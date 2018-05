Dax aktuell Dax schafft es knapp über 13.000 Punkte

Am Donnerstagmittag übersteigt der deutsche Leitindex die 13.000-Punkte-Marke. Ob er die viel beachtete Schwelle diesmal dauerhaft hinter sich lassen kann, bleibt abzuwarten.

„Keine großen Sprünge, aber immerhin ein bisschen Bewegung“

FrankfurtDer Dax hat am Donnerstag mit Mühe den Schritt über die 13.000-Punkte-Marke knapp geschafft. Bis zum Mittag arbeitete sich der deutsche Leitindex um 0,18 Prozent auf 13.020,18 Punkte hoch. Ob er die viel beachtete Schwelle diesmal dauerhaft hinter sich lassen kann, bleibt abzuwarten - schon an den vergangenen Tagen war das Börsenbarometer daran wiederholt gescheitert.

Die anderen deutschen Indizes zeigten am Donnerstag kaum mehr Dynamik als der Dax: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,48 Prozent auf 26.745,27 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,25 Prozent auf 2788,90 Zähler vorrückte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,25 Prozent auf 3571,66 Punkte hoch.

Während der schwache Euro den Dax stützt, gibt es weiterhin Gegenwind durch die steigenden Anleiherenditen in den USA.

Außerdem haben die Anleger am heutigen Donnerstag weiterhin zwei Themen im Blick: Auf der einen Seite Spekulationen über die finanzpolitischen Pläne der künftigen italienischen Regierung. Ein Medienbericht löste Kopfschütteln bei Börsianern aus, demzufolge die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega, die über die Bildung einer neuen italienischen Regierung verhandeln, die Europäische Zentralbank (EZB) um den Erlass von Schulden in Höhe von 250 Milliarden Euro bitten wollen. Das ist mehr als die Hälfte der von der EZB im Rahmen ihres Ankaufsprogramms erworbenen italienischen Titel.

Einige Anleger gingen dennoch auf Nummer sicher und trennten sich von italienischen Staatsanleihen. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel zeitweise auf ein Zwei-Monats-Hoch von 2,015 Prozent. Die Verkaufswelle am Bondmarkt riss auch die italienischen Banken mit, die zahlreiche Staatspapiere halten. Bis zum Donnerstagmittag sank die Aktie der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi um mehr als sechs Prozent.

Der dortige Branchenindex gab ein Prozent nach, ebenso sein Pendant für die Euro-Zone. Die Aktien der Deutsche Bank und der Commerzbank rutschten um 2,9 sowie 5,9 Prozent ab. Am heutigen Donnerstag starteten beide nur noch mit leichtem Minus in den Handel, die Deutsche Bank Aktie drehte kurz darauf ins Plus.

Auf der anderen Seite beobachten Anleger die Entwicklungen um die drohende Absage des Gipfels zwischen den USA und Nordkorea. Wegen eines gemeinsamen Manövers der USA mit Südkorea sagte Nordkorea ein geplantes Treffen mit Vertretern der Regierung in Seoul ab.

Bei den Unternehmen hatten Anleger beim Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA auch ohne Geschäftsresultate Grund zur Freude: Ermutigende Zwischenergebnisse aus einer Lungenkrebsstudie zum Mittel Tepotinib bescherten den Aktien einen Kurssprung von 2,92 Prozent und den Spitzenplatz im Dax.

Im MDax führten die zuletzt gebeutelten Ceconomy-Titel mit plus 6,85 Prozent die Gewinnerliste an. Der Elektronikhändler machte im zweiten Geschäftsquartal operativ weitere Fortschritte: Nachdem im Weihnachtsgeschäft noch Rabattschlachten und hohe Kosten belastet hatten, wirkten sich nun die eingeleiteten Sparmaßnahmen sowie höhere Service-Erträge und wegfallende Einmaleffekte positiv aus.

Außerdem geht die Hauptversammlungssaison weiter: Unter anderem SAP, Deutsche Telekom und BMW haben ihre Aktionäre geladen.

Die Bekräftigung der Jahresprognose hat die Aktien von Ceconomy angeschoben. Die Titel der Media-Markt-Mutter legten am Donnerstag in der Spitze um 6,8 Prozent auf 9,60 Euro zu und waren damit stärkster MDax-Wert. Die Tatsache, dass das Unternehmen die Prognose bestätigt habe, sei gut aufgenommen worden, sagten Börsianer. Zudem seien die Zahlen besser ausgefallen als befürchtet, fügte ein Händler hinzu. Ceconomy hat mit den Töchtern Media Markt und Saturn im zweiten Quartal bei einem leichten Umsatzrückgang den operativen Ertrag gesteigert. Seit Jahresbeginn haben die Aktien fast 30 Prozent an Wert verloren.

