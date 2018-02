Dax aktuell Dax gibt nach hohen US-Inflationszahlen nach

Die Anleger reagieren verstimmt auf die höheren US-Inflationszahlen. Der Dax gibt deutlich nach, notiert knapp 0,5 Prozent im Minus.

Börsenbarometer erholt sich – Dax landet im Plus

FrankfurtDer überraschende Anstieg der US-Inflation drückt den deutschen Leitindex am Mittwochnachmittag ins Minus. Binnen Minuten fiel der Dax über 150 Punkte und notierte zuletzt 0,49 Prozent im Minus bei 12.136 Punkten. Die Verbraucherpreise in den USA waren im Januar um 2,1 Prozent gestiegen, erwartet worden waren lediglich 1,9 Prozent. Die Kerninflation (ohne Öl und Lebensmittel) lag 1,8 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats.

Auch an den internationalen Märkten fällt die Reaktion deutlich aus: Auf breiter Front zeichnen sich fallende Kurse ab. Unmittelbar nach der Verkündung sind die Terminkontrakte für die wichtigen Indizes Dow Jones und S&P etwa ein Prozent ins Minus gedrückt worden. Die Renditen von US-Staatsanleihen zogen deutlich an, der Dollar legt gegenüber dem Euro zu.

Am Mittwochvormittag hatten ermutigende Firmenbilanzen den europäischen Aktienbörsen noch Auftrieb gegeben. Dax und Euro Stoxx50 legten zunächst jeweils gut ein halbes Prozent auf 12.286 und 3359 Punkte zu. Die Stimmung könne mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Nachmittag (MEZ) aber schnell kippen, warnte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. „Schließlich wären hohe Preise ein Brandbeschleuniger für das Feuer der Inflationsängste.“

Von Reuters befragte Analysten rechnen mit einem leichten Rückgang der US-Teuerung auf 1,7 von 1,8 Prozent. „Eine Eins vor dem Komma würde die Anleger beruhigen“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Eine höhere Inflationsrate hat das Potenzial, neue Panik an den Börsen auszulösen.“ In der vergangenen Woche hatten Spekulationen auf raschere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed ein Börsenbeben ausgelöst.

Wohin steuern die Börsen? Das sagen die Bullen (Optimisten) Die Konjunktur brummt Weltweit läuft die Wirtschaft rund und auch die Geschäftszahlen von vielen Unternehmen entwickeln sich nach Einschätzung von Analysten besser als erwartet. Die Euro-Zone wuchs 2017 mit 2,5 Prozent so stark wie seit dem Ausbruch der Finanzkrise vor zehn Jahren nicht mehr. Die US-Wirtschaft legte 2,3 Prozent zu. Fachleute rechnen damit, dass die globale Wirtschaft 2018 noch schneller wächst. Eine Korrektur ist gesund Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der S&P 500 hatten zwischen Frühjahr 2017 und Januar 2018 jeweils zehn Monate in Folge zugelegt. Das war die längste Gewinnserie seit den 1950er Jahren. Der Dax hinkte der Entwicklung zwar hinterher, legte 2017 dennoch um 12,5 Prozent zu. Seit Ende Januar verloren die drei Indizes jeweils rund zehn Prozent.

Zinsen sind noch immer niedrig In der Euro-Zone liegt der Leitzins bei 0,0 Prozent, in den USA zwischen 1,25 bis 1,5 Prozent, in Großbritannien bei 0,5 Prozent.



Potenzial durch Politik Die USA haben kürzlich die größte Steuerreform seit Jahrzehnten auf den Weg gebracht und Experten sind zuversichtlich, dass der US-Kongress bald auch die Ausgaben für Infrastrukturprogramme erhöhen wird.

Langfristige Erwartungen Marktstrategen halten trotz der jüngsten Börsenturbulenzen an ihren Prognosen fest.



Am Vormittag hielt sich die Nervosität der Aktienanleger in Grenzen: Die „Angstbarometer“ VDax und VStoxx fielen um jeweils etwa zehn Prozent und notierten nur etwa halb so hoch wie während der Kurskapriolen der vergangenen Woche. Am Devisenmarkt bewegte sich der Euro bei 1,2349 Dollar kaum.

Unabhängig davon verbilligte sich der Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,5 Prozent auf 62,42 Dollar je Barrel (159 Liter). Dieser Rohstoff leidet Börsianern zufolge unter der wachsenden US-Produktion von derzeit mehr als zehn Millionen Barrel pro Tag. Damit sind die USA nach Russland das weltweit zweitgrößte Förderland und verdrängen Saudi-Arabien auf Rang drei.

Bei den Einzelwerten bescherte ein optimistischer Ausblick Bilfinger den größten Kurssprung seit drei Monaten. Die Aktien des kriselnden Ingenieursdienstleisters stiegen um bis zu 7,6 Prozent und gehörten damit zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt. Das Unternehmen peilt dank eines anziehenden Auftragseingangs für 2018 einen Vorsteuergewinn im mittleren bis höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an. „Das bewegt sich am oberen Ende unserer und der Erwartungen des Marktes, die bisher bei 55 bis 75 Millionen Euro lagen“, sagte Dennis Etzel, Berater beim Vermögensverwalter NFS. „Bilfinger scheint sich nun an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf der letzten Jahre zu ziehen.“

Wohin steuern die Börsen? Das sagen die Bären (Pessimisten) Inflation Die Stundenlöhne in den USA legten im Januar um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat zu, das war der höchste Wert seit Mitte 2009. An den Börsen stiegen deshalb die Spekulationen, dass die Inflation anzieht und die US-Notenbank die Geldpolitik schneller strafft. Höhere Schwankungen Die „Angstbarometer“ VDax und VStoxx, die die Nervosität der Anleger widerspiegeln, liegen so hoch wie seit Monaten nicht. Fachleute hatten bereits Ende 2017 eine höhere Schwankungsanfälligkeit der Aktienmärkte vorhergesagt.



Bewertungen noch immer zu hoch Selbst nach dem jüngsten Kursrutsch sei der S&P 500 noch höher bewertet als im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre.



Veränderungen bei der FED Jerome Powell hat den Staffelstab von der langjährigen US-Notenbankchefin Janet Yellen übernommen. Experten erwarten zwar, dass der 65-Jährige die Strategie von Yellen fortsetzen wird, die Zinsen stufenweise anzuheben.

In Amsterdam gewannen die Papiere von DSM 3,4 Prozent. Der Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln steigerte seinen Quartalsgewinn überraschend stark um 14 Prozent auf 359 Millionen Euro. Für 2018 stellte die Firma ein Ergebniswachstum im hohen einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich in Aussicht. Anleger hätten bislang lediglich mit einem Plus von vier bis neun Prozent gerechnet, erläuterten die Analysten des Brokerhauses KBC.

Thyssen-Krupp konnte dagegen mit einem Gewinnanstieg bei Investoren nicht punkten. Insgesamt sei das erste Quartal zwar etwas besser ausgefallen als gedacht, urteilten die Analysten der Investmentbank Jefferies. Bei den liquiden Mitteln (Free Cash Flow) stehe der Konzern aber schlechter da als erwartet. Ihre Kollegen vom Bankhaus Lampe bemängelten zudem die geringen Gewinnmargen. Thyssen-Titel verloren 1,1 Prozent.

Die Aktien des US-Uhrmachers Fossil stiegen am Mittwoch im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 66 Prozent auf ein Neun-Monats-Hoch von 15,22 Dollar - die Erleichterung der Anleger über die Quartalsbilanz bescherte Fossil diesen größten Kurssprung der Firmengeschichte. Das Unternehmen erwirtschaftete zum Jahresende 2017 einen Umsatz von 921 Millionen Dollar und einen Gewinn ohne Sondereffekte von 0,64 Dollar je Aktie. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit Erlösen von 889,6 Millionen Dollar und einem Überschuss von 0,40 Dollar je Aktie gerechnet.

In der Hoffnung auf frischen Wind bei Chipotle steigen Anleger bei der Restaurantkette ein. Die Aktien des Anbieters mexikanischer Gerichte stiegen am Mittwoch im vorbörslichen US-Geschäft um knapp zwölf Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit dreieinhalb Jahren.

Auslöser der Rally ist die Verpflichtung von Brian Niccol, des bisherigen Chefs des Konkurrenten Taco Bell. Er solle ab 5. März Chipotle-Gründer Steve Ells als Vorstandsvorsitzender ablösen. Taco Bell, ebenso wie Pizza Hut und Kentucky Fried Chicken eine Tochter von Yum Brands, steigerte den US-Umsatz in bestehenden Filialen in 18 der vergangenen 20 Quartale.

Die auch in Deutschland aktive Kette Chipotle leidet dagegen unter den Nachwehen eines Hygiene-Skandals. Ende 2015 hatten sich dutzende Kunden mit Coli-Bakterien infiziert. Salmonellen und Noroviren wurden in Filialen der Kette ebenfalls nachgewiesen.

