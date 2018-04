Dax aktuell Dax mit leichten Verlusten - Telekom-Aktien legt deutlich zu

Gewinnmitnahmen drücken den Dax unter das Niveau des Vortages. Weiter im Fokus der Anleger bleibt die Volkswagen-Aktie.

Hauck & Aufhäuser zuversichtlich für Jungheinrich

FrankfurtDer Dax hat am Mittwoch nach zwei Handelstagen mit Gewinnen wieder etwas geschwächelt. Zwar hat sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China entspannt, und anders als befürchtet plant China auch keine Abwertung des Yuan, doch die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten sorgen für Zurückhaltung.

Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,3 Prozent auf 12.363 Punkte. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, hielt sich mit einem leichten Minus bei 25.805 Punkte stabil. Der Technologieindex TecDax drehte hingegen ins Plus und gewann 0,6 Prozent auf 2583 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es um 0,2 Prozent auf 3431 Punkte abwärts.

Unternehmensseitig drehte sich am Mittwoch das Hauptinteresse um die Deutsche Telekom, deren Aktie an der Dax-Spitze um rund vier Prozent zulegte. Die Tochter T-Mobile US hat dem „Wall Street Journal“ zufolge die Fusionsverhandlungen mit dem Rivalen Sprint wieder aufgenommen. Sollte ein Zusammenschluss erfolgen, sehen die Analysten der US-Großbank JPMorgan die Telekom klar im Vorteil.

Weiter im Fokus blieb auch der Autobauer Volkswagen. Dessen Anteile stiegen um moderate 0,2 Prozent, nachdem sie allerdings bereits am Vortag um 4,5 Prozent nach oben gezogen waren. Vorstandschef Matthias Müller steht offenbar kurz vor seiner Ablösung. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Aufsichtsrates erfuhr, wird ihm intern Entscheidungsschwäche vorgeworfen.

Schlusslicht im Dax waren die Papiere der Commerzbank mit minus 1,4 Prozent. Die Lufthansa-Aktien gewannen 0,5 Prozent. Im Tagesverlauf wird die Fluggesellschaft ihre Verkehrszahlen für den Monat März vorlegen.

Um anderthalb Prozent ging es für die Papiere des TecDax-Unternehmens Evotec hoch. Dieses gab eine strategische Partnerschaft mit dem Wirkstoffentwicklungsunternehmen Petra Pharma bekannt.

Die Jenoptik-Papiere reagierten im Technologiewerte-Index auf eine Hochstufung von „Sell“ auf „Hold“ des Bankhauses Metzler mit einem Kurssprung von 4,6 Prozent.

An der Spitze im MDax gewann die Aktie von Jungheinreich 2,1 Prozent nach einer Kaufempfehlung eines Analysten. Im SDax ging es für die Anteile des Finanzdienstleisters Hypoport außerdem um 6,2 Prozent hoch. Hier half eine Kaufempfehlung der Bank Oddo BHF.

Auf der Konjunkturseite könnten die US-Verbraucherpreise Aufschluss über Zeitpunkt und Tempo der künftigen Zinserhöhungen durch die Notenbank (Fed) geben. Weitere Hinweise auf die Geldpolitik erhoffen sich Investoren von den Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung. Am 21. März hatten die US-Notenbanker die Zinsen wie erwartet angehoben und noch zwei weitere Schritte im laufenden Jahr in Aussicht gestellt.

Auf der Unternehmensseite könnte die Hauptversammlung von Airbus für Impulse sorgen. Zudem dürften die Anleger weiter über den offenbar anstehenden Chefwechsel bei Volkswagen spekulieren.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne eingegrenzt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 1,8 Prozent und der Nasdaq 2,1 Prozent höher. Der S&P 500 stieg um 1,7 Prozent.

Versöhnliche Nachrichten gab es für Facebook-Aktionäre: Nach den Aussagen von Konzernchef Zuckerberg vor dem US-Kongress stieg die Aktie des Internetkonzerns um 4,5 Prozent. Einen derart großen Prozentzuwachs hatte es zuletzt vor zwei Jahren gegeben. Seit Bekanntwerden des Datenskandals im vergangenen Monat hatten Facebook-Papiere weit über zehn Prozent an Wert verloren.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 21.724 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent auf 3213 Punkte.

