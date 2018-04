Dax aktuell Dax kaum verändert erwartet – zahlreiche Firmenbilanzen im Tagesverlauf

Börsianer erwarten am Freitag einen ruhigen Handelsstart. Im Tagesverlauf rollt erneut eine Flut von Firmenbilanzen auf die Investoren zu.

FrankfurtZum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert in den Handel starten. Auch am Donnerstag hatte er sich wenig bewegt und 0,2 Prozent im Minus bei 12.267,42 Punkten geschlossen.

Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2341 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,2382 Dollar festgesetzt.

Damit hat der Eurokurs kurz vor dem Wochenende seine Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Seit mehr als einer Woche bewegte sich die Gemeinschaftswährung nahezu ausschließlich in der Spanne zwischen 1,23 Dollar und 1,24 Dollar.

Im Tagesverlauf rollt erneut eine Flut von Firmenbilanzen auf die Investoren zu. Unter anderem legt in den USA der Siemens-Rivale General Electric (GE) Quartalsergebnisse vor. Diesseits des Atlantiks stehen unter anderem die Daten zum europäischen Verbrauchervertrauen auf dem Terminplan.

An der Wall Street schloss der Dow Jones am Donnerstag 0,3 Prozent tiefer bei 24.664 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 2693 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank 0,8 Prozent auf 7238 Stellen.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent auf 22.158 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,4 Prozent auf 3074 Punkte.

