 Dax aktuell:: Dax rutscht ins Minus

Trübe Aussichten für deutsche Wirtschaft: Ifo-Index bremst Dax

FrankfurtDer Dax hat am Dienstag nach mehreren Stunden im Plus wieder nachgegeben. Gegen 16.30 Uhr lag der Leitindex bei 12.510 Punkten, ein Minus von 0,4 Prozent.

Es hatte sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen im April den fünften Monat in Folge eingetrübt: Das Geschäftsklima fiel um 1,2 Punkte auf 102,1 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet, aber nur auf 102,8 Punkte. Trotz des erneuten Rückschlags bleibt das Ifo-Geschäftsklima auf einem vergleichsweise hohem Niveau.

Analysten sind skeptisch, dass die Aufwärtsbewegung des Dax der vergangenen Tage anhalten wird: „Es dürfte für den Dax schwer werden, den Widerstand bei 12.600 Punkten nachhaltig zu überwinden“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader.

Zuvor hatten an den asiatischen Börsen bereits die Kurszuwächse überwogen. Besonders an den Börsen in China hatte es Rückenwind gegeben, weil die chinesische Regierung Maßnahmen ergreifen will, um eine deutliche Konjunkturabschwächung zu verhindern. Mit Spannung wurde auch auf ein Treffen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit US-Präsident Donald Trump gewartet.

Trübe ging es unter den Technologiewerten zu, weil dort weiterhin Sorgen um die Smartphone-Nachfrage den Chipsektor und damit zusammenhängende Unternehmen belasten. Der TecDax büßte knapp ein Prozent auf 2.623 Punkte ein.

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP überzeugte die Anleger mit einer Trendwende bei der Profitabilität: Die Verlagerung von Unternehmens-IT in die Datenwolke (Cloud) zahlt sich für den Softwareriesen aus. Nach einem Ergebnissprung im ersten Quartal hob er seine Prognosen auch für das Gesamtjahr an – und weckte so die Hoffnung, dass endlich die Früchte hoher Investitionen in die Cloud geerntet werden. Die Aktien rückten an der Dax-Spitze um bis zu vier Prozent vor.

Auf der Verliererseite standen dagegen die Titel von Chipherstellern nach einer Prognosesenkung des in der Schweiz notierten Rivalen AMS. Infolgedessen zählten auch Infineon zu den Dax-Verlierern.

Im TecDax rauschten die Aktien von Dialog Semiconductor um 6,1 Prozent nach unten. AMS warnte vor einem schwächeren Wachstum im zweiten Quartal.

Der Laborausrüster Sartorius hat zum Jahresauftakt die Schwäche des US-Dollar gegenüber dem Euro zu spüren bekommen, seine Jahresziele aber dennoch bestätigt. An der Börse kam die Nachricht nicht gut an: Die Aktie gab um über sechs Prozent auf 107 Euro nach.

Auch aus den USA rollt eine Welle von Firmenbilanzen auf Anleger zu. Unter anderem öffnet Coca-Cola seine Bücher. Außerdem erwartet Börsianer der Ifo-Geschäftsklima-Index für April. Erstmals wird er auf einer neuen Grundlage berechnet.

Neben dem verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und der Bauwirtschaft werden nun auch Dienstleister in dem monatlichen Stimmungsbarometer für Europas größte Volkswirtschaft berücksichtigt werden. Analysten rechnen mit einem erneuten Rückgang.

