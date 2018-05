Dax aktuell Dax kommt nicht vom Fleck

Nach dem starken Handel der letzten Tage halten sich die Anleger am Freitagmorgen zurück. Der bisherige Börsen-Mai kann sich sehen lassen.

Am Donnerstag legte der Dax um 0,9 Prozent zu. (Foto: dpa) Börse Frankfurt

FrankfurtDer Dax ist zum Start in den letzten Handelstag der Woche unverändert geblieben. Mit 13.112 Punkten lief der Deutsche Aktienhandel keine Handvoll Punkte fester durch den freitäglichen Frühhandel – deutlich oberhalb der vor einer Woche zurückeroberten 13.000-Punkte-Marke. Am Donnerstag hatte er dank der anhaltenden Euro-Schwäche 0,9 Prozent im Plus bei 13.114 Punkten geschlossen. Seit Monatsanfang konnten die Frankfurter Anleger beinahe vier Prozent Kursgewinn beobachten.

Neben den seit Tagen schwelenden Unsicherheitsfaktoren wie Ölpreis-Anstieg und Italien-Politik richteten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die deutschen Erzeugerpreise.

Ein überraschend geringer Anstieg könnte den Spekulationen auf eine Verlängerung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) Nahrung geben. Am Vormittag stehen außerdem die europäischen Leistungsbilanzzahlen zur Veröffentlichung an.

Unterstützung vom Devisenmarkt gab es im Frühhandel keine, der Euro wertete leicht auf und stieg wieder über die 1,18-Dollar-Marke. Mit einer Aufwertung um 0,2 Prozent kam der Euro auf einen Wert von 1,1818 Dollar. Eine billige Heimatwährung ist tendenziell ein Kaufsignal, da ein niedriger Devisenwert die Produkte eine Wirtschaft im Ausland billiger macht. Das gilt gerade für die Bundesrepublik mit ihrem traditionellen Fokus auf Exporte.

An der Wall Street fiel der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent auf 24.714 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,1 Prozent auf 2720 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 7382 Zähler.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,4 Prozent auf 22.922 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3163 Punkte.

