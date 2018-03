Dax aktuell Dax macht Boden gut – Adidas begeistert mit Aktienrückkauf

Zinsängste und das Personalkarussell in Washington haben die Märkte gestern aufgeschreckt. Am Mittwoch verhindern gute Bilanzzahlen weitere Abschläge.

Adidas kauft Aktien zurück – Kurs schiesst in die Höhe

FrankfurtDie Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt nach dem Stühlerücken im Weißen Haus und den anhaltenden Zinsspekulationen kompliziert. Dank freundlicher Signale wie etwa starker Zahlen und eines Aktienrückkaufs von Adidas konnten Anleger zumindest weitere Abschläge verhindern. Der Dax notierte am frühen Nachmittag zuletzt ein halbes Prozent fester bei 12.281 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 rückte 0,3 Prozent vor auf 3411 Zählern.

Kopfschmerzen bereitet Investoren die Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson kurz vor dem geplanten Gipfel Donald Trumps mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Hinzu kommt die Angst vor einem Handelskrieg, der nach Androhung von China-Zöllen vor allem die asiatischen Börsen ins Wanken brachte.

„Für den deutschen Leitindex ist es von großer Bedeutung, dass die Unterstützung bei 12.000 Zählern intakt bleibt“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. „Ein klarer Durchbruch unter dieses Niveau würde den Beginn einer größeren Korrektur signalisieren.“

Ihr Augenmerk richten Anleger zur Wochenmitte unter anderem auf die anstehenden Konjunkturdaten. Auf dem Programm stehen die europäische Industrieproduktion und die US-Einzelhandelsumsätze. Von Letzteren erhoffen sich Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Die US-Aktienmärkte hatten am Dienstag nachgegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,7 Prozent auf 25.007 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab rund 0,6 Prozent auf 2765 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um ein Prozent auf 7.511 Stellen. Die Angst vor einem möglichen Handelskrieg zwischen den USA und China belastete am Mittwoch die Börse in Tokio. Der Leitindex Nikkei verlor 0,9 Prozent.

An der Dax-Spitze standen die Adidas-Aktien mit einem satten Plus von fast 9 Prozent. Der Sportartikelhersteller will seinen Aktionären im laufenden Jahr nach einem Gewinnsprung eine höhere Dividende zahlen und in den kommenden Jahren noch profitabler werden. Zudem plant Adidas erneut Aktienrückkäufe im großen Stil.

Auch bei Rheinmetall im MDax ging es kräftig aufwärts. Der Konzern hat in Australien Aussicht auf einen Panzer-Auftrag im Volumen von mehr als zwei Milliarden Euro. Die Papiere legten mehr als drei Prozent zu. Nebenwerte-Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag sowie des Aromenproduzenten Symrise sackten hingegen um gut dreieinhalb beziehungsweise fast 7 Prozent ab. Beide Unternehmen konnten mit ihren jüngsten Geschäftszahlen die Marktteilnehmer nicht überzeugen.

