Dax aktuell Dax leicht im Minus

Der anstehende Zinsentscheid der US-Zentralbank treibt die deutschen Anleger um – der Dax notiert leicht im Minus.

„Dax ohne klare Richtung“ – Powell macht Anleger nervös

FrankfurtDeutsche Anleger hielten sich am Mittwoch bedeckt. Zu groß war der Respekt vor der anstehenden Zinsentscheidung der US-Zentralbank Fed. Der deutsche Leitindex fand im Mittagshandel keine einheitliche Richtung und notierte zuletzt 0,1 Prozent leichter. Für die zweite Frankfurter Reihe, der MDax, ging es 0,3 Prozent abwärts. Der paneuropäische EuroStoxx notierte ebenfalls 0,5 Prozent leichter.

Dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte anhebt, gilt als sicher. „Anleger erhoffen sich vielmehr neue Hinweise auf das weitere Zins-Tempo der Fed, denn Analysten sind sich uneins“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Ihre Prognosen schwanken zwischen zwei und vier Zinsschritten.“ Abzuwarten bleibe außerdem, ob der neue Fed-Chef Jerome Powell zumindest indirekt auf mögliche wirtschaftliche Folgen eines drohenden Handelskriegs eingeht. Die Zinsentscheidung wird am Abend nach Handelsschluss in Europa bekanntgegeben. Die Pressekonferenz Powells beginnt im Anschluss.

Die deutsche Konjunktur brummt – und auch die weltwirtschaftliche Lage ist gut. Die Wirtschaftsweisen – der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – plädieren in ihrer am Mittwoch veröffentlichten aktualisierten Konjunkturprognose deswegen für ein rasches Ende der lockeren Geldpolitik.

Die anhaltende Niedrigzinspolitik berge Risiken für die Finanzmarktstabilität. Eine überraschend schnelle Straffung vor allem der US-Geldpolitik in Reaktion auf ein stärkeres Wachstum und eine höhere Inflation „zu erheblichen Preisanpassungen an den internationalen Finanzmärkten führen“.

Auf Seiten der Einzelwerte stand am Mittwoch einmal mehr der Dieselskandal im Fokus der Anleger: BMW lud zur Bilanzpressekonferenz. Vor allem die am Dienstag bekanntgewordene Razzia der Staatsanwaltschaft in der Münchner Konzernzentrale dürfte dabei Thema gewesen sein; die Bilanz wurde schon vorab veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr konnte der bayrische Autohersteller seine Auslieferungen um 4 Prozent auf 2,5 Millionen Autos steigern. Der Umsatz wuchs um 5 Prozent auf fast 99 Milliarden, unterm Strich blieben 8,7 Milliarden Euro Gewinn. Für das laufende Jahr kündigte Vorstandschef Harald Krüger einen leichten Zuwachs bei Absatz und Umsatz an. Die Aktionäre schossen sich im Vormittagshandel auf diese positiven Ergebnisse ein – und blendeten die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft aus: BMW-Papiere notierten mit Zugewinnen in Höhe von 0,7 Prozent an der Dax-Spitze.