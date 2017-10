FrankfurtDie Anleger kennen heute nur ein Thema – die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank. Im wichtigsten Notenbanker-Meeting des Jahres, dessen Ergebnisse die Öffentlichkeit um 13.45 Uhr erreichen, geht es um nicht weniger als den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik – zumindest langfristig. Manch einer spricht überhaupt vom wichtigsten Termin des europäischen Börsenjahres. EZB-Chef Mario Draghi war es selbst, der in den vergangenen Monaten immer wieder auf die Herbst-Sitzungen verwies. Und weil die Währungshüter im September die Füße still hielten, hat der heutige Tag eine solche Bedeutung.

Dementsprechend hielten sich die Anleger in diesem Donnerstagshandel bisher zurück. In Frankfurt kam der Dax mit 12.997 Punkten am Mittag auf ein zartes Plus von 0,4 Prozent. Nach mehreren quasi windstillen Tagen hatte der Deutsche Aktienindex gestern etwas deutlicher unter der 13.000-Punkte-Marke geschlossen. Auf dem aktuellen Rekord-Niveau fällt der nächste Schritt schwer, der Dax versucht eine Stabilisierung. Und vor einem möglichen Paradigmenwechsel in der Geldpolitik will sich kein Anleger zu weit aus dem Fenster lehnen.

Zuvorderst: Die Leitzinsen werden die Notenbanker nicht anrühren. Eine Erhöhung der Richtwerte, die mit 0,0 Prozent auf einem Rekordniedrigniveau liegen, ist der letzte Schritt auf der Liste der EZB. Das hatte die Zentralbank oft genug verkündet. Auch der zum Strafzins umfunktionierte Einlagenzins Banken dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei seinem Niveau von 0,4 Prozent bleiben. Es geht um das Tapering, sprich um das schrittweise Zurückfahren der Wertpapierkäufe der EZB.

Im Fokus steht das billionenschwere Anleihekaufprogramm. Es wird erwartet, dass der Rat der Notenbank die vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe zwar verlängern, das monatliche Volumen aber deutlich kürzen wird. Die Transaktionen sind momentan das schärfste Schwert der EZB im Kampf gegen eine aus ihrer Sicht immer noch zu niedrige Inflation. Viele Volkswirte rechnen mit einer Halbierung des Kaufvolumens auf 30 Milliarden Euro pro Monat - bei einer Laufzeit des Programms bis mindestens Ende September 2018. Die Leitzinsen, die seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, werden die Währungshüter aller Wahrscheinlichkeit nach nicht antasten.

In Deutschland waren die Rufe nach einem Ende der insgesamt billionenschweren Anleihenkäufe zuletzt wieder lauter geworden. Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert zum Beispiel, die Transaktionen ab Januar herunterzufahren. „Wenn sich der Aufschwung im Euro-Raum weiter festigt, könnte die EZB die Käufe bis März auf null verringern.“ Die meisten Experten glauben aber nicht, dass die EZB schon ein klares Enddatum nennen wird.

Die meisten Investoren und Strategen erwarten, dass EZB-Chef Draghi angesichts der guten Konjunktur in der Euro-Zone ankündigt, die monatlichen Ankäufe von Anleihen ab Januar 2018 auf 30 Milliarden Euro zu halbieren. Stärker umstritten ist dagegen das Ende des Ankaufprogramms: Zwischen September und Dezember 2018 sollte die große Geldflut enden.

Mit einem Auge blicken Investoren zudem auf Katalonien. Dort will das Regionalparlament über die drohende Zwangsverwaltung durch die Zentralregierung in Madrid beraten. Die Abgeordneten könnten die Unabhängigkeit Kataloniens proklamieren oder Neuwahlen ausrufen.