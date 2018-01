FrankfurtDer Dax legte auch am Freitag wieder kräftig zu: Zum Ende der ersten Handelswoche des Jahres kletterte der deutsche Leitindex um 1,2 Prozent auf 13.319,64 Punkte. Nachdem er noch zum Jahresauftakt mit 12.745 Punkten auf das tiefste Niveau seit September abgesackt war, schoss er damit schnurstracks um über drei Prozent nach oben.

Auch der MDax ist wieder auf Kurs Richtung Rekordhoch: Bis zum Handelsschluss in Frankfurt legte der Index der mittelgroßen Unternehmen um ein Prozent zu auf 27.018 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax zog derweil um 0,8 Prozent an auf 2642 Punkte. Er hat wie der SDax bereits neue Rekorde aufgestellt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund ein Prozent.

Der enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitagnachmittag die Rally an den europäischen Aktienmärkten nur kurz gebremst. Schnell bügelten die Indizes die Delle nach der Vorlage der Daten wieder aus und stiegen sogar über das Niveau von vor der Veröffentlichung. Auch an der Wall Street ging es im frühen Geschäft weiter nach oben. Der Euro schwächte sich zum Dollar bis auf 1,2025 Dollar ab und bescherte dem exportlastig bestückten Dax überdurchschnittliche Gewinne. Staatsanleihen aus dem gemeinsamen Währungsgebiet zeigten sich uneinheitlich; während Schuldtitel aus dem Kern wenig verändert gehandelt wurden, rentierten Anleihen aus der Peripherie deutlich niedriger.

Risiken für die Aktienmärkte Diese Gefahren lauern 2018 Das Börsenjahr 2017 war für Aktienanleger ein erfolgreiches: Die Wall Street hangelte sich von Rekord zu Rekord und der Dax verbuchte mit einem Plus von 12,5 Prozent den größten Jahresgewinn seit 2013. Dank des weltweiten Wirtschaftsaufschwungs rechnen Experten für 2018 mit weiteren Kursgewinnen. Sie verweisen allerdings auch auf einige Risiken, die den Investoren die Partylaune verderben könnten. Quelle: Reuters

Aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank Wegen des kräftigen US-Wachstums könnte die US-Notenbank die Zinsen schneller anheben als gedacht. Analysten rechnen bislang meist damit, dass die Fed den Schlüsselsatz 2018 wie von ihr signalisiert drei Mal anhebt. Eine aggressivere Straffung der Geldpolitik würde die Renditen der Staatsanleihen nach oben treiben, sagt Portfolio-Manager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview. Dadurch würden Bonds zu einer ernstzunehmenden Anlage-Alternative zu Aktien.

Anstieg der Inflation Als möglichen Auslöser für eine raschere Straffung der Geldpolitik sehen Experten einen kräftigen Anstieg der Inflation. "Dies könnte für die Aktien- und Anleihemärkte zu einem Wendepunkt werden", betonen die Analysten der Bank of America Merrill Lynch. In Europa könnte die anziehende Teuerung die Diskussion um einen raschen Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrem Anleihe-Ankaufprogramm befeuern.

Wahlen Die für März erwartete Parlamentswahl in Italien ist für Raphael Chemla, Leiter Finanz- und Hochzinsanleihen beim Vermögensverwalter Edmond de Rothschild, das größte politische Risiko in Europa. Ein Sieg der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung würde Anleger nervös machen. In den USA werden im Herbst Teile des Kongresses neu gewählt. „Sollten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus, im Senat oder in beiden Kammern verlieren, wäre das ein großer Belastungsfaktor für die Märkte”, warnt John Praveen, Chef-Anleger des Vermögensberaters Prudential. Denn damit werde es für US-Präsident Donald Trump schwerer, seine Wahlversprechen umzusetzen.

Politische Spannungen Wiederaufflammende Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie im Nahen Osten sind nach Ansicht von Keith Leiner, Chef-Analyst des Vermögensverwalters SunTrust, ebenfalls große politische Risikofaktoren für die Aktienmärkte. „Außerdem schwingt das Pendel weltweit in Richtung Populismus und Nationalismus.”

Überzogene Bewertungen Viele Firmen erhoffen sich zwar durch die jüngst beschlossenen US-Steuersenkungen zusätzliche Gewinne im kommenden Jahr. Einige Experten bezweifeln jedoch, dass der Anstieg ausreicht, um die bereits hohen Aktienbewertungen zu rechtfertigen. Im US-Index S&P 500 liegt das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (KVG) bei 18,5. Das bedeutet, dass der Aktienkurs den Gewinn je Aktie um das 18,5-fache übertrifft. Das ist der höchste Wert seit 2002. Im Dax liegt das KGV mit 16,2 ebenfalls über dem langjährigen Mittel von rund 15. Das Risikobarometer der Citigroup signalisiere eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Aktienkurse 2018, sagt Tobias Levkovich, Chef-Anlagestratege für die USA bei der Großbank.

Turbulenzen bei Bitcoin & Co. Die große Unbekannte für die Aktienmärkte ist die Entwicklung des Bitcoin. Der Kurs der Cyber-Devise stieg 2017 um rund 1400 Prozent. Diese Aufwärtsdynamik könne aber schnell verpuffen, sagt Bob Doll, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Nuveen. Wenn die Preis der ältesten und wichtigsten virtuellen Währung prozentual zweistellig verliere, könnten sich Anleger fragen, ob es ihren Aktien nicht genauso ergehen werde.

Die Avancen an den europäischen Börsen vollzogen sich dabei auf breiter Front, kein einziger der Subsektoren des Stoxx-Europe-600-Index wies ein negatives Vorzeichen auf. Nach einem "bullishen" Kommentar von JPMorgan legten Automobilwerte (+1,8 Prozent) überdurchschnittlich zu, Rohstoffwerte blieben mit im Mittel unveränderten Notierungen hingegen hinter dem Gesamtmarkt zurück. In Zürich rückte der SMI den dritten Handelstag in Folge vor und übertraf mit 9557,06 Zählern das alte Allzeithoch aus dem Juni 2007.

Im Dezember sind in den USA lediglich 148.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft entstanden, Volkswirte hatten hingegen mit einem Plus von 190.000 Stellen gerechnet. Das Bureau of Labor Statistics wies allerdings darauf hin, dass 120.000 Personen in Beschäftigungsverhältnissen außerhalb der Landwirtschaft wegen widriger Wetterbedingungen nicht hätten arbeiten können Weitere 514.00 Personen, die gewöhnlich in Vollzeit beschäftigt würden, hätten wegen des Wetters nur in Teilzeit arbeiten können.

„Für die Geldpolitik der Federal Reserve bedeuten die heutigen Zahlen, dass die Notenbanker ihre behutsame Normalisierung des Zinsniveaus fortsetzen werden. Die Zahlen sind keine Game Changer!“, schrieb Nord/LB-Analyst Bernd Krampen in einer Schnelleinschätzung.

