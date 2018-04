Dax aktuell Dax legt deutlich zu – Chinas Pläne machen Autobauer begehrt

Chinas Präsident möchte die heimischen Märkte weiter zu öffnen. Diese Entspannungssignale im laufenden Handelskrieg hören die Anleger allzu gerne.

Alle Augen auf das Frankfurter Börsenbarometer. (Foto: dpa) Dax-Kurve

FrankfurtChinas jüngste Pläne in der Handelspolitik haben am Dienstag die Börsen weltweit beflügelt. Nach den asiatischen Börsen notierten auch die europäischen Handelsplätze mit deutlichen Aufschlägen. Der Dax kam nach den ersten Minuten auf 12.401 Punkte – und damit auf ein dickes Plus von 1,1 Prozent. Chinas Präsident Xi Jinping versprach zur Erleichterung der Märkte eine Senkung von Importzöllen, unter anderem auf Autos sowie den Schutz geistigen Eigentums ausländischer Firmen.

Die Börsianer nahmen die Nachricht erleichtert auf, wurden die protektionistischen Töne in den vergangenen Wochen doch immer lauter. Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet die globalen Aktienmärkte seit Wochen. Die Angst vor einem Handelskrieg hat die Zinssorgen aus dem Frühjahr als schwierigstes Thema längst verdrängt.

Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften reagierten jeweils mit ganzen Zoll-Katalogen auf die Einfuhrgebühren des jeweils anderen. Losgetreten hatte den Konflikt US-Präsident Trump mit Strafzöllen auf Stahl, die protektionistischen Maßnahmen gegen China sind eines seiner politischen Kernanliegen. Trump hatte noch am Sonntag erklärt, dass er mit Zugeständnissen der Volksrepublik rechne.

„China macht die Tür für Verhandlungen mit den USA weit auf“, sagte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Jetzt bleibe abzuwarten, ob US-Präsident Donald Trump durch diese Tür gehe. Die Anleger jedenfalls honorieren die Entspannungssignale aus Peking. Neben dem Dax legte auch der Euro-Stoxx-50 deutlich zu, mit einem Plus von 0,7 Prozent rückte er auf 3428 Zähler vor.

Spitzenreiter im Dax waren die Aktien von Bayer, die um gut fünf Prozent nach oben schossen. Das US-Justizministerium will einem Medienbericht zufolge die geplante Mega-Übernahme von Monsanto durchwinken. Deutlich punkten konnten nach der Handelsoffensive Chinas die Autowerte. BMW, Daimler und Volkswagen gewannen zwischen 2,7 und 2,1 Prozent.

Nun stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio um 1,1 Prozent auf 21.913 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,9 Prozent auf 1740 Zähler. Das deutsche Leitindex wird vorbörslich bei 12.375 Punkten gehandelt, mehr als 100 Punkte mehr als zum Handelsschluss am Montag.

Gefragt waren in Asien vor allem die Titel japanischer Autohersteller: Toyota und Nissan verteuerten sich um jeweils etwa zwei Prozent, Mazda um ein Prozent. Dollar und Euro legten nach Xis Rede jeweils rund 0,4 Prozent zu: Die US-Devise wurde zu 107,25 Yen gehandelt, die europäische Gemeinschaftswährung zu 132,04 Yen.

Der Kurs des Euro hat am Dienstag im frühen Handel die kräftigen Gewinne vom Vortag weitgehend gehalten. Am Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2315 Dollar gehandelt und damit nur leicht unter dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2304 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte der Euro um circa einen halben Cent zugelegt und war über 1,23 Dollar gestiegen. Der Fokus der Anleger liegt zurzeit auf dem Handelskonflikt sowie auf mögliche Reaktionen der US-Notenbank Fed. Denn es könnte einerseits die Inflation in Folge der Zölle steigen und andererseits das Wirtschaftswachstum belastet werden.