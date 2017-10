 Dax aktuell: Dax legt eine Pause ein

FrankfurtNach den Kursrekorden der vergangenen Woche schaltet der Dax einen Gang zurück. Der deutsche Leitindex eröffnete am Montag kaum verändert bei 13.226 Punkten. Am Freitag hatte er bei 13. 249 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht und den Großteil seiner Gewinne bis zum Börsenschluss behauptet. „Insgesamt bleiben die Anleger aber optimistisch“, betonte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Neuen Schub versprächen die laufende Bilanzsaison und hier vor allem die Apple-Zahlen am Donnerstag.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, stieg am Montagmorgen um 0,11 Prozent auf 26.739 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax sogar ein Plus von 0,56 Prozent auf 2540 Zähler schaffte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,16 Prozent auf 3658 Punkte hoch.

Apple verhalf seinem Zulieferer Dialog Semiconductor am Montag zu einem Kursgewinn von 2,2 Prozent. Apple zufolge gehen die Bestellungen für sein neues Flagschiff iPhone X „durch die Decke“. Die Titel von Rib Software stiegen sogar um 4,7 Prozent. Die IT-Firma hob nach einem Gewinnsprung im Quartal ihre Gesamtjahresziele an.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger unter anderem auf die deutschen und europäischen Inflationszahlen. Aus diesen hoffen sie Rückschlüsse zu ziehen, wie lange die EZB noch Anleihen aufkaufen wird. Mit einem Auge blicken Börsianer zudem nach Spanien, wo sich Katalonien am Freitag für unabhängig erklärte und von der Zentralregierung unter Zwangsverwaltung gestellt wurde. Am Wochenende protestierten Hunderttausende in Barcelona gegen eine Abspaltung Kataloniens.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent und der Nasdaq 2,2 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,8 Prozent.

In Tokio blieb der Nikkei-Index am Montag fast unverändert bei 22.011,67 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,9 Prozent auf 3386 Punkte.