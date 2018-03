Dax aktuell Dax schwach - Henkel-Aussagen zum Jahresstart enttäuschen

Der Dax startet mit einem Minus in die neue Woche. Der US-Zinsentscheid wirft seine Schatten voraus.

„Schlechte Nachrichten“ – Dax startet mit Verlusten

Frankfurt/DüsseldorfDer Dax hat am Montag seiner jüngsten Erholung Tribut gezollt. Nach moderaten Anfangsverlusten ging es für den deutschen Leitindex schnell weiter bergab: Gegen Mittag stand ein Minus von 0,94 Prozent auf 12.273,59 Punkte zu Buche. Einziger Dax-Gewinner war die Aktie des Rückversicherers Munich Re, die von einem positiven Analystenkommentar profitierte. Der nahende US-Zinsentscheid hemmt die Anleger. „Jerome Powell wird seine erste Sitzung der US-Notenbank leiten und man darf gespannt sein, ob er den leicht aggressiven Ton aus seiner Antrittsrede beibehalten und die Federal Reserve die Investoren auf vier Zinsschritte in diesem Jahr vorbereiten wird“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Eine Anhebung des US-Schlüsselsatzes am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte gilt als sicher.

Besser als der Dax hielten sich die anderen Indizes: Während der MDax der mittelgroßen Unternehmen mit plus 0,04 Prozent bei 25.637,43 Punkten kaum von der Stelle kam, stieg der Technologiewerte-Index TecDax um 0,14 Prozent auf 2683,53 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,63 Prozent auf 3415,71 Punkte.

Am Dax-Ende stachen die Vorzugsaktien von Henkel mit einem Minus von gut 4 Prozent negativ heraus. Wegen Lieferproblemen in Nordamerika äußerte sich der „Persil“-Hersteller verhalten über den Geschäftsverlauf zum Jahresauftakt. Dagegen zogen die Papiere von Spitzenreiter Munich Re um 0,26 Prozent an. Die US-Bank JPMorgan empfiehlt die Aktie des weltweit größten Rückversicherers nun zum Kauf. Die Aussicht auf einen baldigen Führungswechsel beflügelte Gea. Die Aktien des Anlagenbauers gewannen 3,1 Prozent, nachdem Konzernchef Jürg Oleas angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.

„Dax-Konzernen geht es gut, aber das könnte bald vorbei sein“

Im MDax waren die Anteilsscheine von Talanx mit plus dreieinhalb Prozent der Favorit der Anleger. Der Versicherungskonzern will seine Dividende für das vergangene Jahr deutlicher anheben als von Analysten im Durchschnitt erwartet.

Im Blick standen zudem die Index-Änderungen der Deutschen Börse. So ist nun der Kunststoff-Konzern Covestro in den Dax aufgerückt, während ProSiebenSat.1 in den MDax abstieg. Während das Covestro-Papier über ein halbes Prozent verlor, gab die ProSieben-Aktie um 0,33 Prozent nach.

In den Auswahlindizes der Deutschen Börse werden zu Wochenbeginn die jüngst beschlossenen Änderungen wirksam. Der Kunststoffhersteller Covestro steigt in den Dax auf und ersetzt dort den Fernsehkonzern ProSiebenSat.1, der in den MDax wechselt. Dort muss der Möbelkonzern Steinhoff seinen Platz für die Immobilienfirma Aroundtown räumen. Südzucker wird durch den Startup-Finanzierer Rocket Internet ersetzt.

Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht an. Im Blick behalten Anleger die Schlagzeilen rund um das Treffen der G20-Finanzminister in Buenos Aires. In Brüssel kommen zudem die EU-Außenminister zusammen.

An der Wall Street waren die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland abgebröckelt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher, während der Nasdaq fast unverändert bei 7482 Stellen blieb. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,9 Prozent auf 21.481 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3279 Punkte.

