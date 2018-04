Dax aktuell Dax kommt vor EZB-Sitzung nicht vom Fleck – Deutsche Bank gefragt

Vor der EZB-Sitzung setzen die Anleger auf Sicherheit. Die Deutsche Bank präsentiert schlechte Zahlen, die Aktionäre greifen dennoch zu.

Dax startet verhaltene Erholung – Deutsche Bank enttäuscht Anleger

FrankfurtEuropas Anleger haben sich am Donnerstag in Zurückhaltung geübt. Mit der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank steht am Nachmittag wichtiger Input für die nächsten Monate an. Von Konzernseite erreichten etliche Quartalszahlen die Börsen, doch ein Großteil der berichtenden Dax-Unternehmen konnte das Parkett nicht überzeugen. Der Deutsche Aktienindex notierte zuletzt am Frankfurter Vormittag mit 12.432 Punkten 0,1 Prozent fester. Der Euro-Stoxx-50 verbesserte sich mit einem Stand von 3490 Zählern ebenfalls nur leicht.

Schlecht fielen vor allem die Zahlen der Deutsche Bank aus. Der Gewinn des größtes Geldhauses der Bundesrepublik war in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres viel deutlicher zurückgegangen als von Experten erwartet. Statt der im Schnitt prognostizierten 300 Millionen an Überschuss erwirtschafteten die Frankfurter im ersten Quartal nur 120 Millionen Euro.

Der neue Vorstandsvorsitzende Christian Sewing kündigte nach Veröffentlichung des Berichts einen Neuausrichtung der Bank an, vor allem das Investmentbanking kommt auf den Prüfstand. Die Analysten von Morgan Stanley bezeichneten die neue Strategie als ermutigend. „Doch die Umsetzung ist immer noch entscheidend und scheint sich weiterhin über einen längeren Zeitraum zu ziehen.“

Die Erträge seien vor allem wegen Währungseffekten schwächer als erwartet ausgefallen, sagten die Analysten vom Bankhaus Lampe. Dafür seien die Kosten unter anderem wegen mehr Regulierung und des Brexit stärker nach oben gegangen als gedacht. „Die Zahlen sind ernüchternd, vor allem mit Blick auf die guten Ergebnisse der großen US-Banken“, meinte ein Händler. „Es ist einfach kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.“

Die Papiere gaben am Morgen bis zu vier Prozent ab, doch entweder hatten die Börsianer noch schlechtere Zahlen erwartet oder der angekündigte Strategiewechsel überzeugt die Aktionäre. Denn der Kurs drehte ins Plus, mit 1,2 Prozent Aufschlag waren die Aktien eine der gefragtesten.

Um 13.45 Uhr veröffentlicht die EZB die Beschlüsse ihrer heutigen Ratssitzung. Dass die Währungshüter um ihren Präsidenten Mario Draghi sich für eine Änderung ihres – Stand jetzt – im September auslaufenden Anleihekaufprogramms entscheiden gilt als sehr unwahrscheinlich. Dass sie die Zinsen anrühren, gar als ausgeschlossen.

Viel wichtiger scheint heute der Blick auf die anschließende Pressekonferenz um 14.30 Uhr, in der Mario Draghi die Beschlüsse des Rats kommentiert. Die große Frage ist, ob die Zentralbanker die billionenschweren Anleihekäufe noch einmal verlängern zu erneut gesunkenen Raten. Aktuell erwirbt die EZB monatlich noch Staats- und teilweise Unternehmensbonds im Wert von 30 Milliarden Euro. Damit will sie die niedrige Inflation im Euro-Raum in Richtung des ausgegeben Zielwerts von knapp unter zwei Prozent ziehen.

Das Programm läuft seit März 2015 und hat ein Gesamtvolumen von 2,4 Billionen Euro. Weil die Konjunktur nach der Euro- und Staatschuldenkrise inzwischen wieder angezogen ist – auch wenn die europäische Peripherie weiterhin Probleme hat – und auch die Inflation langsam wie erhofft steigt, bereitet die EZB den vorsichtigen Ausstieg aus der gerade in Deutschland umstrittenen ultralockeren Geldpolitik vor.

Investoren dürften Draghis Aussagen auf der Pressekonferenz vor allem nach Signalen für das Ende der Anleihekäufe abklopfen. Zudem stehen der von US-Präsident Donald Trump entfachte Handelsstreit und mögliche negative Folgen für die Weltwirtschaft im Fokus. Die Leitzinsen, die seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, dürften von EZB-Chef Mario Draghi nicht angetastet werden. Experten rechnen erst im Jahresverlauf 2019 mit der Wende.