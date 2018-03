Dax aktuell Dax leicht im Plus - Richtungssuche geht aber weiter

Der Dax hat am Dienstagmorgen kurzfristig zur Erholung angesetzt. Vor der Zinsentscheidung der Fed scheuten die Anleger allerdings größere Käufe.

Frankfurt/DüsseldorfDer Dax hat sich am Dienstag erneut auf Richtungssuche begeben. Nach Gewinnen zum Handelsstart gab er diese zunächst wieder ab, legte zuletzt aber wieder moderat zu. Gegen Mittag zeigte er sich mit 0,25 Prozent im Plus bei 12.247,61 Punkten. Tags zuvor war es noch um 1,4 Prozent abwärts gegangen. Die aktuellen Daten des ZEW-Instituts hatten allerdings kaum Einfluss auf den Leitindex. Wegen Sorgen vor einem globalen Handelskrieg hatten die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten erneut einen Dämpfer erhalten.

Im Fokus der Anleger steht vielmehr die Zinssitzung in den USA. Daher halten sich viele Anleger aktuell lieber zurück. An diesem Dienstag beginnt die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (Fed), an deren Ende am Mittwoch die Leitzinsentscheidung steht. Eine Zinsanhebung um 0,25 Prozent gilt als eingepreist, weshalb der Fokus auf Signalen über die Anzahl der weiteren Schritte in diesem Jahr liegen werde. Jüngste Äußerungen des neuen Fed-Chefs Jerome Powell hatten Spekulationen über womöglich vier Erhöhungen bis Jahresende befeuert. Bisher gelten drei als ausgemacht.

Der MDax legte zur Mittagszeit um 0,51 Prozent auf 25.708,57 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,70 Prozent auf 2669,34 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex, der EuroStoxx 50, gewann zugleich 0,16 Prozent hinzu.

Unter den Einzelwerten zogen im Dax die Aktien der Deutschen Börse nach einer positiven Studie der britischen Großbank HSBC Aufmerksamkeit auf sich. Sie legten um 1,7 Prozent zu. Die neu im Dax aufgenommenen Aktien des Kunststoff-Konzerns Covestro profitierten von einer positiven Studie der US-Bank Citigroup und legten als Favorit um 2,0 Prozent zu. Schlusslicht hingegen waren die Henkel-Papiere, die um 1,5 Prozent nachgaben. Laut der Privatbank Metzler ist in der ersten Jahreshälfte beim Konsumgüterkonzern kaum mit Wachstum zu rechnen.

Im Index der mittelgroßen Unternehmen standen die Anteile von K+S mit plus 2,0 Prozent an der Spitze. Die Vorstände des Kali- und Salzproduzenten hatten in der vergangenen Woche in größerem Umfang Aktien des eigenen Unternehmens gekauft, wie am Vorabend bekannt wurde. Am Markt kam dies als Vertrauensbeweis gut an.

Puma und Wacker Neuson waren die Spitzenwerte im SDax mit einem Plus von jeweils rund 4 Prozent. Der Sportartikelhersteller Puma gab seine mittelfristigen Finanzziele bekannt und setzte Signale über die künftige Dividendenpolitik. Beginnend mit der Dividende für 2018 sollen zwischen 25 und 35 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden. Der Maschinenbauer Wacker Neuson hatte am Vormittag sein Zahlenwerk und auch einen Strategieplan vorgestellt.

Der plötzliche Abgang des Finanzchefs verunsichert die Eigner von Moeller-Maersk. Die Aktien der dänischen Container-Reederei fielen am Dienstag um bis zu fünf Prozent und waren mit 9004 Kronen so billig wie zuletzt vor fast eineinhalb Jahren. Nach etwa 16 Monaten im Amt verlasse Jakob Strausholm das Unternehmen zum 31. März, teilte Maersk mit. Zuvor hatte der Hapag-Lloyd-Rivale dem Finanzchef die Leitung der IT-Abteilung und der Digitalisierung des Geschäfts entzogen. Einen Nachfolger für beide Aufgabenbereiche nannte Maersk zunächst nicht.

Bei der französischen Werbefirma Publicis ermunterte die Aussicht auf kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum Anleger zum Einstieg. Die Aktien stiegen am Dienstag um bis zu 3,2 Prozent auf 61 Euro und waren damit Spitzenreiter im Pariser Auswahlindex CAC40. Das Unternehmen will den Angaben zufolge das jährliche organische Umsatzwachstum bis 2020 auf vier von 0,8 Prozent im vergangenen Jahr steigern. Die operative Gewinnmarge werde bis dahin um jährlich 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte auf bis zu 17 Prozent zulegen. Gleichzeitig seien Einsparungen von bis zu 450 Millionen Euro geplant.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 1,3 Prozent und der Nasdaq 1,8 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 1,4 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,5 Prozent auf 21.381 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg dagegen um 0,3 Prozent auf 3290 Punkte.

In Indien versüßt die Aussicht auf den Wegfall der indischen Exportsteuer auf Zucker Anlegern ihr Investment in den Unternehmen der Branche. Die Aktien von Balrampur Chini Mills, Dalmia Bharat, Dhampur Sugar Mills, Triveni, Bajaj Hindusthan Sugar und Shree Renuka Sugars stiegen am Dienstag um bis zu 7,5 Prozent.

Einem Insider zufolge will die Regierung in Neu-Delhi wegen der indischen Überproduktion die 20-prozentige Abgabe auf Zuckerausfuhren streichen. Außerdem werde sie die Raffinerien dazu drängen, zwei bis drei Millionen Tonnen ins Ausland zu verkaufen. Indien ist der weltgrößte Zuckerverbraucher. Für die laufende Saison 2017/2018 rechnen Experten mit einer indischen Rekord-Zuckerproduktion von 29,5 Millionen Tonnen. Vor diesem Hintergrund sind die dortigen Preise in den vergangenen sechs Monaten um 15 Prozent gefallen.

