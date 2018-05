Dax aktuell Dax setzt im Späthandel zu Höhenflug an

Die Bilanzen von BASF und BMW lassen sich durch den starken Euro beeinflussen. Trotzdem kratzt der Dax an der 12.800er-Marke

„Die Gewinne mitzunehmen ist diesen Sommer besonders attraktiv“

FrankfurtDem Dax steht seine sechste Gewinnwoche in Folge bevor – das wäre die längste Gewinnfolge seit einem halben Jahr. Nachdem der Dax bereits im Frühhandel deutlich besser lief als noch am Donnerstag. Im Späthandel kratzt er sogar noch an der 12.800er-Marke. Zuletzt notiert er bei 12.794,23 Stellen. Das stellt ein Plus von 0,8 Prozent dar. Insbesondere der Euro, der weiterhin unter der wichtigen Marke von 1,20 Dollar liegt, hat schon mehrere Wochen starken Einfluss auf den Deutschen Aktienindex: „Der schwache Euro ist ein unterstützender Faktor für den Dax, da die deutschen Produkte im Ausland billiger werden“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Analysten gingen davon aus, dass der starke US-Arbeitsmarkt den Dollar stärken und den Euro schwächen könnten – letzterer hat sich aber wenig beeinflussen lassen. Trotzdem könnte sich der Trend fortsetzen.

Auch die anderen deutschen Indizes konnten profitieren, wenn auch nicht massiv: Der Technologie-Index TecDax legt 0,3 Prozent zu und notiert bei 2698 Stellen. Der MDax kann 0,4 Prozent Plus verbuchen und liegt nun bei 26.352 Zählern.

Auch der europäische Index EuroStoxx 50 profitiert: Er kann um 0,4 Prozent. Zuletzt steht er bei 3543 Punkten.

Wie der Dax die 13.000-Punkte-Marke erreicht hat 9. März 2009 56 Prozent hat der Dax seit dem Hoch vom 13. Juli 2007 eingebüßt. Mit 3588 Punkten erreicht er zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch kurz darauf wirft die US-Notenbank Fed die Notenpresse an. Jetzt geht es bergauf. 5. Juni 2014 Die Entscheidung der EZB, die Zinsen weiter zu senken, treibt den Dax erstmals über die 10.000er Marke. 22. Januar 2015 Nach dem Vorbild der Fed wirft die EZB die Notenpresse an und schickt den Dax damit auf Rekordkurs. Am 16. März steigt der Index erstmals über 12.000 Punkte.



11. Februar 2016 Der Preisverfall an den Ölmärkten schürt Ängste vor platzenden Krediten im Finanzsektor. Der Dax fällt auf 8699 Punkte und liegt damit auf dem Niveau vom Oktober 2014. 31. März 2016 Das Minus im ersten Quartal 2016 beläuft sich auf gut sieben Prozent. Schon im März dreht aber die Stimmung, denn die US-Notenbank Fed verschiebt auch aus Rücksicht auf die nahende Brexit-Abstimmung ihre Zinserhöhungen. 24. Juni 2016 Die Briten haben sich für den Austritt aus der EU entschieden und lösen an den Märkten einen allerdings kurzen Ausverkauf aus. Der Dax fällt um fast sieben Prozent, holt in den Folgewochen aber rasch wieder auf. 9. November 2016 Die US-Amerikaner haben Donald Trump zum Präsidenten gewählt. An der Wall Street schieben die Anleger vorher geäußerte Bedenken beiseite und setzen auf sinkende Steuern für Unternehmen und massive Infrastruktur-Investitionen. Der Dow-Jones geht auf Rekordkurs. In seinem Windschatten etabliert sich der Dax wieder in der Fünfstelligkeit.



Frühjahr 2017 Der Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treibt auch den Dax immer höher. 12. Oktober 2017 Der Dax überspringt erstmals die Marke von 13.000 Punkten.

Mehrere Unternehmen haben am Freitag ihre Quartalszahlen vorgelegt. BASF kann auf dem Parkett 1,1 Prozent zulegen. Der Chemiekonzern profitierte im ersten Quartal von einem starken Basischemikalien- sowie Öl- und Gasgeschäft, litt aber unter einem starken Euro. Der operative Gewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen stieg im ersten Quartal um zwei Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die Erlöse gingen um ein Prozent auf 16,6 Milliarden Euro zurück.

Bei BMW sind die Ergebnisse durchwachsen: Der Vorsteuergewinn geht leicht auf 3,2 Milliarden Euro zurück, die Rendite verbessert sich aber auf 9,7 Prozent. Die Investitionen in Elektromobilität und autonomes Fahren bremsen den Gewinn – die Bayrischen Motorenwerke haben teilweise bis zu 1,6 Prozent Verlust zu melden.

Der Betriebsgewinn (Ebitda) vor Sondereinflüssen des Spezialchemiekonzerns Lanxess stieg um 14 Prozent auf 375 Millionen Euro an. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Übernahme des US-Konkurrenten Chemtura, durch den sich der Umsatz im Addiditiv-Geschäft mehr als verdoppelt habe. „Lanxess ist weiter voll auf Kurs", so Vorstandschef Matthias Zachert.

Der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall kann volle Auftragsbücher vorlegen. Das Bestellvolumen konnte im Vorjahresvergleich um 40 Prozent steigern. Daraufhin legte es im MDax starke 4,6 Prozent zu.





Auch am Freitag listete der Titel von Vonovia teilweise mit 1 Prozent Verlust, konnte sich jedoch stabilisieren. Der Immobilienkonzern konnte zwar einen Gewinnanstieg verbuchen, der überzeugte die Anleger jedoch nicht. Insbesondere die Einkaufstour des Unternehmens ist umstritten: Nach zwei Übernahmen in Österreich und einer strategischen Partnerschaft in Frankreich, entschloss sich der Immobilienkonzern nun auch auch den schwedischen Konzern Victoria Park zu übernehmen. Über Investoren konnte Vonovia die notwendigen 900 Millionen Euro organisieren.

Der große Gewinner bleibt weiterhin Infineon: Der Halbleiterhersteller präsentierte eine positive Bilanz und konnte das Segmentergebnis um 7 Prozent auf 314 Millionen Euro steigern. Analysten hatten mit nur 298 Millionen Euro gerechnet. Infineon kann damit teilweise über 2,5 Prozent an der Börse zulegen.

Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat sich deutlich auf die asiatischen Aktienmärkte ausgewirkt. Die Börsen in Schanghai, Hongkong und Singapur mussten Verluste von bis zu 0,8 Prozent verkraften. Nur der japanische Aktienmarkt blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Am Donnerstag und Freitag befand sich eine Delegation der USA in China, um über die Strafzölle zu verhandeln. Die Ergebnisse sollen allerdings ohne erkennbares Ergebnis abgeschlossen worden sein. Laut Wall Street Journal forderten die USA, dass China sein Handelsungleichgewicht bis 2020 um 200 Milliarden Dollar reduzieren solle, außerdem einen Stopp von Subventionen für High-Tech-Firmen und eine Senkung der Zölle auf das Niveau der USA oder darunter. Laut Reuters bot China an, die Importzölle auf Autos zu senken und den Import von US-Waren zu steigern.





Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax. Aktuelle Leerverkäufe von Investoren finden Sie in unserer Datenbank zu Leerverkäufen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.