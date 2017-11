Börse in Frankfurt Die Rally an den Märkten geht weiter. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Deutsche Aktienindex setzt den Höhenflug der vergangenen Tage fort und hat am Mittwoch fast die Marke von 13.500 Punkten erreicht. Zum Handelsschluss notierte der Index der 30 wichtigsten deutschen Aktien 1,78 Prozent über dem Niveau von Montag bei 13.465 Punkten. Zwischenzeitlich hatte der Dax sogar 13.488 Punkten erreicht.

Bereits in der ersten Handelsstunde war der deutsche Leitindex deutlich gestiegen und durchbrach erstmals in seiner Geschichte die Marke von 13.300 und 13.400 Punkten. Als hilfreich nach der Handelspause am Reformationstag erwies sich auch der weiter schwächelnde Euro, der Exporte in Länder außerhalb des Währungsraums tendenziell verbilligt. Das macht europäische Aktien für ausländische Anleger attraktiver. In Hessen ist Allerheiligen kein Feiertag und daher war die Börse am Mittwoch geöffnet.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen vertreten sind, zeigte sich ebenfalls in Rekordlaune und gewann 0,8 Prozent auf 26.860 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um ein Prozent auf 2.571 Punkte zu und hielt sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit 2001. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,8 Prozent auf 3.702 Punkte hoch.

Am europäischen Aktienmarkt waren Rohstoffwerte stark gefragt, nachdem sich die Rally bei Industriemetallen beschleunigte. Nickel gewann bis zu sechs Prozent hinzu. Das Metall, das für Batterien benötigt wird, profitierte von Spekulationen auf einen Boom bei Elektroautos. Auch andere Metalle wie Aluminium, Zink und Kupfer stiegen, gestützt von der robusten Weltkonjunktur, während Kapazitätssenkungen in China in bestimmten Segmenten für Engpässe sorgen. Der Bloomberg Commodity Index, der die Entwicklung von 22 Rohstoffen abbildet, stieg um 0,7 Prozent.

Auch die Wall Street legte weiter zu: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq legten im Handelsverlauf je etwa ein halbes Prozent zu, wenn sich das Plus im Handelsverlauf auch etwas abschwächte. Börsianer sprachen angesichts der niedrigen Zinsen von einem „Anlagenotstand“, der Aktien einfach „unwiderstehlich“ mache, obwohl es durchaus Risiken gebe.

Am Mittwoch lag die Gemeinschaftswährung bei 1,1608 Dollar und damit nahe ihres am Freitag erreichten Dreieinhalb-Monats-Tiefs von 1,1573 Dollar. Ein überraschend starker Stellenanstieg in der US-Privatwirtschaft schürte Spekulationen auf steigende US-Zinsen.

Die Aktien der Deutschen Telekom konnten von der insgesamt guten Börsenstimmung nicht profitieren: Sie büßten 1,85 Prozent auf 15,35 Euro ein, nachdem das japanische Wirtschaftsblatt „Nikkei“ berichtet hatte, dass der japanische Konzern Softbank nicht mehr länger an einer Fusion seiner Mobilfunktochter Sprint mit der rivalisierenden Telekom-Tochter T-Mobile US interessiert sei.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge wartet Softbank auf eine Reaktion der Telekom und hofft auf eine für die Japaner vorteilhaftere Eigentümerstruktur. Dieser Schuss könnte einem Händler zufolge aber nach hinten losgehen. Denn die Telekom und ihre Tochter seien in einer starken Verhandlungsposition, so dass sich eine Verzögerung für T-Mobile US sogar vorteilhaft auswirken könnte. Sprint stehe deutlich mehr unter Druck, einen Deal abzuschließen.

Schlusslicht im Dax waren mit 2,6 Prozent die Aktien von Pro Sieben Sat1. Nach einer neuerlichen Prognosesenkung durch den weltgrößten Werbekonzern WPP am Dienstag fürchteten viele Anleger schwache TV-Werbeeinnahmen für den deutschen Medienkonzern.

Spitzenreiter im Dax waren die Vorzugsaktien von Volkswagen, die um 4,78 Prozent in die Höhe schnellten. Die Diesel-Krise der Wolfsburger ist zumindest mit Blick auf die Kurstafel bereits Geschichte. Die Papiere des Autobauers überwanden den Wert von 162,40 Euro. So viel hatten die Anteilscheine vor dem Bekanntwerden des Skandals im September 2015 gekostet.

Im MDax gehörten die Anteilsscheine von Airbus mit plus 3,07 Prozent zu den Favoriten. Sie profitierten - wie schon am Vortag im Pariser Handel - von positiv aufgenommenen Quartalszahlen des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns. Für die Titel des Chemikalienhändlers Brenntag ging es um 3,3 Prozent hoch, nachdem das Bankhaus Metzler sie hochgestuft hatte und nun zum Kauf rät. Spitzenreiter war der Verbindungstechnik-Hersteller Norma mit einem Kursaufschlag von 4,06 Prozent.

