Dax aktuell Dax notiert auf höchstem Stand seit Februar

Der schwache Euro schiebt den Dax mit seinen vielen exportabhängigen Unternehmen an. Er stieg zuletzt um mehr als ein halbes Prozent.

FrankfurtDie Aktienbörsen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der zuletzt schwächere Euro schob vor allem den Dax mit seinen vielen exportabhängigen Unternehmen an. Denn auf dem Weltmarkt werden so wechselkursbedingt Waren deutscher Konzerne günstiger. Er stieg bis zum Nachmittag um 0,6 Prozent auf 12.897 Punkte und notierte damit so hoch wie zuletzt im Februar.

Allerdings waren die Umsätze mau, denn wegen eines Feiertages blieb die Londoner Börse am Montag geschlossen. Der EuroStoxx50 kam daher bei 3552 Zählern kaum vom Fleck. Für die Wall Street signalisierten die US-Futures zur Handelseröffnung ebenfalls steigende Kurse.

Der Euro fiel erstmals in diesem Jahr unter die psychologisch wichtige Marke von 1,19 Dollar und markierte damit den niedrigsten Stand seit Dezember. Die Anleger setzten vermehrt auf steigende US-Zinsen und eine brummende US-Konjunktur, so Händler. Damit dürften Dollar-Anlagen auf absehbare Zeit mehr Rendite abwerfen als Euro-Investitionen.

Für Nervosität sorgte der anhaltende Anstieg der Ölpreise. Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 75,89 Dollar je Barrel und kostete damit so viel wie zuletzt im November 2014. „Ein weiterer dynamischer Anstieg des Ölpreises könnte Aktien empfindlich treffen, da der Markt steigende Energiepreise wegen wachsender Inflationsgefahren in steigende Zinsen übersetzt“, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Auslöser für die aktuelle Rally ist die nahende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über mögliche neue Sanktionen gegen den Iran.

An der Dax-Spitze standen am Nachmittag Infineon, die ihren Erholungskurs fortsetzten und bis zu rund drei Prozent gewannen. In der vergangenen Woche waren die Papiere des Chip-Herstellers dank eines überraschend starken Gewinnanstiegs über fünf Prozent angezogen.

Im MDax gehörten Hannover Rück zu den Favoriten. Der Rückversicherer steigerte den Gewinn und bekräftigte seine Gesamtjahresziele. Die Aktien des Rückversicherers kletterten nach diesen Nachrichten um zeitweise 4,1 Prozent auf ein Rekordhoch von 122,20 Euro. Operativer Gewinn und Netto-Ergebnis hätten über den Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Daniel Bischof von der Baader Helvea Bank. Gewinnmitnahmen zehrten bis zum Nachmittag aber einen großen Teil des Kursgewinns auf.

Gefragt waren auch die Papiere von Symrise, die im MDax bis zu 2,8 Prozent gewannen. Der US-Rivale IFF will den israelischen Fruchtaromen-Hersteller Frutarom für 7,1 Milliarden Dollar übernehmen. Dessen Aktien stiegen in Tel Aviv um bis zu 6,7 Prozent.

Für viel Gesprächsstoff sorgte die Krise bei Air France-KLM, deren Aktien - sie sind in keinem der großen Standartwerte-Indizes gelistet - zeitweise um 14,4 Prozent auf ein 13-Monats-Tief von 14,48 Euro einbrachen. Nach der Ablehnung eines Tarif-Kompromisses durch die Belegschaft stellte Firmenchef Jean-Marc Janaillac sein Amt zur Verfügung. Die Fluggesellschaft ließ wissen, dass auch am Dienstag wegen des andauernden Streiks Flüge ausfielen.

Ebenfalls im Fokus stand Nestle nach dem milliardenschweren Kauf der Vermarktungsrechte für Kaffee von Starbucks. Nestle legten in Zürich 1,4 Prozent auf 77,46 Franken zu. Starbucks legten in New York vorbörslich über zwei Prozent zu.

