comeback des Dollar. Die US-Notenbank Federal Reserve setzt ihre Normalisierung der Geldpolitik fort und plant in den nächsten Monaten weitere Zinsanhebungen. Das wiederum lässt die Renditen von US-Titeln wie Staatsanleihen oder anderen Zins-Anlageinstrumenten steigen. Die nun interessierten Investoren erhöhen so die Nachfrage nach Dollar, was ihn am Devisenmarkt teurer macht.