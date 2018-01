Die schwache Performance des US-Aktienmarkts und ein steigender Euro lässt Anleger am Freitag entgegen aller Erwartungen kalt – der Dax steigt rund ein Prozent und nimmt sein Allzeithoch wieder ins Visier.

Autowerte gefragt – Kurssturz bei Ceconomy

FrankfurtDie Hoffnung von Börsianern auf robuste Firmenbilanzen hat Sorgen vor einer weiteren Euro-Aufwertung zerstreut und den Aktienmärkten Auftrieb gegeben. Der Dax kletterte am Freitag um knapp ein Prozent auf 13.399 Punkte, der Euro Stoxx50 legte um 0,7 Prozent auf 3646 Zähler zu. Selbst die jüngsten Kursverluste an der Wall Street in Folge eines drohenden Regierungsstillstands in den USA trübten die positive Grundstimmung in Europa nicht. „Dass der Dax die Stärke trotz eines Euro weiter in der Nähe der 1,23er-Marke zum Dollar entwickelt, ist ein starkes Signal“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets.

An der Wall Street war zudem am Vorabend die Rally ein weiteres Mal ins Stocken geraten: Wie bereits am Dienstag kam es im Dow Jones Industrial nach einem neuerlichen Rekordhoch zu Gewinnmitnahmen. Börsenbriefautor Hans Bernecker hatte in den vergangenen Tagen mit Blick auf den hohen Optimismus bereits zur Vorsicht geraten. Sorgen bereitet in den Vereinigten Staaten insbesondere, dass ein Herunterfahren von Regierung und Verwaltung aus finanziellen Gründen weiter auf Messers Schneide steht.

Rückenwind verlieh das Dax-Schwergewicht BASF mit seinem Kursplus von 2,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 98,45 Euro. Der Chemiekonzern überraschte Börsianer bereits am Donnerstagnachmittag mit einem deutlich höheren Betriebsergebnis im vergangenen Jahr. „Die Anleger sehen die guten BASF-Zahlen als gutes Omen für die kommende Berichtssaison hierzulande“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Investoren spekulierten nun darauf, dass auch die Quartalszahlen von anderen Firmen besser als erwartet ausfielen.

Besonders gefragt waren bei Anlegern neben BASF die Titel von Thyssen-Krupp, sie stiegen an der Dax-Spitze um 4,5 Prozent. Firmenchef Heinrich Hiesinger versuchte auf der Hauptversammlung, seine Kritiker zu besänftigen und stellte eine höhere Dividende in Aussicht. Viele Investoren kritisieren den Kurs des Mischkonzerns, der neben Stahl auch Aufzüge, Anlagen, Autoteile und U-Boote herstellt.

Unter den Einzelwerten legten die Adidas-Papiere weiter zu und gewannen an der Dax-Spitze 2,69 Prozent. Die Anteile der Commerzbank gewannen 1,5 Prozent und profitierten von einer frisch ausgesprochenen Kaufempfehlung der US-Bank Morgan Stanley.

Im MDax brachen dagegen die Titel des Elektronikhändlers Ceconomy nach seinem Zahlenwerk zum ersten Geschäftsquartal 2017/18 rund 12 Prozent ein. Trotz eines holprigen Starts in das neue Geschäftsjahr hält er zwar an seinen Prognosen fest, doch der operative Gewinn war im wichtigen Weihnachtsquartal rückläufig gewesen und die Erlöse währungs- und portfoliobereinigt nur moderat gestiegen.

Die Papiere der Software AG gewannen im TecDax 2,4 Prozent. Wegen der US-Steuerreform rechnet das TecDax-Unternehmen mit einem positiven Einfluss auf seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2018. Auch in den darauf folgenden Perioden werde sich die Steuerentlastung voraussichtlich in einer ähnlichen Größenordnung positiv auf den Gewinn auswirken, hieß es. Im Geschäftsjahr 2017 steht der Steuerersparnis ein einmaliger US-Steuermehraufwand im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich gegenüber.

Die anhaltende Euro-Stärke blendeten Anleger weitgehend aus. Normalerweise belastet eine starke Gemeinschaftswährung Aktienwerte, da Anleger einen Rückgang der Exporte befürchten. Als einen Grund für den jüngsten Euro-Anstieg sahen Experten eine Schwäche des Dollars, weil die USA erneut mitten in einem Haushaltsstreit stecken. „Der Markt blickt angesichts des drohenden 'Government Shutdowns' sorgenvoll nach Washington“, sagte DZ-Bank-Analystin Sandra Striffler. Dem Kongress bleibt noch bis Mitternacht (Ortszeit) Zeit, sich auf einen Überbrückungshaushalt zu einigen.

Doch selbst eine temporäre Anhebung der Verschuldungsobergrenze löse keine grundsätzlichen Differenzen zwischen dem Senat und dem Kongress hinsichtlich der Gestaltung des Haushalts, warnte Analyst Dirk Gojny von der National-Bank. „Das Glaubwürdigkeitsproblem der US-Regierung bleibt bestehen.“ Commerzbank-Experten rechnen damit, dass der Dollar deshalb tendenziell unter Druck bleibt.

Auch dem britischen Konzern Carpetright rannten die Anleger in Scharen davon. Wegen unerwartet schwachen Geschäften in den ersten Wochen des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 brach der Kurs in London um fast die Hälfte ein.

Wegen des kleinen Verfalls an den Börsen, an dem Optionen auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen, konnte es vereinzelt zu stärkeren Kursschwankungen kommen. Investoren versuchen an diesen Tagen, die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung zu bewegen.

